Újabb magyar óriáscégekre vethetett szemet az állam: már tárgyalnak a felvásárlásról?

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium tárgyalhat a külföldi kézben lévő hazai cementgyárak felvásárlásáról – állítják az építőipari szakszövetségnél. Ennek kapcsán az érintett vállalatok is reagáltak.

„Nem szeretnék jól informált színben feltűnni, de biztos vagyok benne, hogy a kormány ezt rövidesen meg fogja oldani” – reagált a 24.hu-nak Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke, amikor arról kérdezték, az állam valóban közbenjár-e abban, hogy a három működő hazai cementgyár esetében tulajdonosváltás történjen.

Jelenleg a váci és a beremendi cementgyárat a német HeidelbergMaterials és a Schwenk Zement 50–50 százalékos tulajdonában lévő Duna Dráva Cement Kft. (DDC) birtokolja, míg a harmadik, királyegyházi cementüzem a svájci-francia hátterű Holcim Magyarország Kft. (idén májusig Lafarge Cement Kft.) tulajdona.

Jelenleg a kormányon belüli munkamegosztás keretében a gazdaságfejlesztési miniszter foglalkozik azzal, hogy megoldást találjon a cementpiacon kialakult problémákra. Tavaly a Magyarországon gyártott cement vonatkozásában ellátási zavarok léptek fel, a három cementgyár lényegesen kevesebbet termel, ezért a megrendelők és a kivitelezők körében bizalmatlanság alakult ki, és inkább az importforrások irányába fordultak. Amíg az építőipar két évvel ezelőtt a cementszükségletének 60 százalékát hazai gyártású termékekből fedezte, és csak 40 százalékát importból, addig mostanra ez az arány megfordult. A határon túlról behozott cement azonban jóval drágább, egyebek közt a magas szállítási költségek miatt. A szakszövetség adatai szerint átlagosan 150 százalékkal emelkedett a cementtermékek ára 2020 óta.

Az ÉVOSZ azért lobbizik, hogy az ellátás biztonsága helyreálljon, és minél több hazai előállítású cement kerüljön a piacra. A nemrég megjelent kormányrendelet pedig arról szól, hogy amennyiben az építőipari ellátás biztonsága veszélybe kerül, akkor az építésügyi miniszternek beavatkozási lehetősége van, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium közreműködésével. A megfogalmazásból arra lehetett következtetni, hogy az ellátásbiztonságot nem feltétlenül cementfelvásárlással lehet megoldani, hanem úgy is, hogy az állam tulajdonrészt szerez egyes üzemekben, amelyek a cementet kiszámítható módon gyártják, és elfogadható áron szállítják az ágazat számára.

Guth Zoltán, a Duna Dráva Cement Kft. sajtófőnöke meglepődve fogadta a felvetést. Szerinte továbbra is az az álláspont érvényes, amit korábban közöltek: a két német tulajdonos elkötelezett magyarországi befektetése mellett, és nem tárgyal annak eladásáról. A Holcim Magyarországtól pedig a következő visszajelzés érkezett: „Nem áll módunkban kommentálni azt a hírt, mely szerint a magyar állam hazai cementgyártókkal és/vagy azok külföldi tulajdonosaival tárgyalásban állna részvényszerzési célból. Azt azonban megerősíthetjük, hogy a vállalat és annak nemzetközi cégcsoportja, a Holcim Csoport is elkötelezett amellett, hogy a továbbiakban is minőségi magyar cementtel szolgálja ki a hazai építőipart.”