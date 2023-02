Az infláció üti be az utolsó szöget az 5 forintos érme koporsójába: valóban kivonhatják a forgalomból?

Bár tavaly augusztusban az MNB világossá tette, hogy nem tervezi az ötforintos érmék kivonását, azóta elszabadult az infláció, amellyel nem lehetett még akkor kalkulálni. Akkor azért merült fel az érmék kivonása, mert az azokat alkotó fémek – réz, cink és nikkel – úgy megdrágultak, hogy az ötforintosok aktuálisan többet értek 5 forintnál. Ez azonban még önmagában nem indokolja a lépést. Ha viszont áttekintjük a rendszerváltás óta kivezetett érmék kivonásának körülményeit, az látszik, hogy valójában sokkal inkább a huzamosabb ideig kitartó infláció, és még véletlenül sem a fémek árfolyama lehet az a gazdasági mutató, ami előrevetítheti egy adott érme forgalomból való kivonását - írja a G7.

Hosszú évek után újra felmerült a forint egyik érméjének kivonása a forgalomból tavaly nyáron, miután Balassa Péter országgyűlési képviselő határozati javaslatban kezdeményezte az ötforintosok kivezetését. Az érve az volt, hogy az érméket alkotó fémek – réz, cink és nikkel – úgy megdrágultak, hogy az ötforintosok aktuálisan többet értek 5 forintnál. A jegybank akkor gyorsan jelezte, hogy nem tervezik az ötforintosok kivezetését, mivel az alapanyagköltségen kívül sok más tényezőt is figyelembe vesznek.

Az érme komponenseinek árfolyama valóban megugrott a járvány alatt, de a jegybanknál ilyen rövid távú változások alapján nem döntenek pénzérmék kivezetéséről. Ráadásul önmagában a kivonás logisztikai része 100 milliós nagyságrendű költség lenne, és a jegybanki elemzések szerint van lakossági igény az ötforintos érmékre, amiknek a használata a 2022 augusztusát megelőző időszakban még nőtt is - érveltek akkor.

Úgy tűnik azonban, hogy a pénzek igazi ellensége az infláció. A lap áttekintette a rendszerváltás óta kivezetett érmék kivonásának körülményeit, és arra jutott, hogy valójában sokkal inkább a huzamosabb ideig kitartó infláció, és még véletlenül sem a fémek árfolyama lehet az a gazdasági mutató, ami előrevetítheti egy adott érme forgalomból való kivonását.

A fillért 1946. augusztus 1-jén vezették be váltópénzként, amikor a teljesen elértéktelenedett pengőt forintra cserélték. (Mivel a háború alatt szétzilált magyar gazdaságban hiperinfláció alakult ki.) A fillér értékálló pénznek bizonyult, de végül vele is végzett az infláció. Elöször az alumíniumból készült 2 és 5 filléres érméket 1992-ben a forgalomból a 10 és 20 forintos bankjegyekkel együtt. A két kis névértékű érme és a bankjegyek a megelőző években már szinte alig került mindennapi forgalomba. A 10 és 20 filléreseket pedig 1996-ban vonták ki.

Az 50 filléres, 1948. májusában bevezetett érmét 51 év után vonták ki a forgalomból. A rendszerváltást követő masszívabb, évente 10-35 százalék között alakuló infláció ugyanis olyan mértékben csökkentette a fillér értékét, ami 1992 és 1999 között három hullámban a megszüntetéséig vezetett el. Amikor 1999-ben a forint utolsó váltópénzének kivezetése mellett döntöttek, az infláció még mindig magas volt, de már jóval alacsonyabb, mint három évvel korábban (10 százalék) - írja a lap.

Azóta pedig már forintérméket is vontak ki a forgalomból: az 1 és 2 forintosokat. Ennek okaival kapcsolatban nincs teljes összhang a korabeli hírek között. Az biztos, hogy az érmék előállításának költsége meghaladta a névértéküket, miközben a forgalomból folyamatosan eltűntek, az újragyártásuk pedig állandó költséget jelentett az MNB-nek. Bizonyára a forgalomcsökkenés is hozzájárult a döntéshez, hogy a lakosság már nem használta ezeket az érméket. Összességében tehát az első bevont forintok sorsa is hasonló volt a forgalmon kívül helyezett fillérekéhez: bukásukat a népszerűtlenségük hozta el.

Az ötforintosok esetében viszont egyelőre úgy néz ki, hogy ugyanez nem a közeljövőben fog bekövetkezni.