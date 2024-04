Az elemzők szerint új erőre kapott a tavalyi év végén megakadt kilábalási folyamat

Közzétette a KSH ma reggel az idei első negyedéves GDP-re vonatkozó gyorsbecslését. A gazdaság éves szinten a nyers adatok szerint 1,1 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,7%-kal bővült. A jelentős eltérést a tavalyi január-március időszakhoz képest kettővel kevesebb munkanap, valamint az idei szökőnap magyarázza. Negyedéves alapon 0,8 százalékkal nőtt a bruttó hazai termék volumene.

A részletek egyelőre nem ismertek, a hivatal rövid kommentárja szerint: A gazdasági teljesítmény növekedéséhez legnagyobb mértékben a piaci szolgáltatások, ezen belül főként az ingatlanügyletek és az információ, kommunikáció ág járultak hozzá. A gazdasági növekedést fékezte a nemzetgazdaság egészében nagy súlyt képviselő ipar hozzáadott értékének csökkenése.

Nagy János, az Erste makrogazdasági elemzője szerint 2024 első negyedévében újra erőre kapott a tavalyi év végén megakadt kilábalási folyamat. Előretekintve a továbbra is kétszámjegyű bérkiáramlás párosulva a célsávban vagy a körül ingadozó inflációs környezettel a fogyasztás beindulását eredményezheti. Kérdés, hogy a hazai háztartások fogyasztása milyen mértékben marad az országhatáron belül, illetve mennyiben oldódik az elmúlt másfél jóléti veszteségei miatt felerősödő óvatossági motívum. A kamatkörnyezet fokozatos mérséklődése a beruházási hajlandóság lassú visszaépülését vetíti előre. E tekintetben fontos szerep hárulhat a bizonytalan sorsú uniós forrásokra.

Mindemellett a meglehetősen visszafogott globális gazdaság egyelőre hátráltatja a jelentős hazai kapacitásbővítések exportlehetőségeinek kiaknázását. A második félévre prognosztizált fellendülés meghatározó lesz a hazai gazdaság szempontjából is. Az év egészére nézve továbbra is 2,0 százalékos növekedést várunk.

Megkezdődött a gazdaság kilábalása

Balog-Béki Márta, az MBH szenior tőkepiaci elemzője szerint a magasabb kiigazított adat hátterében az állt, hogy az idei év első negyedévében kettővel kevesebb munkanap volt, mint a 2023-as év azonos időszakában. A friss adat a 2024-es előrejelzésünkkel összhangban van, a második negyedévtől 2% feletti gazdasági növekedést várunk (év/év alapon), az idei év egészét tekintve 2,7%-kal bővülhet a gazdaság.

Kilátások

A gyenge 2023-as első félévi teljesítmény után a harmadik negyedévben megkezdődött a gazdaság kilábalása a recesszióból, az idei évben pedig már 2,5% feletti gazdasági bővülés várható. A hazai és összeurópai kilátásokat a korábbinál érdemben alacsonyabb szinten stabilizálódott energiaárak segítik, azonban az ukrajnai háború és a magas globális kamatok miatt lassuló belső és külső kereslet beárnyékolja azokat. A gazdasági teljesítményt az első negyedévben a nettó export tovább támogathatta, miután az importvolumen tovább mérséklődött, többek közt az alacsonyabb belföldi felhasználásnak köszönhetően. Az év második felében azonban a fogyasztás és az ipar kisebb fellendülésével az import jelentős növekedésére számítunk, míg az export szignifikáns növekedésének gátat szab a gyenge külső konjunktúra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az idei növekedés fő mozgatórugója az az elhalasztott fogyasztás pótlása, amit az érdemben helyreálló reálbérek támogatnak.

Az idei év elejétől az EU-s források nagyjából harmadát jelentő 12,2 milliárd eurónyi feloldott és fokozatosan beérkező EU-s források növekedésösztönző szerepe is támaszt nyújthat, főként a beruházásokon keresztül, illetve a beruházási fázisban lévő feldolgozóipari kapacitások üzembe helyezése is támogatja az ipart és a növekedést. A képet árnyalja, hogy a beruházási komponenst a magas kamatok és a már bejelentett 675 milliárd forintos állami beruházás elhalasztása csökkenti, de a beáramló FDI részben ellensúlyozhatja ezt. A beruházások különösen 2025-ben lehetnek erőteljesek a kamatszint mérséklődésből következően, továbbá a tervek szerint számos jelentős feldolgozóipari fejlesztést helyeznek majd üzembe, köztük a BMW, valamint a CATL első gyára is megkezdi a termelést, ami részben megalapozza a 2025-ös növekedést.

Ingatlanügyek, információ, kommunikáció

A gazdasági teljesítményt legnagyobb mértékben az ingatlanügyek és az információ, kommunikáció ág húzta felfelé, míg az ipar hozzáadott értékének csökkenése fékezte a gazdaságot. A GDP adat egyik háttéreleme az ipar vártnál gyengébb év eleji teljesítménye, ami meglepő a februári vártnál sokkal erősebb ipari adatok után. Az ágazat rossz teljesítményét főként az exportpiacok gyenge kereslete okozza. A gazdaság megközelítőleg negyedét kitevő hazai ipar az idei év második felében már megkezdheti a fellendülést az élénkülő belső és külső keresletnek köszönhetően és idén meghaladhatja a 3%-ot is az ágazat éves alapú bővülése. Továbbá idén és a következő években jelentősen profitálhat a kiemelkedő mértékű működő tőke beruházások üzembehelyezésével és a védelmi ipari kapacitások kiépülésével, mivel a hadiipari kiadások szignifikáns növekedése várható a következő években. Az idei év első negyedévében a fogyasztást a reálbérek 10% körüli szintje újra támogathatta. A lakosság az idei évben bepótolhatja a fogyasztását, ami a tavalyi évben elmaradt a jelentősen megemelkedett árak és az ennek következtében jelentősen visszaesett reálbérek miatt. A fogyasztás fellendülése azonban csak fokozatosan halad, ugyanis a háztartások először a megtakarításaikat próbálják visszapótolni a megemelkedett bértömeg elköltése helyett.