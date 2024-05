Mentorok segítik a fiatal vállalkozókat a GEN Z Fest-en május 9-én

A Portfolio Csoport idén tavasszal is megrendezi a GEN Z Fest-et: május 9-én az Akváriumban a fókusz újra a mesterséges intelligencián, a pénzügyeken, a környezetvédelmen és a jövő kihívásain lesz. A fesztivál Delfinek között című programjában három mentor várja a fiatal felnőttek vállalkozásait és ötleteit, hogy egy 15 perces pitchet követően tanácsokkal és megoldási javaslatokkal támogassák őket. A jelentkezés május 6-án zárul!

Idén tavasszal is érkezik a Portfolio Z generációsoknak szánt fesztiválja: a harmadik GEN Z Fest-en a fiatal felnőttek szakértőktől kaphatnak válaszokat a legaktuálisabb témákban: pénzügyek, lakhatás, vállalkozás, megtakarítások, AI, környezetvédelem, a jövő kihívásai. A tavalyi két alkalomhoz hasonlóan most is interaktív beszélgetésekkel és programokkal várják az előadók a Z generációsokat május 9-én az Akváriumban.

A GEN Z Fest keretén belül egy startup-és ötletversenyre is sor kerül: közönség előtt, 15 percben pitchelheted mentorainknak a vállalkozásötleted. Ha 18 és 28 év közötti vagy, hozd el az ötleted a Delfinek között című programra, és kérj segítséget a mentoroktól a vállalkozás elindításában vagy fejlesztésében.

A mentorok a brand kialakításával és fejlesztésével, kommunikációs és fejlesztési kérdésekkel, marketingstratégiával és folyamatmenedzsmenttel kapcsolatos problémákban várják a kérdéseidet.

A mentorok az idei GEN Z Festen a következők lesznek:

Fränk Barbara

Tapasztalatát a kereskedelmi televíziók legnagyobb műsoraiban szerezte: világsztárokkal beszélgetett, szóvicceket írt műsorvezetőknek, főszerkesztett, és a kezdetek óta részt vesz a Dalfutár című műsor készítésében. Jelenleg az online tartalomgyártással foglalkozó Compact TV-t vezeti. Legújabb, A nemZedék című sorozatukban nyolc Z generációs mesél saját világáról és a tartalomfogyasztási szokásairól. A szériát egy átfogó kutatás előzte meg, mert a kíváncsiak voltak arra, hogy mit és miért néznek a fiatalok. A Compact TV a szakmai anyagot ingyenesen elérhetővé tette az oldalán, mert úgy gondolják, hogy a Gen Z megismerése és megértése egy közös ügy lehet mindenki számára.

Sárospataki Albert

A Billingo online számlázó alapítója és vezérigazgatója 9 év alatt a magyar B2B szektor egyik legjelentősebb online szolgáltatójává építette a márkát, mintegy 200ezer regisztrált vállalkozóval. 2021 óta a Vállalható Üzleti Kultúráért Nagykövete, ahol maximálisan elköteleződött a vállalhatóság, a hosszú távon és érték alapon történő működés mellett. Víziója, hogy olyan szolgáltatásokat hozzon létre, amelyek minél több területen tudják jelentősen egyszerűsíteni a vállalkozások életét és maradandó hatást tudjon biztosítani a vállalkozói versenyképesség növelésében.

2022-ben és 2023-ban is felkerült a legmeghatározóbb és legbefolyásosabb hazai digitális szakembereket összesítő rangsorra, a “TOP 50 digitális szakember” listára. A Magyar Marketing Szövetség Női Tagozatának alapító elnökségi tagja, valamint a Menedzserek Országos Szövetsége mentor programjainak mentora. A Forbes 2023-ban beválasztotta a 100 magyar kiemelkedőt alkotó embere közé, ahol a közönség és a zsűri szavazás eredményeként a 3. helyen végzett, amivel megkapta a Forbes digitális címlapját. Albert a minőség és innováció elkötelezett híve, őt és csapata munkáját 9 év alatt 87 díjjal ismerték el. 4x Az Év Marketingaktív Vállalkozása fődíjjal, 53x Marketing Gyémánt díjjal, 2x MagyarBrands és 20x Az Év Honlapja díjjal is díjazták.

A pitch során 15 perced lesz, hogy közönség előtt előadd vállalkozásötletedet a Delfinek között mentorainak, akik ezt követően problémáiddal, kérdéseiddel kapcsolatban tanácsokkal és megoldási javaslatokkal látnak el. Siess, a jelentkezés május 6-án éjfélkor zárul! Kattints ide a részletekért!

