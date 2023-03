Nem bonthatunk még pezsgőt? Óvatosan értékeli a lassuló inflációt az MNB

Bár az infláció kis mértékben csökkent februárban, azonban a jegybank még koránt sem dőlhet hátra: a tartós mozgásokat megragadó alternatív mutatói továbbra is emelkedést mutatnak – számolt be a Portfolio.

Ma reggel jelentek meg az éves inflációs adatok, ami másfél év után először mutatott enyhe csökkenést: az éves drágulás üteme ugyanis 25,7 százalékról 25,4 százalékra mérséklődött. A jegybank három alternatív mutatót közöl, amelyek februárban vegyesen alakultak. Az előző hónaphoz képest az éves bázisú maginfláció 0,2 százalékponttal csökkent, míg a tartósabb inflációs tendenciákat megadó éves bázison számított mutatók, a ritkán változó árú termékek mutatója és a feldolgozott élelmiszerek nélkül maginfláció még 0,2-0,2 százalékponttal emelkedett.

Rossz hír továbbá, hogy az üzemanyagok esetében januárban és februárban is magasabb volt az átárazási intenzitás, mint tavaly ilyenkor. Ugyanez mondható el a feldolgozott élelmiszerekről is. Azonban ami már bíztatóbb, hogy a piaci szolgáltatások inflációja jelentősen szelídült januártól, annak ellenére is, hogy még mindig a legmagasabb az utóbbi hét évben.