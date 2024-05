Óriási változást jelentett be a Szentkirályi ásványvíz: a vásárlók sem teszik zsebre, többet fognak fizetni

A Szentkirályi Magyarország az elsők között kezdte meg a DRS (Deposit Return System), vagyis a kötelező visszaváltási rendszer szerinti italcsomagolások gyártását és értékesítését – áll a vállalat közleményében.

A Szentkirályi Magyarország jóval a jogszabályban előírt, 2024. július 1-ig tartó türelmi időszak lejárta előtt, már április elején megkezdte a visszaváltható csomagolással ellátott termékeinek kiszállítását a boltokba.

Hatalmas változást jelent mindez a gyártóknak

A vállalat a tavalyi év elején kezdte meg a felkészülést a kötelező betétdíjas rendszerre történő átállásra, a szükséges változtatások végrehajtása azonban csak a jogszabály megjelenését követően, tavaly október közepén kezdődhetett el.

Nemcsak a belső rendszereket és munkafolyamatokat kellett ugyanis átalaktani, hanem a kereskedelmi partnerekkel is meg kellett egyezni logisztikai és pénzügyi elszámolási kérdésekben. Emellett több száz termék csomagolását - a 0,1 liternél nagyobb, de 3 liternél kisebb PET palackokat, alumínium dobozokat és üvegeket – kellett újratervezni a követelményeknek megfelelően. A vállalat számos nemzetközi terméket is forgalmaz, amelyek csomagolásainak megváltoztatásához ráadásul elengedhetetlen volt a különböző országok gyáraival történő egyeztetés is. Minden egyes új termékcsomagolást regisztrálni kellett a MOHU rendszerében is és ellenőrizni, hogy azokat valóban megfelelően elfogadják majd a visszaváltó automaták.

Tapasztalataink szerint a fogyasztói árak már a tavaly nyáron bevezetett Kiterjesztett Gyártói Felelősségi (EPR) díjak bevezetését követően jelentősen megemelkedtek, ehhez képest a betétdíjas rendszer költségei már nem jelentenek jelentős növekedést. Amennyiben a díjak nem emelkednek tovább, a vállalat nem számít további áremelkedésre a piacon.

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a rendszert már bevezető országokban a palackok nagy többségét visszaváltják, ennek eredményeképp pedig megfelelő mennyiségű és minőségű másodlagos alapanyag marad a körforgásban. Így válik jelentősen fenntarthatóbbá az élelmiszeripar ezen ágazata és a palackból valóban palack lesz.