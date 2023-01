Ekkora tanárhiánnyal kezdődik 2023: rengeteg állás betöltetlen, óriási a forrongás

2023 elején is több száz pedagógust keresnek Magyarországon iskolákba, óvodákban. Igaz, a közszféra hivatalos állásportálján most jóval kevesebb a meghirdetett állás, mint tavaly ilyenkor. Ezzel együtt is nagy hiány mutatkozik matematika és informatikus tanárokból, de országszerte keresnek óvodapedagógusokat is. A legnagyobb hiányokat pedig Pest megyében és Budapesten lehet tapasztalni.

2023 harmadik hetében a hivatalos csatornán keresztül 166 tanárt, 50 tanítót, és 150 óvodapedagógust keresnek a magyar iskolákban és óvodákban. A legégetőbb tanárhiány egyértelműen Pest megyében van, itt összesen 92 tanárt keresnek, tehát az összes jelenlegi álláshirdetés 55 százaléka itt összpontosul.

Tanítóból ugyanígy Pest megyében a legrosszabb most a helyzet, itt 24 betöltetlen állás van ezen a területen. Óvodapedagógusokra szintén Pest megyében lenne a legtöbbre szükség, január 19-én pontosan 28 állás volt erre a pozícióra meghirdetve, de ettől, nem sokkal maradt el Budapest, ahol 18 állásba toboroztak pedagógus végzettséggel rendelkezőket az óvodákban.

A grafikonokról leolvashatjuk, hogy például tanárból Pest megyén és Budapesten kívül nem igazán van meghirdetett állás jelenleg a Közigálláson. A harmadik legtöbb szabad állás például Csongrád, Heves és Tolna megyében van, de összesen 5-5-5 nyitott pozícióra toboroznak jelenleg. Az is látszik, hogy van például 7 megye, ahol egyáltalán nincs a hivatalos oldalon meghirdetett állás.

A tanítók esetében is ez a helyet, összességében, országszerte sem keresnek belőlük túl sokat, jelenleg 50-et. A legtöbbet Pest megyében, 24-et, a második legtöbbet pedig Budapesten, összesen 10-et. A harmadik helyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye áll, 5 nyitott pozícióval. Továbbá itt is találni 10 megyét, ahol jelenleg egyáltalán nincs kereslet.

Az óvodapedagógusokkal kapcsolatban némiképp más a helyzet, itt egyetlen megye kivételével mindenhol van élő pozíció, ráadásul összességében annyi, ami alig marad el a meghirdetett tanárállások számától. A legtöbb óvodapedagógust Pest megyében keresik, 28-at, a második legtöbbet Budapesten, 18-at, a harmadik helyen pedig holtversenyben Heves és Borsod-Abaúj-Zemplém megye áll 14-14 nyitott pozícióval.

Ezeket tehát mind látni, amit viszont nem, és ez valamelyest el is fedi a valós pedagógus-hiány nagyságát, hogy a tankerületekben, intézményekben már bevett gyakorlat, hogy a nyugdíjba menő tanárok helyére nem vesznek fel mást, hanem szétosztják az órákat az állományban lévő pedagógusok között - ha van egyáltalán szakos tanár, aki átvegye ezeket a feladatköröket. Ez a megoldás tehát, ha a pedagógushiányt nem is növeli, a már a rendszerben lévő dolgozók terheltségét mindenképpen.

Milyen szakok esetében legégetőbb a tanárhiány?

A tanári állások esetében megnéztük azt is, hogy egy-egy szakot mennyiszer említettek név szerint is az álláskeresőben. Ebből kiderült, hogy jelenleg a leginkább keresett tanári szak a matematika, az informatika és a fizika. De rögtön ezek után kettős holtversenyben ott van az angol nyelvi tanár és a fizika szakos is.

Illetve 10-10 állásnál említik a magyart és a kémiát is. Legkevesebbszer jelenleg a német, az ének-zene, a földrajz és történelem van említve. Legutóbbi csupán háromszor. Az álláshirdetéseket böngészve szembetűnő gyakorlat az is, hogy a legtöbb iskolában nem kizárólag egyszakos tanárokat keresnek. Általában a hirdetésben szakpárok vannak megjelölve, igaz, a legtöbb ilyen esetben az történik, hogy a kritikus szak nevesítése mellett (például matematika, testnevelés vagy informatika) a másik szak igazából bármilyen lehet, csak ami a legjobban kell, az legyen meg.

Mi volt a helyzet egy éve?

Szinte hétre pontosan a Pénzcentrum egy éve, 2022 elején is leszűrte ezeket az adatokat. Akkor az látszott, hogy tavaly sokkal több meghirdetett állás volt ebben az időszakban. Tanárt például 387-et kerestek, tanítóból is több mint háromszor ennyit, 182-t, de óvodapedagógusból is jócskán többet, 271-et.

Szembetűnő változás az is, hogy anno informatikus tanárból kerestek a legtöbbet, és a matematika csak a második helyen állt. Viszont harmadik helyen a magyar szakos tanárok voltak, míg idén ez csak a 10. legtöbbet említett szak. A fizika és az angol ugyanúgy ahogy idén, tavaly is keresett volt, de csak a leginkább keresettek után közvetlenül.

Érdekesség, hogy 2022-ben közvetlenül a tanévkezdés előtt, augusztusban is megnéztük a meghirdetett állásokat. Fontos tudni, hogy ilyenkor van a legtöbb. Akkor 1 846 tanárhirdetést találtunk, 846 tanító és 783 óvodapedagógus mellett. Ezek a számok sokszorosai a most januárban tapasztalhatóknak. Ám ez egyáltalán nem jelenti, hogy ezek mind be is töltötték. Ahogy az már korábban említettük, sok esetben helyettesítésekkel, többlet órákkal oldják meg a hiányokat, ezért az egyszerű kivonás itt nem használható.

Hogy megértsük, mennyire összetett a helyzet, a Pénzcentrumon január 18-án számoltunk be arról, hogy a 2021/2022-es tanévben 165 787 pedagógus dolgozott óvodákban, általános- és középiskolákban a köznevelésben. Ez a szám bár több mint 2 ezerrel magasabb volt, mint a 2020/2021-es tanévben, 5 év lefogása alatt durván 6000 fővel (!) csökkent a pedagógusok létszáma Magyarországon, de 2003-ban még durván 20 ezerrel több (!) pedagógus volt, mint most.

A pedagógus szakma esetében ráadásul nem csak az jelent gondot, hogy az egyre nagyobb szakemberhiány egyre több terhet ró azokra, akik nem hagyják ott a pályájukat. Nem is csak a nyugdíjba vonuló vagy lassan nyugdíjkorba érő tömegek kilépése az intézményekből.

Ezeknél talán sokkal égetőbb gondot jelent a megfelelő mennyiségű és minőségű utánpótlás biztosítása is. Hiába készülnek ugyanis minden évben sokan pedagógusnak, rengetegen hagyják ott a diploma megszerzése után, vagy már az előtt a pályát, hogy egyáltalán benne dolgoztak volna. Illetve, már eleve, a tanári életpálya sokkal kevésbé vonzó a felvételizők számára, mint a korábbi években.

Nem megbecsült, alulfizetett szakma a pedagógus-pálya

A Pénzcentrum korábbi kutatásában, amelynek fókuszában az állt, melyek Magyarországon a legelismertebb szakmák, melyek vannak ezek közül kellően megfizetve, és ezzel összefüggésben milyen hivatást érdemes a fiataloknak választani, a tanári szakmával kapcsolatban az derült ki: a válaszadók véleménye szerint alulfizetett, alacsony a társadalmi megbecsültsége, ugyanakkor a hasznosságát tekintve az egyik legfontosabb szakma.

Társadalmi hasznosság szempontjából viszont rögtön a top háromba kerültek a tanárok és ápolók, a top5-be pedig az óvodapedagógusok, miközben az elismertségi rangsorban a lista negatívabb felébe estek. Tehát a válaszadók szerint az lakosság részéről az elismertség nem áll összhangban azzal, milyen értéket hordoz a szakma. Az elismertség aspektusát pedig nem lehetett az alul- vagy túlfizetettség szempontja nélkül sem vizsgálni.

Nem volt meglepő eredmény, hogy az alulfizetett szakmák dobogójára az ápolók, szociális munkások és tanárok állhattak fel, így már nem is csoda, hogy válaszadóink egy pályaválasztás előtt álló fiatal számára - a megadott foglalkozások közül - leginkább a mérnök, programozó és orvos hivatásokat ajánlanák, a tanár és az ápoló hivatás kevéssé népszerűek.

Ez a megbecsületlenség és alulfizetettség jutott el aztán olyan forráspontra 2022-ben, ami mind a mai napig kitart. Rendszeressé váltak a tanársztrájkok, folyamatos az elégedetlenkedés a tanárok részéről, akik magasabbak béreket és a munkájuk racionalizálását követelik több ponton. A legutóbb például a Pénzcentrumon is beszámoltunk arról, hogy a PDSZ éppen mától, január 23-tól egyhetes sztrájkot hirdet. De nemrégiben írtunk arról is, hogy az ELTE munkatársainak, akik között diplomások, mesterdiplomások is vannak, a bérezése még a minimálbért sem éri el.