Elképesztő napot zárt a magyar tőzsde: mutatjuk, mi mozgatta a BUX-ot

A Budapesti Értéktőzsde pénteken új történelmi csúcsra ért. A BUX index 1631,31 ponttal, 1,35 százalékkal emelkedett, és 122 311,20 ponton zárta a kereskedést. A részvénypiac forgalma 29,2 milliárd forint volt, a vezető papírok egytől egyig erősödtek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője, Takács András az MTI-nek azt mondta, a jó hangulat kitartott a magyar tőzsdén, a BÉT felülteljesítette a főbb európai indexeket. Kiemelte, hogy a hazai vezető részvények iránt, különösen az OTP esetében, egyre erősebb a nemzetközi befektetői érdeklődés. Hozzátette, az árfolyamokat érdemben befolyásoló nemzetközi vagy vállalatspecifikus hír nem érkezett.

A nap legjobban teljesítő részvénye az OTP volt, amely történelmi csúcson fejezte be a kereskedést. A bankpapír árfolyama 730 forinttal, 1,93 százalékkal 38 480 forintra emelkedett, miközben 17,6 milliárd forintos forgalmat bonyolított.

A Mol árfolyama 38 forinttal, 1,09 százalékkal 3532 forintra erősödött, a részvényekkel 7,5 milliárd forint értékben kereskedtek. A Magyar Telekom 20 forintos, 1,05 százalékos emelkedés után 1920 forinton zárt, forgalma 446,5 millió forint volt. A Richter papírjai 120 forinttal, 1,16 százalékkal 10 470 forintra erősödtek, 2,5 milliárd forintos forgalom mellett.

A kisebb és közepes részvényeket tömörítő BUMIX ezzel szemben csökkent. Az index 10 404,50 ponton zárt, ami 34,38 pontos, 0,33 százalékos visszaesést jelentett a csütörtöki záráshoz képest.