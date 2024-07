Hiába a bankkártya- és számla árstop: így fog megdrágulni a bankolás, ez vár az ügyfelekre

A hétfői Kormányinfón történt bejelentés szerint a kormány bankadót vet ki a pénzintézetekre, azonban egyúttal befagyasztja a lakossági díjakat, hogy a bankok ne tudják a plusz terhet az ügyfelekre terhelni. Sokan azonban szkeptikusak: a bankok csak megoldják valahogy. Nem először fordul elő ilyen - írja Azenpenzem.hu. A tapasztalatok szerint több módja is van, hogy végül mégis az ügyfelek fizessenek.

Augusztus 1-jétől megemeli a kormány a tranzakciós illeték mértékét, és a bankok devizaműveleteire átváltási illetéket vetnek ki. Az átutalásokra eddig kirótt 0,3 százalékos, legfeljebb 10 ezer forintos tranzakciós illeték 0,45 százalékra, legfeljebb 20 ezer forintra nő. A készpénzfelvét esetén alkalmazott 0,6 százalékos tranzakciós illeték 0,9 százalékra emelkedik. De megmarad az, hogy 150 ezer forintig mindenki díjmentesen tud készpénzt felvenni - írják. A devizaváltási ügyletek esetén bevezetendő illeték 0,45 százalék, legfeljebb 20 ezer forint lesz.

A kormány ígérete szerint nem lesz adóáthárítás, de valójában ezt az adót is a végső fogyasztók, az ügyfelek fizetik majd, mindenféle formában - írja a lap, felidézve a tranzakciós illetés 2013-as bevezetését. Az új adó bevezetése alaposan átalakította a bankszámlák kínálatát. Nemcsak az új adó áthárítása, hanem a korábbi csomagok leváltása is terjedt. A legnagyobb (és talán legfájdalmasabb) változás, hogy szinte teljesen eltűntek a „nullás” számlák. Aztán hónapról hónapra újabb díjemeléseket láthattunk. Majd az illeték megemelése újabb drágítási hullámot hozott - írják. Pedig akkor is elhangzott, hogy nem emelhetik a díjakat a bankok.

Ha a számla- és kártyadíjak maradnak is, akkor máshol szedi be a bank azt a pénzt, amit adó formájában be kell fizetnie az államnak. Megemelheti például a cégek számladíjait, mint ahogy azokra feltehetően nem vonatkozik majd az emelés áthárításának tilalma. Ha pedig a cégeknek nőnek a költségeik, azokat tovább fogják hárítani a saját vevőikre, ami további áremeléseket okoz.

Vagy gondoljunk arra, hogy a 20 százalék feletti inflációs időszakot végigcsinálták gyakorlatilag nulla százalékos betéti kamatokkal a bankok - ez összefügg azzal, hogy 2022. május végén jelentette be Nagy Márton miniszter az extraprofit különadókat, köztük a bankokét is. Sőt, a hitelek kamatának emelésén is behozhatják a pénzintézetek a rájuk terhelt extra adókat. Nagyon egyszerű módja a számladrágítás megkerülésének az is, amikor a bank hirtelen úgy dönt, hogy kivezeti az eddigi számlacsomagjait, kötelező az ügyfeleknek váltani egy másik - drágább - csomagra.