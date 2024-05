Friss jelentés, brutál veszteséget hozott össze a Gazprom: meddig fogják még bírni?

Komoly gondban van az orosz állami földgázkereskedő, durva mínusszal zárták az üzleti évet.

629 milliárd rubel, vagyis mintegy 6,86 milliárd dollár (átszámítva ~2,4 ezer milliárd forint) veszteséget termelt az orosz energiaipari gigavállalat, a Gazprom - ez derült ki a cég frissen publikált jelentéséből, melyben a 2023-as üzleti év eredményeit közlik.

Az orosz állami földgázkereskedőnek azért is nagyon durva ez a veszteség, mert a megelőző évben mág több mint 1 200 milliárd rubel volt az éves nyereség. Az elemzők szerint a brutális mínuszért leginkább az uniós szankciók körüli viták felelősek, valamint maguk a szankciók hatásai is egre erősebben érezhetők. De még az árbevétel is komolyat esett: 11 ezer milliárdról 8 ezer milliárd rubelre zuhant vissza ez az érték.