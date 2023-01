Tényleg hullanak a magyarok a Covid-oltástól: vajon mi az igazság?

Az interneten és a médiában is rendszeresen felbukkanó toposz, hogy a Covid-védőoltások egyre több ember hal meg Magyarországon. A Portfolio utánanézett, hogy mennyire igazolják ezt az állítást a tények.

Sokan találkoztunk már azzal a jelenséggel az elmúlt hónapokban – vagy akár most már években –, hogy egy-egy ismert ember halála kapcsán a közösségi médiában megszaporodtak azok a sejtések, miszerint az illető a koronavírus-védőoltás miatt hunyt el. A kommentek pedig a személyes tragédia és a népírtást vizualizáló vélemények közötti skálán helyezkednek el. Ezek a konteók pedig a téli időszakban különösen elszaporodnak: a tél ugyanis szezonális okokból még több halálesetet okoz. Azonban ez a tény önmagában nem cáfolná azt, hogy esetleg ehhez a védőoltásoknak is köze lenne. Ezért a Portfolio most azt vizsgálta meg, hogy a Covid-védőoltások bevezetése óta a szokásosnál többen haltak-e meg az elmúlt hónapok során.

A korábbi évek során a koronavírus őszi hulláma jóval több halálesetet okozott, mint a megszokott, azonban 2022-ben, amikor a lakosság jelentős része oltott volt látható, hogy bár a vírus még jelen van, de járványról már rég nem beszélhetünk. Ha viszont igaz lenne az állítás, hogy a vakcinák hatására halnak meg az emberek Magyarországon, akkor egy jelentősen magasabb számot kellett volna látnunk. Ezzel szemben a valóság az, hogy jóval kevesebben haltak meg, mint az év elején, amikor jelentősen kisebb volt az átoltottság.

Tavaly ugyanis már koránt sem beszélhettünk olyan csúcsokról, mint 2021-ben, vagy 2020-ban: a járvány végével a halálozások száma gyakorlatilag a Covid előtti időszakra esett vissza. Ez alapján pedig biztosan állítható, hogy a vakcinák semmiképpen sem okoznak tömeges haláleseteket hazánkban, de valószínűleg még szórványosan sem.