A neheze csak most jön? A magyar cégek harmada tervez még további áremelést

Februárban az üzleti és fogyasztói várakozások egyaránt javultak, azonban továbbra is rossz hangulatot tükröznek. A GKI Gazdaságkutató által – az EU támogatásával – végzett felmérés szerint a fogyasztók még mindig pesszimistábbak, mint 2020-ban, a Covid-jár-vány kitörésekor kialakult pánik idején voltak. Ehhez képest az üzleti szektor várakozásai kedvezőbbek, nagyjából a 2020 véginek felelnek meg. Most a legkevésbé a szolgáltató cégek pesszimisták, januárban még az ipariak voltak azok. A foglalkoztatási helyzet meg-ítélése alig változott, a cégek áremelési törekvése és a fogyasztók inflációs várakozása azonban érezhetően mérséklődött.

Az üzleti bizalmi index javulása döntően a szolgáltató szféra ugrásszerűen javuló várakozá-sainak köszönhető, az iparban ugyanis ismét erősödött a pesszimizmus, míg az építőiparban és a kereskedelemben nem volt jelentős változás. Az ipari bizalmi index februárban kissé csökkent. A rendelésállomány megítélése – az exportrendelésé is – romlott, a készle-teké és a termelési kilátásoké nem változott. Az elmúlt időszak termelését is rosszabbnak látták a válaszadók.

Az építőipari vállalkozások hangulata lényegében nem változott (hibahatáron belül javult) a januárihoz képest. A magasépítők kilátásai kissé romlottak, a mélyépítőké valamelyest javultak. Az építőipar egészében az előző háromhavi termeléssel kapcsolatos elégedettség és a rendelésállomány értékelése is kissé rosszabb lett. A kereskedelmi cégek várakozásai négy hónapja javulnak, azonban még így is ez a legpesszimistább ágazat. Februárban az eladási pozíció és a rendelések megítélése kissé javult, a készleteké viszont romlott. A szolgáltató cégek körében kedvezőbbé vált az üzletmenet, valamint az elmúlt és a következő időszak forgalmának megítélése is.

Februárban a vállalatok foglalkoztatási hajlandósága hibahatáron belül erősödött, csaknem azonos a létszám növelését és csökkentését tervező cégek aránya. A javulás a szolgáltató és az építőipari vállalkozássok körében következett be.

A lakosság munkanélküliségtől való félelme viszont kissé erősödött.

Az üzleti szféra áremelési törekvése január után februárban is jelentősen fékeződött, már csak a cégeknek – ezen belül a kereskedelmi vállal-kozásoknak is – bő egyharmada készül áremelésre. Fél éve ez az arány még kétharmad volt.

Az áremelési szándék az építőiparban a legerősebb. Jelentősen mérséklődött a fogyasztók inflációs várakozása. A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése – a januári nagy javulás után – februárban minden ágazatban és a lakosság körében is kissé optimistább lett.

A GKI fogyasztói bizalmi index értéke a 2022. május-októberi jelentős romlást követően némi hullámzás mellett alig változott, majd 2023 februárjában érzékelhetően emelkedett. Azonban még így is markáns pesszimizmust tükröz. Februárban a lakosság saját pénzügyi helyzetét és megtakarítási képességét a januárinál kedvezőbbnek érezte. Az emberek a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási lehetőségét romlónak, a következő egy évre vonatkozót viszont javulónak érezték.