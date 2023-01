Megszólalt az MNB: megelégelték a horrordrágulást, ekkor jöhet az árcsökkenés

Nem változtatott az alapkamat mértékén a jegybank monetáris tanácsa, az továbbra is 13%. Lassan elindulhat az árak csökkenése, de az egynapos eszközök még megmaradnak.

13% maradt a jegybanki alapkamat, vagyis nem változtatott első évi ülésén ezen a Monetáris Tanács - ezzel kezdte a mai jegybanki sajtótájékoztatót Virág Barnabás, az MNB alelnöke. Az infláció decemberben 24,5% volt, az emelkedést teljes mértékben a benzinárstop okozta. A dezinflációs hatások erősödnek a következő hónapokban, csökkenni fog a benzin és a földgáz ára is, mert a kedvező időjárási feltételek miatt kevesebbet is fogyasztanak az emberek.

Lassan jöhet az árcsökkenés?

Az élelmiszerpiacon fordulat következik: csökkenésnek indult a gabona ára, és ez a tendencia más piacokon is megindulhat, vagyis más élelmiszerek ára is csökkenésnek indulhat. A kiskereskedelmi forgalom ősz óta szűkül, ez pedig hatással lesz az árazásra. A Gazdasági Versenyhivatal már aktívan vizsgálja az árazási döntéseket, ezt a lépést a jegybank üdvözölte. Szorosan együttműködnek a versenyhivatallal az árak letörésében. A munkaerőpiac stabil és változatlanul erős: enyhe plusz jöhet a gazdasági növekedésben, a bel- és a külpiacon is növekedésre számítanak.

Maradnak még az egynapos betétek

A Monetáris Tanács tovább szigorítja a tartalékeszközök rátáját, a kötelező tartalékot 10%-ra emelik április elejétől. Emellett továbbra is biztosítja a jegybank a devizalikviditási igényt, az energiaszámlák kiegyenlítésének zavartalansága érdekében - vagyis röviden ahhoz, hogy ha az állam például földgázt venne, akkor legyen miből. Szóba jöttek az ősszel bevezetett egynapos eszközök: addig ezek meg is maradnak, míg a kockázati megítélés trendszerűen javulni nem kezd. Virág Barnabás bejelentette azt is, hogy február elejétől heti rendszerességgel tartanak kötvényaukciókat, illetve 1 hónapos betéti futamidőn hirdetik meg a hosszú lejáratú betéteket.

A folyó fizetési mérleg hiánya már túl van a mélyponton a jegybank szerint, a várakozás alapján most trendszerű javulás következik: a gázárak és a cserearany alakulása miatt látványos lesz a javuló tendencia. A nemzetközi gazdaságban összességében gyorsan változó a környezet, de már látszik az inflációs fordulat előszele: a monetáris politikában ez türelmes hozzáállást igényel - tette hozzá Virág Barnabás. A világ jegybankjai azonban még mindig szigorúak, ez pedig kockázatot jelent. Az infláció fordulata magas szinten 20% felett fog bekövetkezni.