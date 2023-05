Hiába a pozitívabb kilátások: továbbra is pokolian nehéz lesz rengeteg magyar élete

Magyarország idén elkerülheti a recessziót, de az éves infláció 19 százalékos is lehet – írja az Infostart.

2022 utolsó negyedévében már technikai recesszióba süllyedt a magyar gazdaság, és valószínűleg az első negyedévben még tovább mélyült ez a recesszió (…) majd a második félévben számítunk egy lassú, fokozatos kilábalásra – mondta el az InfoRádióban Trippon Mária, a CIB Bank vezető elemzője. A szakértő beszélt arról is, hogy a bár a legutolsó inflációs adat 24 százalékos árdrágulást mutatott, az év végére reálisnak tűnik az egy számjegyű infláció. A csökkenés szeptemberben kaphat nagy lökést, amikor már a magas bázishoz viszonyítjuk az éves árszínvonal-változás ütemét. Az éves pénzromlás viszont még így is 19 százalékkos lehet a bank kalkuláció szerint.

Trippon Mária beszélt a forint erősödéséről is, ami most „nemcsak a régiós versenytársak közül emelkedik ki, de az összes feltörekvő devizát tekintve is nagyon szép” – fogalmazott. Az erősödés mögött többféle ok van, de ezek közül az egyik legfontosabb a rendkívül magas kamatszint, ami felkelti a magas kamatkülönbözet kiaknázására játszó befektetők figyelmét. A vezető elemző hozzátette azt is, az ország sérülékenységei fokozatosan mérséklődnek, és az utóbbi hónapokban a jegybank is rendkívül elkötelezett az inflációs cél elérése mellett és szigorú monetáris politikát folytat. A banknál viszont arra számítanak, hogy az év végén a jelenlegi szintnél valamivel gyengébb lesz a forint, ők 385-ös euró-forint keresztárfolyamot prognosztizálnak, de ez még mindig sokkal erősebb lenne, mint amit az elmúlt években láttunk.