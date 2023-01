Ilyen az igazi magyar ügyvéd paranoia: ezért nem kell csodálkozni, ha megvezetik a kisembert

Míg nyugati szomszédunknál, Ausztriában a biztosított emberek több mint fele igénybe vesz valamilyen jogvédelmi biztosítást, addig Magyarországon ez a szám csupán 2 százalék. Ezzel olyan országokkal vagyunk pariban, mint Románia, Szerbia vagy Argentína és Peru városi lakossága. Miközben Németországban, Svájcban, de még Franciaországban is sok állampolgár él ezzel a lehetőséggel, hogy esetleg vitás ügyei biztosítva legyenek.

A legtöbban azt hihetik, hogy az USA-ban a legkönnyebb perelni, és bíróság bevonásával intézni vitás ügyeket. Meglepő lehet tehát, hogy több európai országban sokkal több ember rendelkezik úgynevezett jogvédelmi biztosítással, mint az Egyesült Államokban. Röviden a jogvédelmi biztosítás egy olyan biztosítást jelent, amit akkor lehet igénybe venni, ha valaminek valamilyen jogi segítségre van szüksége.

Legyen szó akár perről, perköltségről, de olyan kiegészítő szolgáltatásokról is, mint például a 24 órás telefonos jogi szaktanácsadás. Ausztriában például nem kevesebb mint a 18-64 éve közötti válaszadók 51 százaléka vesz igénybe ilyen szolgáltatást – derült ki a Statista Cunsumer Insight adataiból. Ezzel a kiválasztott országok közül messze a legmagasabb aránnyal végzett. A korcsoportok szerint bontásban ráadásul ez a szám még magasabb lehet, a 60-64 éves osztrákok esetében az arány már 61 százalékra nő.

Hasonlóan magas arány figyelhető meg a DACH régióban is. A biztosított svájci lakosok 45 százaléka rendelkezett ugyanis jogvédelmi biztosítással, de Németországban is 41 százalék volt az ilyen biztosítással is rendelkezők aránya. Ehhez képest az Egyesült Királyságban már lényegesen alacsonyabb a jogvédelmi biztosítással rendelkezők aránya, mindössze minden 10. lakos használ ilyet. De ez még mindig magasabb, mint amit az USA-ban mértek, ott ugyanis mindössze a lakosság 6 százaléka él ilyen biztosítással a 2022-es adatfelvételekkor.

Ahogy azonban az adatokból látjuk, Magyarország a választott országok közül messze a legutolsó helyen tanyázik. Idehaza a biztosítottak mindössze 2 (!) százaléka rendelkezik jogvédelmi biztosítással. Ez egyébként ugyanolyan szám, amivel más balkáni, tőlünk keletebbre lévő országok is rendelkeznek. Az adatok alapján ugyanis mind Szerbiában, mind Romániában 2-2 százalékon van azon 18-64 évesek aránya, akik jogvédelmi biztosítást is kötöttek.

A Statista közölte azt is, hogy a latin-amerikai városi lakosságot illetően, ők is a spektrum alsó határába tartoznak. Brazíliában például a jogvédelmi biztosítással rendelkezők aránya 6 százalék, Chilében 3 százalék, Argentínában és Kolumbiába 2-2 százalék, de például Peruban már csak a városi lakosság 1 százalék él ezzel a lehetőséggel.