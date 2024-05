Mi folyik a boltokban? Így fizet többet sok vásárló a kasszánál: alig lehet kiszúrni a különbséget

Két hónapja kötelező bejelentenie a gyártóknak, ha csökkenti a termékek kiszerelését, a boltoknak pedig kötelező figyelmeztetnie erre a zsugorflációra a vásárlókat. A Pénnzcentrum most megvizsgálta, hogy hány termék kiszerelése csökkent március 1-je óta és jellemzően milyen termékeket érint ez. A terméklista alapján pedig mindenki eldöntheti maga, mit érzékel a zsugoflációból.

Március 1-jétől kötelező a boltokban tájékoztatást kihelyezni arra vonatkozóan, csökkent-e a termékek kiszerelése. A kiszereléscsökkenést visszamenőleg is kötelező jelezni az 1 milliárd forint feletti árbevétellel rendelkező élelmiszerkereskedők a 1/2024. (I. 9.) kormányrendelet értelmében, ha az általuk árusított, előrecsomagolt termékek kiszerelése - különösen tömege vagy térfogata - a termék gyártója által 2020. január 1. és 2023. július 1. között alkalmazotthoz képest csökkent. A Nébih honlapján március 1. óta elérhető a teljes lista, mely azóta is folyamatosan bővül.

Ahogy korábban beszámoltunk róla, március 6-án már 528 terméket tartalmazott a lista, köztük két Balaton szeletet is, az édesség 10 százalékkal lett kisebb. Két hónappal a bejelentési kötelezettség indulása óta pedig már 624 termék van a listában. A legtöbb termék - 32 százalék - az Édesség, sós snackek, chipsek termékkategóriához sorolható. Olyan termékek találhatók köztük, mint a Boci Földimogyorós tejcsokoládé, mely 100 gramról 90 gramra csökkent, több tibi táblás csokoládé, sajátmárkás, Lay's és Chio chipsek, Detki kekszek, stb. Az Édesség, sós snackek, chipsek kategória termékei kapcsán viszont főként korábbi kiszereléscsökkenéseket jelenhettek a gyártók, mivel a közzétételek zöme rögtön március elején megtörtént. Az egyetlen április közzététel a Waffi Hazelnut - mogyoró ízesítésű mártott ostya terméket érinti, melynek mérete 30 gramról 23 gramra változott, több mint ötödével csökkent.

A második legnépesebb kategória a Háztartás, vegyiáru, ahová a csökkent kiszerelésú termékek 15 százaléka tartozik. Vannak köztük bőven ismert márkájú mosogatószerek, mosószerek, öblítők, mosókapszulák, mosógélek, de még szemeteszsákok is. Az áprilisi friss bejelentések a Somat Excellence mosogatógéleket és a Somat All in 1 Extra mosogatógép tablettákat érintették. Egy szisztematikus 14-16 százalékos csökkentés látszik minden eddigi kiszerelésnél: az 1,89 literes mosogatógél 1,62 literes lett, az 1,62 literes 1,37 literes, az 1,26 literes 1,08 literes, a 0,81 literes pedig 0,68 literes lett. Ez persze csak egy példa.

Az Egyéb élelmiszer/termék a harmadik legnépesebb kategória, ide soroltak fűszereket, növényi italokat, rágókat, gabonapelyheket, önteteket, italporokat, stb. Például az ALPRO növényi italok közül számos termék kiszerelése csökkent 1000 ml-ről 750 ml-re. A Tejtermék és tojás, a Hús, hal, csemege és az Alapvető élelmiszerek kategóriához tartozó termékek tábora is elég népes:

Látható, hogy a zsugorfláció jelensége főként inkább a chipsek, rágcsálnivalók, csokoládék, csokiszeletek, valamint háztartási tisztítószerek kiszerelését érintette. Persze ha úgy nézzük, a tejtermék kategórián belül főként tejfölök és túrók estek áldozatul. Attól függően, ki mit vásárol sűrűbben, érezheti gyakoribbnak a termékek kiszerelésének csökkenését.

A zsugorfláció vagy zsugorinfláció azt a folyamatot jelenti, amikor egyes termékek kiszerelése (mérete, tömege, mennyisége) csökken, esetleg minőségromlás megy végbe, miközben a termék ára ugyanannyi marad, vagy még emelkedik is a korábbi árhoz képest. Már a pandémia kitörésétől, de leginkább 2022 második felétől lehetett érzékelni a boltokban, mintha zsugorodnának a termékek, miközben az árak kúsznak felfelé. Ezt a folyamatot azonban csak ritkán lehetett tetten érni, az érzés viszont folyamatosan ott volt a vásárlókban, hogy ugyanazért a pénzét kevesebbet kapnak.

Amióta bevezetésre került, hogy a kiszerelés csökkentését le kell jelenteni és a boltokban feltüntetni, már szisztematikusan lehet látni, hogy milyen termékek mérete, tömege, stb. csökken és milyen mértékben. Ez alapján viszont azt lehet mondani, hogy a zsugorfláció a Nébih listája alapján nem olyan mértékű, mint ahogy azt egy átlagos vásárló tapasztalhatta. Mégis miért érezhetjük, hogy ez a lista hiányos, és ennél nagyobb zsugorfláció mehetett végbe?

Egyrészt, nem fogja minden egyes kis pékség lejelenteni, hogy a zsemléjük kisebb lett, ahogy a kenyér, a kifli, a túrós táska, a pizzaszelet, stb. mind összementek. Másrészt a termékek esetében egy gyártónak az is megoldás, ha kivon egy terméket és bevezet egy újat, ami a másikhoz hasonlít, de a kiszerelése kisebb. Így elkerülheti a bejelentési kötelességet. Az pedig önmagában, hogy bejelentési kötelességük van, nem fogja akadályozni a gyártókat, hogy csökkentsék a termékeik méretét: látható, hogy áprilisban sem állt meg a zsugorfláció.

Összességében viszont, előírhatnak a hatóságok bejelentési kötelességet, a boltok kiírhatják nagy betűkkel, hogy csökkent a kiszerelés, végső soron a vásárlókon csattan a zsugorfláció. Hiszen önmagában az inflációs adatok ismerete, mennyit nőttek az árak egy hónap, vagy egy év alatt, semmit sem segít azon, hogy kevesebbet ér a pénzük. Maximum idegesíthetik magukat azon, hogy mennyivel többe kerül minden, és hogy a termékek egyre kisebbek. Amit viszont sok magyar vásárló már most is elkövet azért, hogy kedvezőbb áron tudjon vásárolni, az az, hogy követi az aktuális akciókat, nem rutin alapján választ, egyre nyitottabb a sajátmárkás termékek felé, megnézi, hogy a nagyobb kiszerelés egységára valóban olcsóbb-e, és általában is tudatosabban vásárol.

