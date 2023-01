Vajon mi az igazság: tényleg hullanak a Covid-oltásoktól a magyarok?

Ezek voltak 2023. negyedik hetének legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb cikkei a Pénzcentrumon.

Számos izgalmat tartogatott 2023 negyedik hete is, de a két legolvasottabb cikkünk a koronavírus-oltással kapcsolatban született. "Tényleg hullanak a magyarok a Covid-oltástól: vajon mi az igazság?" című cikkünkben a Portfolio azon cikkét kivonatoltuk, amelyben azt elemezték, hogy igaz-e az az interneten és a médiában is rendszeresen felbukkanó toposz, hogy a Covid-védőoltások egyre több ember hal meg Magyarországon. "Rossz hír a Pfizerrel oltottaknak: súlyos mellékhatásokra derült fény" című cikkünkben pedig arról számoltunk be, hogy van-e kapcsolat a stroke kialakulása és a Pfizer-BioNTech emlékeztető oltása között. További fontosabb híreinkért görgess lejjebb (a teljes írás elolvasásához kattints a képes kiajánlókra).

UTAZÁS rovatunk kiemelt témái

EZ IS ÉRDEKELHET Nem lehet elodázni az áremelést: tényleg luxus lehet a magyaroknak az ország legnagyobb kincse Gáz helyett a fürdőkben igyekeznek az elfolyó termálvizet használni fűtéshez, letakarják a kinti medencéket, optimalizálják a szaunák működését és a nyitvatartást.

Válogatás EGÉSZSÉG rovatunk legfontosabb cikkeiből

EZ IS ÉRDEKELHET Erről a lehetőségről kevés magyar nyugdíjas tud: méregdrága szolgáltatás járhat nekik szinte ingyen A legtöbb gyógyfürdők által nyújtott szolgáltatást a tb támogatja, azaz a betegek ingyen is igénybe tudják venni őket, igaz, bizonyos feltételekkel.

EZ IS ÉRDEKELHET Ez a gombafaj robbanthatja ki az újabb világjárványt? Ezt kell tudni a rettegett zombikórról Az új sikersorozatban a zombiapokalipszisért egy gombafaj felelős, amely megfertőzve az embert átveszi az irányítást a test felett.

EZ IS ÉRDEKELHET RSV, koronavírus, influenza: elárulta Jakab Ferenc, mennyire gyakori az egyidejű hármas fertőzés A Pénzcentrum Prof. Dr. Jakab Ferenc virológust kérdezte a tridémiáról, azaz az influenza, a SARS-CoV-2 és az RSV vírus egyidejű támadásáról.

OTTHON rovatunk vezető anyagai

EZ IS ÉRDEKELHET Íme a pesti elit luxusélete: ilyen lakásokban bújnak el a kíváncsi tekintetek elől Követte az emelkedő trendet, és már a 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti árat közelíti az új építésű lakások átlagára Budapesten. A kép azonban összetett.

EZ IS ÉRDEKELHET Komoly rezsikönnyítést kaptak, akik ilyen családi házban élnek: már ők is jogosultak az olcsóbb gázra Módosították a többgenerációs házakhoz kapcsolódó rezsikedvezmény szabályait: a könnyítésnek hála most újra érdemes lehet próbálkozni azoknak, akik ősszel nem kapták meg.

EZ IS ÉRDEKELHET Robban a téli rezsibomba: fájdalmas számlát kaphat, aki ilyen gázkazánnal fűt 2023-ban A hideg napokkal többen felnyomták otthon a fűtést, ám az eddigi, viszonylag meleg tél miatt sokan megfeledkezhettek a gázkészülékek karbantartásáról.

EZ IS ÉRDEKELHET Egyre kilátástalanabb helyzetben a magyar fiatalok: nem csoda, hogy egyre fogy a magyar Sokkal kevesebben kötöttek házasságot tavaly, mint 2021-ben, több mint harmadával esett vissza az arány az egy évvel korábbihoz képest.

Legfontosabb cikkeink MEGTAKARÍTÁS témában

EZ IS ÉRDEKELHET Fontos változás élesedik a magyar bankokban: rengeteg ügyfelet érint, sok pénzről van szó Komoly csökkenés mehet végbe a bankok alapszámláinak havi díjában, ha elfogadják a Gazdaságfejlesztési Minisztérium rendelettervezetét.

EZ IS ÉRDEKELHET 2023 slágerbefektetése, vagy csak szemfényvesztés? Itt az igazság az újfajta állampapírról A 2022 végi drasztikus változások után a múlt héten ismét új slágergyanús termék értékesítése kezdődött meg az állampapírok piacán.

EZ IS ÉRDEKELHET Erről a legtöbb elvált szülő nem tud: óriási tévhitben élhetnek a tartásdíj kapcsán Megsokasodhatnak a magyar bíróságokhoz benyújtott keresetek, ugyanis ez infláció miatt a korábban megállapított gyermektartási díjak aligha fedezik a gyermekek szükségleteit.

HRCENTRUM rovatunk vezető anyagai

EZ IS ÉRDEKELHET Mi lesz a magyarok fizetésével? Súlyos bajban van több százezer dolgozó, nincs még vége a gondoknak Jelentősen többet keresnek már a versenyszféra dolgozói, mint a közigazgatásban robotolók - ez derült ki a KSH mai jelentéséből.

EZ IS ÉRDEKELHET Ezek a legelismertebb, legjobban fizető szakmák 2023-ban: még mindig kevesen vágnak bele? Mutatjuk, melyek ma a legelismertebb szakmák, milyen hivatással lehet jól keresni és mik a legfontosabb tevékenységek a társadalom számára a közvélekedés szerint.

EZ IS ÉRDEKELHET Fontos változás a Munka Törvénykönyvében: szabadságolást, felmondást, próbaidőt is érinti Több apaszabadság, a munkaadóknak viszont jelentps plusz terheket jelentenek azok a munkajogi törvények, melyek január első napján léptek életbe.

Néhány fontosabb anyag GAZDASÁG rovatunkból

EZ IS ÉRDEKELHET Tíz éve nem történt ilyen Magyarországon: komoly figyelmeztetés érkezett Az eddigi BBB-ről BBB mínuszra minősítette le Magyarországot a Standard & Poor’s pénteken.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt az MNB: megelégelték a horrordrágulást, ekkor jöhet az árcsökkenés Nem változtatott az alapkamat mértékén a jegybank monetáris tanácsa, az továbbra is 13%. Lassan elindulhat az árak csökkenése, de az egynapos eszközök még megmaradnak.

További érdekes cikkeink HITEL, BIZTOSÍTÁS, OKTATÁS, NYUGDÍJ, és SZÓRAKOZÁS rovatainkból

EZ IS ÉRDEKELHET Moratórium: gazdaságpolitikai orvosság; mellékhatásokkal Közel három év után véget ért a 2020 márciusában bevezetett fizetési moratórium. A program lezárása alkalmat nyújt arra, hogy értékeljük ezt.

EZ IS ÉRDEKELHET Ilyen az igazi magyar ügyvéd paranoia: ezért nem kell csodálkozni, ha megvezetik a kisembert Míg nyugati szomszédunknál, Ausztriában a biztosított emberek több mint fele igénybe vesz valamilyen jogvédelmi biztosítást, addig Magyarországon ez a szám csupán 2 százalék.

EZ IS ÉRDEKELHET Ekkora tanárhiánnyal kezdődik 2023: rengeteg állás betöltetlen, óriási a forrongás 2023 elején is több száz pedagógust keresnek Magyarországon iskolákba, óvodákban. Igaz, a meghirdetett állások száma kevesebb, mint 2022-ben.