Exkluzív interjút adott Csányi Sándor: így látja a hazai költségvetési hiányt

A lehetséges akvizíciós iránnyal kapcsolatban Csányi Sándor, az OTP Bank vezére az InfoRádiónak elmondta, hogy Nyugat-Európa túlbankosított, a marzsok rendkívül alacsonyak, nagyon nehéz lenne versenybe beszállni, egy nagyon jó pozícióban lévő bankot megvásárolni meg rendkívül drága, ezért inkább a délkeleti–északi irány az, ami jellemző. Teljesen biztos abban, hogy valaha kivezetik a magyarországi extraprofitadót, de hozzátette, hogy a magyar gazdaság legnagyobb problémája most a rendkívül magas költségvetési hiány.

A magyar bankpiac konszolidációjával kapcsolatban a bankvezér elmondta, hogy sokkal gyorsabb folyamatnak gondolta. Akkor valósul meg, ha a magyar bankok tulajdonosait külföldön megvásárolják vagy merge-ekre kerül sor, egyelőre azonban Csányi nem nagyon lát ilyet.

A közgyűlésen már belengetett akvizícióval kapcsolatban, ami az OTP történetének legnagyobbja lehet, Csányi elmondta, hogy ezzel az akvizícióval egyidejűleg három országba lép be az OTP, és olyan országokba, ahol nagyon fejlett a digitalizáció és nagyon fejlett a bankrendszer. Ez egy viszonylag nagy bank, tette hozzá a bankvezér.

Teljesen biztos abban, hogy valaha kivezetik a magyarországi extraprofitadót, de hozzátette, hogy a magyar gazdaság legnagyobb problémája most a rendkívül magas költségvetési hiány, ami egyébként olyan szempontból újkori vonás, hogy régen, beleértve már az első Orbán-kormányt is, a kormány híres volt arról, hogy nagyon fegyelmezett költségvetési politikát követ, és nem engedi a magas hiányt kialakítani. Ez most sikerült, és ez azért rossz, mert óhatatlanul az államháztartás finanszírozását, a magyar gazdaság kredibilitását is rontja. A bankvezér abban bízik, és annak látja a nyomait, hogy a kormány elkötelezett, hogy a költségvetési hiányt csökkenti, és ha a költségvetési hiány csökken, akkor remélhetőleg az extraprofitadók is kivezetésre kerülhetnek.