A close-up view of some Hungarian forints.
Gazdaság

Vegyes nap a devizapiacon: mutatjuk, merre mozdult a forint

Pénzcentrum
2026. január 16. 20:30

Így alakult a magyar forint a pénteki nap folyamán a főbb devizákhoz képest.

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 385,13 forintról 385,01 forintra csökkent 18 órakor, napközben 384,89 forint és 386,04 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 413,40 forintról 413,61 forintra emelkedett, míg a dolláré 331,78 forintról 331,95 forintra ment fel. Az euró jegyzése a reggeli 1,1609 dollárról 1,1598 dollárra változott.
Címlapkép: Getty Images
