Fontos változás élesedik a magyar bankokban: rengeteg ügyfelet érint, sok pénzről van szó

Komoly csökkenés mehet végbe a bankok alapszámláinak havi díjában, ha elfogadják a Gazdaságfejlesztési Minisztérium rendelettervezetét. Ennek értelmében a havi díj a bruttó minimálbér fél százalékára, vagyis 1000 forintra csökkenne még ebben az évben, ami sok magyart csomag-, vagy akár bankváltásra is rábírhat. Megkérdeztünk egy szakértőt, illetve több bankot is az alapszámlákról.

Jelentős könnyebbséget jelenthet hamarosan a banki ügyfeleknek az a tervezet, melyet a Gazdaságfejlesztési Minisztérium jegyez - erről tegnap mi is beszámoltunk. A terv alapján a bankoknál elérhető ún. alapbankszámlák havidíját a bruttó minimálbér 0,5 százalékára csökkentené a jelenleg érvényes 1,5 százalékról. Ez azt jelenti, hogy az alapszámla maximális alapdíja 1000 forintra módosulna 2023-ban. Körbekérdeztünk néhány bankot, valamint egy szakértőt is arról, mit jelent ez pontosan, léteznek-e már olyan termékek, melyek meg fognak felelni a rendeletnek akkor, ha majd életbe lép - kimondottan pozitív válaszokat kaptunk.

Nincs nagy keletje

Az alapszámlák bár jogszabály szerint meg kell, hogy legyenek a bankoknál, az ügyfelek között egyáltalán nem terjedtek el szélesebb körben - ezt mondta a tervezetre reagálva Turzó Ádám, a Portfolio elemzője. Szerinte amiatt nem lehet teljesen effektív a jelenlegi szabály (mely 2016 óta van érvényben), hogy a jelenlegi jogszabály maximális díjat határoz meg.

Az alapbankszámla jogszabály szerint minden bank kínálatában megtalálható, ám iparági forrásaink szerint a konstrukció egyáltalán nem terjedt el széles körben. Ennek elsődleges oka éppen az árazása: a bankok piaci alapon lényegesen jobb ajánlatokat tudtak adni az ügyfeleknek még úgy is, hogy a jogszabály csupán maximális díjat határoz meg (aminél tehát lehetne olcsóbb is az alapszámla). Emiatt a szabályozás a jelenlegi formájában lényegében véve nem effektív. Ha a szóban forgó tervezetet a jelenlegi formájában elfogadnák, az azt jelentené, hogy a termék "megérkezne" a piaci viszonyok között árazott csomagok közé, azaz lenne ennél általánosságban véve olcsóbb és drágább bankszámlacsomag. Ez tehát nem jelenti azt, hogy minden ügyfélnek ez lesz a legolcsóbb bankszámla, a bankok különböző feltételek teljesítése esetén akár ingyenes vagy az alapszámlánál olcsóbb csomagokkal is rendelkeznek

- mondta lapunknak a Portfolio szakértője. Hozzátette azt is, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen számlacsomagot választunk - vagyis azért az se biztos, hogy valóban az alapszámla-konstrukció lenne a legjobb megoldás.

A legfontosabb, hogy az ügyfélszokásokhoz leginkább igazodó számlacsomagot válasszunk, előfordulhat, hogy éppen az alapszámla jelent majd megoldást egyes ügyfeleknek. Azzal, hogy az alapszámla alapdíja harmadára módosul, népszerűbbé is válhat. A bankok szempontjából ez jelenthet új bevételi forrást, ha eddig általuk ki nem szolgált ügyfeleket szereznek, és jelenthet költséget is, ha a korábbinál olcsóbb számlát választ az ügyfél.

Van, és segít is

Úgy látjuk, hogy a jelenleg alapszámlával rendelkező ügyfelek és az ilyen típusú számlát megnyitni szándékozó magánszemélyek számára valóban könnyebbséget jelenthet majd a tervezett díjcsökkentés. Az UniCredit Banknál elérhető alapszámla kondíciói a törvényhozó által előírtaknak természetesen teljes mértékben megfelel jelenleg is, és ez a módosítás hatálybalépését követően is így lesz

- válaszolta kérdésünkre az UniCredit. Vagyis a pénzintézet már készen áll a rendelet életbe lépésére, és ők maguk is úgy gondolják, hogy az olcsósítás jelentős segítséget fog majd nyújtani az ügyfeleknek.

De rendelkezik ilyen konstrukcióval az Erste is - ez derült ki a lapunknak küldött válaszból.

Az alapszámla minden pénzintézetnél, így az Ersténél is elérhető, amelynek havi számlavezetési díja a rendelettervezet értelmében 1000 forintra csökkenne a jelenlegi 3000 forintról.

Az Erste jelenleg is kínál ennél kedvezőbb konstrukciót. A George Díjcsomagban a havi csomagdíj az elektronikus utalások havi összegéhez igazodik, így akár havi 390 forintért 250 000 forint értékben díjmentesen utalhat az ügyfél George-on keresztül

- írta válaszában a bank.

Felkészült a Raiffeisen is:

Kínálatunkban jelenleg is megtalálható olyan számla, mely akár havi számlavezetési díj mentesen vehető igénybe , és olyan bankszámlatermékek is elérhetők, melyek díjmentes tranzakciókat is biztosítanak ügyfeleink számára. Ügyfeleink tehát több számla termék közül tudják kiválasztani a tranzakciós szokásaikhoz, elvárásaikhoz leginkább illeszkedő bankszámla terméket

- reagált a Pénzcentrum megkeresésére a pénzintézet.

Nem marad le mögülük a K&H sem, akik ezt írták válaszként:

A K&H-nál az online számlanyitást követően az első 3 hónap csomagdíjmentes, utána használati a szokások alapján ajánlunk számlacsomagot, melyet akár felezni és nullázni is tud az ügyfelünk. Az online számlanyitáshoz az egyik legnagyobb csomagunkat (K&H kényelmi plusz) adjuk 3 hónapig csomagdíjmentesen

A legnagyobb magyar bank, az OTP pedig részletesebben is kifejtette az alapszámlával kapcsolatos nézeteit, és kitért arra is, hogy milyen hasonló konstrukció érhető el náluk. Hozzátették, hogy készek módosítani a havi díjon, ha majd a rendelet életbe lép:

Az OTP Banknál elérhető EU Alapszámlát illetően a számlavezetési díj a jogszabályban foglalt irányoknak megfelelően módosul majd. A 2016 óta elérhető EU Alapszámla mellett több olyan lakossági fizetési számla ajánlat is elérhető, amely az EU Alapszámlánál kedvezőbb kondíciókkal rendelkezik, amennyiben a kedvezményes számlavezetési díj feltételei teljesülnek. Ilyen pl. a Smart számlacsomag, mely a kedvezmény feltételének teljesítése esetén díjmentes számlavezetést nyújt, valamint szélesebb a számlacsomaghoz igénybe vehető szolgáltatások köre is, melyekkel rugalmasan személyre szabható a mindennapi bankolás, pénzügyek intézése.

Leírták azt is, hogy az alapszámlák egyáltalán nem számítanak majd újnak csak azért, mert a rendelet díjcsökkenést ír elő:

Fontos hangsúlyozni, hogy nem egy új számlatermék bevezetéséről van szó: az OTP Bank a 262/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet szerint bevezette és azóta is kezeli a lakossági EU Alapszámlát, a PAD II. EU-irányelvben foglaltaknak megfelelően. Tehát egy már meglévő számlatermékről van szó, melyre vonatkozóan most egy módosítás történik, így a meglévő termék kondícióiban történik majd változás.

Sokan váltanak majd?

A bankok tehát felkészültek, igaz, azt egyelőre senki sem tudja, mikor lépne életbe a rendelet. Fontos megjegyezni azt is, hogy a bankok ügyfelei minden év január 31-ig kell, hogy levelet kapjanak a bankjuktól, melyben részletesen szerepelniük kell a havi- illetve éves díjaknak, kártyahasználati díjaknak egyaránt - vagyis sokan gondolkozhatnak el azon akár már ebben a hónapban, hogy nem érné-e meg jobban számlacsomagot vagy akár bankot is váltani.