Így alakult a magyar forint a pénteki nap folyamán a főbb devizákhoz képest.
Elképesztő napot zárt a magyar tőzsde: mutatjuk, mi mozgatta a BUX-ot
A Budapesti Értéktőzsde pénteken új történelmi csúcsra ért. A BUX index 1631,31 ponttal, 1,35 százalékkal emelkedett, és 122 311,20 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető papírok egytől egyig erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője, Takács András az MTI-nek azt mondta, a jó hangulat kitartott a magyar tőzsdén, a BÉT felülteljesítette a főbb európai indexeket. Kiemelte, hogy a hazai vezető részvények iránt, különösen az OTP esetében, egyre erősebb a nemzetközi befektetői érdeklődés. Hozzátette, az árfolyamokat érdemben befolyásoló nemzetközi vagy vállalatspecifikus hír nem érkezett.
A nap legjobban teljesítő részvénye az OTP volt, amely történelmi csúcson fejezte be a kereskedést. A bankpapír árfolyama 730 forinttal, 1,93 százalékkal 38 480 forintra emelkedett, miközben 17,6 milliárd forintos forgalmat bonyolított.
A Mol árfolyama 38 forinttal, 1,09 százalékkal 3532 forintra erősödött, a részvényekkel 7,5 milliárd forint értékben kereskedtek. A Magyar Telekom 20 forintos, 1,05 százalékos emelkedés után 1920 forinton zárt, forgalma 446,5 millió forint volt. A Richter papírjai 120 forinttal, 1,16 százalékkal 10 470 forintra erősödtek, 2,5 milliárd forintos forgalom mellett.
A kisebb és közepes részvényeket tömörítő BUMIX ezzel szemben csökkent. Az index 10 404,50 ponton zárt, ami 34,38 pontos, 0,33 százalékos visszaesést jelentett a csütörtöki záráshoz képest.
Szinte nem változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest péntekre.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 28,3 pontos, 0,02 százalékos emelkedéssel 120 679,89 pontos történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 1788,47 pontos, 1,5 százalékos emelkedéssel 120 651,59 ponton, történelmi csúcson zárt.
Az eurót reggel hét órakor 386,21 forinton jegyezték a szerda este hat órai 386,66 forint után.
