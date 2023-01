Magyarok tömegeit húzza le a saját bankjuk: hiába érzik a bőrükön, nem tesznek semmit

Ma már a hétköznapi élet elengedhetetlen része egy bankszámla, a magyarok többsége ennek ellenére továbbra sem sokat foglalkozik azzal, milyen fontos, hogy mindig a lehető legjobb kondíciók mellett bankoljanak. Pedig a legtöbb bankszámla közel sem elhanyagolható kiadás, ráadásul az infláción kívül a költési szokásaink változása is kihat a költségekre. Sokan ennek ellenére is óvakodnak a váltástól, pedig nem kevés pénzt sporólhatnának rajta

15-20 százalékkal drágulhat a bankolás, a tavaly kivetett különadó hatására minden korábbinál több cég emelhet tarifát. A legszegényebbek csak az úgynevezett alapszámlák közül válogathatnak, amelyekért akár havi 3 ezer forintot is elkérnek a bankok - árulták el nemrégiben a szakértők. A dolog persze nem hangzik valami fényesen, sőt fokozottan fontossá teszi azt, hogy odafigyeljünk, hol és milyen feltételekkel nyitunk bankszámlát. Van azonban egy ennél is nagyobb probléma, ami leginkább a magyarok nemtörődömségéből, illetve pénzügyi tudatosságuk hiányosságaiból fakad.

A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb statisztikái szerint ugyanis a tavalyi év első felének végén körülbelül 10,6 millió bankszámlát vezettek Magyarországon, ezek döntő többsége pedig (hozzávetőleg 9,58 millió) magánszemélyek birtokában volt. Kíváncsiak voltunk, hogy mennyibe is kerül ez a lakossági ügyfeleknek, ezért korábban kikértünk egy átfogó statisztikát a KSH-tól.

Az adatokból kiderült, hogy 2010 és 2020 között a számlavezetés két és félszeresére, a készpénzfelvétel költsége pedig duplájára emelkedett és a rendszeres átutalás díja is 40 százalékos növekedést produkált. 2021 közepétől aztán a banki költségek gyakorlatilag minden alkalommal nagyot emelkedtek, amikor csak azt a jogszabályok lehetőéve tették a pénzintézeteknek. Ennek oka triviális, az infláció ugyanis évtizedek óta nem látott magasságokat ért el, a hónapról hónapra növekvő működési költségek egy részét pedig értelemszerűen az ügyfelekre hárítják a pénzintézetek.

Számos pénzintézet, így például az OTP Bank üzletszabályzatában is szerepel az a kitétel, hogy "a szerződés alapján felszámított fix díjak a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) alapján, annak mértékével, évente, a megelőző év december 31-i mértékhez képest automatikusan módosulnak", vagyis az idei évben várhatóan a szokásosnál nagyobb mértékben drágulnak a legtöbb szolgáltatás díjai. A bankszámlák esetében ráadásul nincsen is ilyen rigid szabályozás. Emiatt egy-egy pénzügyi szolgáltató akár év közben is változtathat ezen termékeinek árazásán.

Ügyfélként számunkra ebből az a tanulság vonható le, hogy érdemes lehet legalább évente átgondolni pénzügyeinket, különös figyelmet fordítva a gyakran változó kondíciókkal bíró bankszámlára.

A bankoknak egyébként minden év január 31-ig kell elküldeniük a szabványos szerkezetű díjkimutatást az ügyfeleknek. A számlatulajok a legapróbb díjtételeket összesítve, egy év teljes költségét egyszerre szerepeltetve kapják meg a kimutatást. Így mindenkinek láthatóvá válnak azok a költségek, amiket a havi számlakivonatukon sokan nem követtek figyelemmel. A hó végén sokakat csaphat tehát arcon a felismerés, hogy a feltételezettnél, vagy legalábbis az ideálisnál gondoltnál többet fizetnek a számlájukért. A Pénzcentrum ezért most előre utánajárt, hogyha emiatt a számla-, vagy drasztikusabb esetben a bankváltás mellett döntenénk, pontosan milyen szempontokat mérlegelve érdemes meghozni a végleges döntést.

Sokan fizetnek rá a bankolásra

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2021-es Fizetési Rendszer Jelentésében az MNB is kimondta a verdiktet. A számlavezetésért, a megbízásokért és sok egyéb díjtételért is súlyos pénzeket szednek be a magyarokról, magyarországi bankszámlák költségei relatíve magasak. A 2022-es jelentésükben pedig azt is megállapították, hogy gyakran fizetési szokásaikhoz sem igazán illik az aktuális csomagjuk.

Elemzéseik alapján az elektronikusan aktív ügyfeleknek,

azaz a lakosság körülbelül harmadának érheti meg csomag alapú árazást alkalmazó számlacsomagra váltani, de egyéb konstrukció választásával is jelentős költség spórolható meg. A lebonyolított tranzakciószám szerinti csoportok mindegyikére igaz, hogy abban van legalább egy olyan ügyfél, akinek több, mint 10-szer akkora az átlagos havi költsége, mint egy ugyanabba a csoportba tartozó másik ügyfélnek.

Hatalmasak a különbségek az egyes csomagok között

A magyarok többsége manapság is a hosszú évekkel korábban nyitott számláján tartja megtakarításait, anélkül, hogy különösebb figyelmet fordítana annak költségeire, vagy tudatosan végiggondolná, hogyan faraghatna le ezekből a járulékos kiadásokból. Pedig amennyiben nem az elmúlt néhány hónapban nyitottuk meg bankszámlát mindenképp jó ötlet legalábbis körülnézni a legújabb piaci ajánlatok között és adott esetben lecserélnünk a számlacsomagunkat, akár a bankunkat.

Ez nem is csak a konstrukciók árainak változása, de a megváltozott bankolási szokásaink is ildomos lehet.

Egy bankszámla költségvonzata persze igen összetett lehet. Számos díjtétel felmerülhet, melyeket különböző faktorok alakíthatnak. Ilyen lehet az utalásaink száma, a bankautomata használat, illetve a beszedési megbízások. Éppen ez az összetettség az oka, hogy néhány röpke év alatt nem várt módon szökhetnek az egekbe bankszámlánk fenntartásának költségei.

Érdemes tehát nagyon alaposan átnézni minden számlakivonatot és átböngészni, mikor, illetve milyen jogcímen, mennyi pénzünket vitte el számla. Ha ezt már régen nem tettük meg, nagy az esélye annak, hogy olyan terheléseket is találunk, amikre nem is számítottunk. Ha drágának, vagy inkorrektnek találnak, amit a számlán látunk, járjuk körül, hogy milyen alternatív ajánlatok elérhetőek épp. Nagy rá az esély, hogy sokkal jobb konstrukciót is találunk a réginél, akár a saját bankunknál, akár egy másik pénzintézetnél.

Utóbbit érdemes külön kiemelni. A magyarok ugyanis nagyon hűséges ügyfelek, alig váltanak bankot, sőt jellemző az is, hogy különböző pénzügyeikkel kapcsolatos szerződéseik mind ugyanannál a szolgáltatónál pihennek. Ez azonban hatalmas hiba lehet, igen ritka helyzet az ugyanis, amikor hosszú éveken át mindig, ugyanazzal a bankkal éri meg szerződni, pláne ott is ragadni a fél életünkre.

Hiába ugyanis a drágulás, a bankok versenye az új ügyfelekért állandó. Ez pedig a bankszámlacsomagok piacán is így van, ezért a pénzintézetek igyekeznek elérhető árú új ajánlatokkal a piacon maradni, adott esetben egymás alá is ígérni a kedvező konstrukcióikkal. Ennek köszönhetően a sokezer forintos mellett bizony kvázi ingyenes ajánlatokat sem nehéz már találni.

Hiába van tehát tele a piac a méregdrága bankszámlákkal, egy gyors kereséssel lelhetünk igen olcsó, vagy akár teljesen ingyenes csomagokat. Hogy megkönnyítsük az ezek közül való választást ki is gyűjtöttük a magyar bankok által jelenleg kínált legkedvezőbb csomagokat:

Mint látszik, egy 1000, vagy 1500 forintos havi költséggel járó ajánlathoz képest akár a Magnet Bank évente mindössze 3948 forintos bíró számlacsomagja, vagy az OTP Bank ennél is olcsóbb, 3276 forintot kóstáló Smart Szolgáltatáscsomagja (ami az első évben adott feltételek mellett ráadásul teljesen ingyenes) is extrémen jó ajánlatnak tűnik. Az ezek valamelyikénél bankolóknak ezért akár érdemes lehet bankon belül is váltani, mert mindkét pénzintézetnél találni az itt említetteknél jóval kevésbé kedvező csomagokat is.

Az abszolút nyerő viszont a IB ECO bankszámla, vagy az UniCredit Partner Aktív Zéró Csomag viszont, amiknél a vállalt jövedelemérkeztetés esetén az összes általunk vizsgált szolgáltatási tétel díjmentes, ami simán megérhet egy bankváltást is. Egyébként a Raiffeisennek is van már hasonló nullás csomagja, de annak kondíciói némileg szigorúbbak, így az általunk vizsgált 250 ezer forintos jövedelemátutalással arra még nem lennénk jogosultak

Az ingyenes bankszámláknál ugyanis fontos kitétel , hogy elvárás az is, hogy havi szinten egy meghatározott minimum összeg érkezzen a számlára. A CIB ECO számla esetében ez a mindenkori minimálbér összege, az Unicredit ajánlatánál csupán 75 ezer forint. A Raiffeisen Prémium Gold 2.0 számlájánál ennél lényegen magasabb az elvárás, arra ugyanis minden hónapban 400 ezer forintnak kell érkeznie, hogy teljesüljön a minimum feltétel.

És nem árt persze arra sem figyelni, hogy az egyes díjtételek mértékének aránya drasztikusan eltérhet egy-egy bank ajánlata között. Így azon is szép komoly összegek múlhatnak, hogy hogyan és mire használjuk számlánkat. Ha nem csak az alapszolgáltatásokat használjuk, hanem például a nagyösszegű készpénzfelvétel lehetőségével is élnénk, vagy egyszerűen csak gyakran használnánk ATM-et, érdemes az erre vonatkozó kondícióknak is utánanézni a szimpatikusabb ajánlatokat kínáló bankoknál.

A következő tényezőkre érdemes mindenképp odafigyelni, ha most szeretnél bankot, vagy bankszámlacsomagot váltani:

Meddig tartanak az esetleges akciók, meddig lesznek érvényesek?

Ha hitelt vennél fel, vagy befektetnél, a kiegészítő termékek költségeit érdemes átvizsgálni.

Mennyi a számlavezetési/havi zárlati díj?

Hány átutalást teljesítünk havonta és mekkora összegűek?

Mennyi az idegen ATM-ből történő pénzfelvétel díja? Mennyire fordulhat elő erre vonatkozó igény?

Milyen internetes bankolási lehetőség van, és az mennyibe kerül?

Van-e SMS-értesítési szolgáltatás pénzfelvétel esetén és ha igen, mennyit számol fel érte a bank?

Ahhoz pedig, hogy megtaláljuk az egyéni szokásainkhoz leginkább passzoló csomagot, érdemes a Pénzcentrum oldalán elérhető bankszámla kalkulátor segítségül hívni, ahol személyre szabottan listázhatjuk az egyes pénzintézetek ajánlatait.