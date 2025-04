Orbán Viktor Trump vámháborújáról: néhány hónap múlva jön a vámbéke

Orbán Viktor szokásos Kossuth Rádiós reggeli interjújában többek között Donald Trump vámháborújáról, illetve a magyarországi áraknál történő hatósági beavatkozásról beszélt.

Az elmúlt 1-2 hónap legfontosabb világgazdasági eseménye a Donald Trump által meghirdetett vámháború. Orbán Viktor a Kossuth Rádiónak adott reggeli interjújában elmondta: az amerikai elnök csupán betarja az ígéretét, ez pedig a "vámbékéhez" vezető út.

Az európai gépjárművek után Amerikában 2-2,5% vámot fizettek, amikor amerika hozott ide gépjárművet, akkor fizetett 10%-ot. Ezeket az egyensúlytalanságokat akarja kiegyenlíteni Donald Trump

- fejtette ki a kormányfő.

"Egy-két hónapig tart a vámháború, és ez vámbékébe megy át, amíg tartanak a tárgyalások. Ez Magyarországnak is érdeke. A szakemberekre kell hagynunk a vámháború kérdését." - tette hozzá.

Magyarországi infláció

"Magas inflációs korszakban vagyunk, most árletöréseket próbál elérni a kormány" - mondta Orbán Viktor. A legújabb inflációs adatok szerint valahol 5% alatt vagyunk most.

Jártam olyan faluban is, ahol azt mondták, ahol a négy boltból csak egyben csökkentették az árakat, de összességében mégis, az árak a kijelölt termékek tekintetében lefelé mennek. Most a kormány éppen azon dolgozik, hogy az élelmiszereken túl más kiskereskedelmi termékeknél is alkalmazzuk ugyanezt a módszert.

- mondta a miniszterelnök.

Kiemelte, a nagy távközlési cégekkel is megtörtént tárgyalás, melynek következtében azok nem fogják megemelni a következő év júliusáig a díjakat, és aki emelt január óta, az ezt vissza fogja venni. "Megállapodtunk a bankokkal is, hogy az inflációval sem szabad emelni a díjakat" - tette hozzá Orbán Viktor.

Címlapfotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán, MTI/MTVA