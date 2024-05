Súlyos kritikát kapott a GWM kínai autógyár: mégsem jó ötlet, hogy hazánkban nyílik új üzem?

Nem igazán vannak meggyőződve a Pénzcentrum által megkérdezett makroelemzők a hírek szerint hamarosan Magyarországon építkező GWM kínai autógyár szükségességéről. Virovácz Péter ING-s vezető elemző szerint az autóipar ciklikussága okozhat akár komoly gondokat is, Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője szerint pedig nem a beruházással van baj, de autógyárból azért lassan igencsak több van itthon a szükségesnél.

Már többször is beszámoltunk róla, hogy a hírek szerint hamarosan bejelenthetik, hogy egy újabb kínai autógyár készül Magyarországra települni. Hónapokkal azután, hogy a BYD és Szeged városa bejelentette a legújabb beruházást, most egy másik dél-magyarországi város, Pécs környékén szeretne letelepedni a GWM, vagyis a Great Wall Motors.

Hivatalos bejelentés még nem történt, de a sajtóhírek szerint nem véletlen, hogy Kína elnöke is hazánkba látogat a jövő héten: úgy tudni, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel ott lesznek a Baranya vármegyében történő bejelentésen. A munkaerőpiaci helyzetet már vizsgáltuk egy külön cikkben, most arról kérdeztünk elemzőket: ha valóban újabb autógyár készül hazánkba települni, akkor tényleg ez lenne rá a megfelelő pillanat?

A kínai elnök is ezért jön?

Egyre jobban hallani a pusmogást arról, hogy egy újabb kínai autógyár, a GWM (Great Wall Motors) is összeszerelő üzemet építene Magyarországon, egészen pontosan valahol Pécs közelében. Igaz, hogy hivatalos bejelentés egyelőre nem történt, sőt Joó István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium befektetésösztönzésért és kiemelt magyarországi nagybefektetések megvalósításáért felelős kormánybiztosa úgy fogalmazott: egyelőre még csak befektetői döntés sem történt.

a híresztelésekkel ellentétben [...] semmilyen pozitív befektetői döntés nem született a Pécs melletti területek kapcsán.Egyelőre nem tudunk beszámolni semmilyen Pécs melletti beruházásról. Amennyiben ebben változás lesz, azt haladéktalanul a nyilvánosság elé fogjuk tárni

- mondta kedden a kormánybiztos.

Ennek viszont némileg ellentmond, hogy a hírek szerint Hszi Csin-ping kínai elnök programpontjai között konkrétan szerepel, hogy a jövő heti magyarországi látogatásán részt vesz egy pécsi rendezvényen, Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen.

Keddi cikkünkben azt vizsgáltuk, hogy vajon ha tényleg Pécs környékén épül fel a legújabb magyarországi autógyár, akkor vajon Baranya megye munkaereje elég lehet-e ahhoz, hogy az igényt lefedje? Ezt a cikket most újra elolvashatod a lenti linkre kattintva:

A Pénzcentrumnál az a kérdés merült fel, hogy vajon az ipar teljesítménye, az autógyárak jelenleg nem annyira fényes helyzete vajon indokolja-e, hogy az Audi, a Mercedes, a Suzuki, az Opel, a BMW és a hamarosan megkezdett BYD beruházásai mellett egy sokadik autógyár is létesüljön Magyarországon? Ezt kérdeztük meg két makroelemzőtől.

Túl sok van már?

Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője a Pénzcentrum kérdésére elmondta: nem csak hogy túl sok lesz ezzel itthon az autógyár, de ráadásul a gazdaság (hazai és nemzetközi egyaránt) most más beruházásokat követelnének meg.

Nem az a baj, hogy esetleg újabb autógyár érkezik, hanem az, hogy lassan tényleg túl sok van belőle. Én azt gondolom, hogy más beruházástípusokkal többre menne az ipar és a gazdasági teljesítmény növelésének vágya - ilyen mondjuk a szolgáltatóipar - de az autógyárak már csak a ciklikusságuk miatt is veszélyes beruházásnak számíthatnak. Emellett nem vagyok arról kimondottan meggyőzve, hogy tényleg kizárólag magyar munkaerőt alkalmaznának, de persze ezt majd a jövő eldönti

- mondta Török Zoltán. Arra is kitért, hogy az autóipar a volumenét tekintve akkor feldolgozást teremtene, ami már torzítja az ipart teljesítménymérőit.

Való igaz, hogy egy autógyár termelése fellendítené az ipart, csakhogy a már említett ciklikusság mellett az is belejátszana ebben, hogy a gigantikus termelési volumen miatt erősen torzítaná azt a statisztikát, amely alapján éppen az ipar teljesítményét mérjük. Persze az tény, hogy talán éppen Délnyugat-Magyarországon jól jönne egy ilyen gyár, de újra csak azt tudom mondani, hogy kicsit kezdünk már túl soknak helyet adni

- fogalmazott a Raiffeisen elemzője.

Nem biztos, hogy csak itthon válogatnának munkaerőt

Virovácz Péter, az ING vezető elemzője is az iparág rapszodikusságát emelte ki a lapunk kérdésére adott válaszaiban. Elmondta, hogy konkrét veszélyt is jelenthet majd az a helyzet, ha az autóiparnak éppen nem megy olyan jól a szekér, erre pedig időnként nem csak lehet, de kell is számítani.

Nyilván kell legalább 10 vagy 15 év, mire mindent tisztán fogunk látni, de azt nem mondanám, hogy így első hallásra a legjobb ötlet, ha még egy autógyár épül Magyarországon. Az a helyzet mostanában (is) az autóiparral, hogy a ciklikussága igen veszélyes tud lenni: ha jól megy, akkor nagyon jó, de ha rosszul, az akár recessziót is okozhat az iparból kiindulva egy ország gazdaságában

- mondta Virovácz Péter. Arra is kitért még, hogy az új gyár gyakorlatilag összeszerelő üzemként működne, ráadásul a lapunknak nyilatkozó munkaerőpiaci szakértőkkel ellentétben nem biztos abban sem, hogy nem jönnének külföldi vendégmunkások is az új gyárral.

Szerintem is más beruházástípusokra lenne szükség, és ezt az is alátámasztja, hogy fogyasztásban például a sor vége felé kullogunk az unióban. Egy autógyár megépítése, különösen, ha kínai cégről van szó, elég sok kellemetlen kérdést felvet: egyrészt én nem vagyok abban biztos, hogy kizárólag a hazai munkaerőpiacról válogatnának, másrészt éppen a kínaiakra jellemző az is, hogy kész "kit"-eket hoznak majd ide, és a magyarországi üzemben már csak az összeszerelés történik. Ez viszont azt is jelenti, hogy importként számolják majd el, és félő, hogy túlzottan az importkitettség felé billenne a mérleg nyelve, és ez sem feltétlen tesz majd jót. Emellett az a veszély is fennáll, hogy a tulajdonosok az előre számoltnál több profitot visznek majd ki, és csak kevés marad belőle Magyarországon - ami pedig hosszú távon a költségvetésünknek nem tesz jót, mely ráadásul így sem áll most a legerősebb lábakon

- tette még hozzá Virovácz Péter.

Összegezve elmondhatjuk, hogy az elemzők szerint nem feltétlenül ez a megfelelő pillanat egy újabb magyarországi autógyár megnyitására. Nem is a beruházással lenne baj: inkább az okozhat fejtörést, hogy az amúgy sem kiugróan erős ipari teljesítmény utána egyáltalán pontos képet mutatna-e. Emellett a fogyasztás visszaesése közepette talán tényleg azon kellene gondolkodni, hogy más beruházások kerüljenek képbe Magyarországon.