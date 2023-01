Robban a téli rezsibomba: fájdalmas számlát kaphat, aki ilyen gázkazánnal fűt 2023-ban

A hideg napokkal többen felnyomták otthon a fűtést, ám az eddigi, viszonylag meleg tél miatt sokan megfeledkezhettek a gázkészülékek karbantartásáról. Ez nem csak a biztonság miatt fontos, hanem a fogyasztást is nagyban befolyásolhatja! A szakember szerint ráadásul az korántsem elég, ha 5 perc alatt végigszalad a szerelő a berendezésen. Arra is érdemes figyelni, hogy nincs-e túlméretezve a fűtőrendszer otthonunk igényeihez képest: egy alulterhelt rendszer ugyanis akár 10 százalékkal is megdobhatja az ingatlan gázfogyasztását, ami a mai árak mellett egyáltalán nem elhanyagolható. Mutatjuk, hogy lehet a túl nagy kazánt felismerni, és mit lehet tenni a helyzet megoldása érdekében.

Eddig kegyes volt velünk a fűtési szezon időjárása, ami bizony a fogyasztási adatokon is meglátszik: 2022 decemberében összességében közel 24 százalékkal kevesebb földgáz fogyott Magyarországon, mint egy évvel korábban. Az Energiaügyi Minisztérium adatai szerint a háztartások több mint 23, a gazdasági szereplők pedig közel 25 százalékkal csökkentették földgázfelhasználásukat 2022 utolsó hónapjában 2021 azonos időszakához képest.

Igen ám, de az enyhe időjárás miatt minden bizonnyal sokan a szokásos fűtéskarbantartást is elmismásolták, ami most, a hideg beköszöntével csúnyán visszaüthet a számlákon. A Pénzcentrum most szakértővel járta körül, miért nincs sosem késő kihívni a kazánost, főképp akkor, ha figyeljük a háztartás gázfogyasztását, és sokalljuk azt.

Az 5 perces meló semmit sem ér...

A gázkészülékek karbantartására egyfelől a gázműszaki biztonsági szabályok is köteleznek minket, illetve a gyártók is előírják, hogy az adott készüléket milyen gyakorisággal, és milyen módon kell karbantartani. A lakossági gázkészülékeket évente egyszer kell karbantartani, ettől lehet sűrűbben, de nem kötelező - magyarázta a Pénzcentrumnak Versits Tamás, a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének elnöke. Ugyanakkor a szakember felhívta a figyelmet, hogy a karbantartás nem csak a tüzeléstechnikai részekre kellene, hogy kiterjedjen. Nem csak a készüléket, a tűzteret kell megszabadítani a rárakódott szennyeződéstől, koromtól, ami rontani tudja a hőátadást. A fűtési rendszerrel szorosan összefüggő, és annak jó működését szavatolni tudó, egyéb elemek karbantartását is végre kéne hajtani.

A művelet kicsit túl kell, hogy mutasson magának a készüléknek a tisztításán: a biztonsági szelepet, a tágulási tartály előfeszítési nyomását is ellenőrizni kell, ahogyan fűtési rendszer bizonyos pontjait, legalább az indulási pontokat. És az égéstermék elvezetővel is foglalkozni kell, hogy annak tisztasága, átjárhatósága, tömítettsége megfelelő-e. Ennek mind részének kellene lennie a karbantartásnak, de sajnos nem minden esetben fordítanak kellő időt és energiát a perifériákra

- magyarázta az elnök, aki szerint ennek ugyan vannak anyagi vonzatai, deezen nem érdemes spórolni.

Ha mondjuk példaként veszünk egy tágulási tartályt, ami a falra szerelhető gázkészülékek része. Ez is egy olyan berendezés, amielveszítheti a nyomását, tömörtelenné válhat, bármi történhet vele. És amikor a tágulási tartály nem tudja ellátni a feladatát, a rendszer olyan tüneteket produkálhat, mintha levegős lenne, sokkal zajosabbá válhat. Az üzemeltetési hőmérséklethez képest pedig magasabb érték is kialakulhat, mert a készülék nem tud rendeltetésszerűen üzemelni, nem lesz hatékony, és bizony többletfogyasztás is jelentkezik, ami súlyos forintokban mérhető

- példálózott Versits Tamás, aki szerint a nem megfelelő, teljeskörű karbantartás, elhanyagolás végső soron pénzbe kerül, hiszen a berendezés üzemállapotát csak szakszerű karbantartással lehet fenntartani.

Érdemes hangsúlyozni, hogy szánjuk rá az időt, ne az 5 perces karbantartások világát éljük! Térjünk ki a részletekre, a perifériákra

- húzta alá.

Az is sokba kerül, ha túl nagy!

A szakértő szerint amennyiben sokalljuk a gázfogyasztást, érdemes mielőbb ellenőriztetni a rendszert, és beállíttatni a készüléket. Ugyanis lehet, hogy túlzottan nagy a teljesítménye az igatlanunk igényeihez képest, ami minden, csak nem nem ideális.

Amennyiben a gázkészülék rendelkezik résztelhelés beállítási lehetőségekkel, azaz a névleges teljesítménytől kisebb szintre is be lehet állítani, ott jól tud működni, akkor feltétlenül érdemes szakemberrel konzultálni. Hiszen kérdés, mennyivel van túlméretezve a rendszer, mekkora az ingatlan valós hőigénye. Ha készülék például túl sokat kapcsolgat, az is jelentheti azt, hogy az igényekhez képest túl nagy a kazán. Ilyenkor szakemberrel kell kiszámoltatni az ingatlan hőigényét, és a kapott értékhez kell igazítani a készülék beállításait, megelőzve a többletfogyasztást

- magyarázta Versits Tamás, aki hangsúlyozta, hogy a túlméretezést, az igényeknél magasabb teljesítményt érdemes kerülni. Magának a készüléknek ugyan sok baja nem lesz tőle, nem fog tönkremenni, ugyanúgy fog tudni fűteni, meleg vizet adni, "csak nem olyan hangszínen muzsikál, ahogyan azt a tervezők elképzelték". A gyakori ki-be kapcsolásoktól a csökken például azon villamos alkatrészek élettartama, amelyek szabályozzák a begyújtást, gyakrabban kell őket cserélni, ami szintén több pénzt emészt fel, mintha rendesen be lenne állítva a berendezés.

A többletfogyasztás abból fakad, hogy a készülék szakaszos üzeménél nem tud kilakulni egy olyan állandósult állapot, ahol melegen maradnak azok az alkatrészek, amelyek a fűtésért felelnek. Egy alulterhelt berendezéssel állunk szemben, lényegében hidegek maradnak benne azok az alkatrészek, amelyeknek ideális esetben melegnek kellene lenniük. A készüléknek mindig energiát kell fordítania arra, hogy újra potenciálra hozza magát. Ha nagyon rövid időt működik, akkor nem tud kialakulni benne a megfelelő tűztérhőmérséklet

- részletezte az elnök aki szerint az, hogy mennyivel fogyaszt többet egy ilyen berendezés, függ a túlméretezés mértékétől és az üzemeltetéstől. De akár 10 százalékos nagyságrendet is jelenthet, ha túl nagy teljesítményű a kazánunk.

Kazáncsere után is jöhet a durva csekk

Korábban a Pénzcentrum olvasója is hasonló problémával szembesült: kicseréltette a kazánját, ám azt vette észre, hogy az új berendezés sokkal többet fogyaszt, mint a korábbi, 30-éves készülék. Bár a logika valóban azt diktálná, hogy egy modernebb eszköz jóval takarékosabb, mint a több tíz éves, ám mint akkor a Víz-, gáz, fűtéstechnika szaklap kiadóvezetőjétől megtudtuk, a matek nem ennyire egyszerű. Szilágyi László szerint az olvasónk az egyik legalapvetőbb hibát követte el: bárminemű tervezés nélkül, ad-hoc ugrott bele a műveletbe, nem lett felmérve az épület energiaigénye.

Kifejtette, manapság 30-50 ezer forintért csinálnak az erre szakosodott cégek komplex energetikai felmérést. Bár ez nem kevés pénz, de pontos képet kapunk arról, merre kell elindulni a korszerűsítéssel, milyen lenne az ideális készülék.

Ha mondjuk a régi, 18 kW-os helyére felszerelt egy 24-eset, és a beállítások sincsenek rendben, akkor simán előfordulhat, hogy sokkal magasabb a fogyasztás. Egyébként ezek a 24 kW-os modellek a legelterjedtebbek, mert a legtöbben jócskán túlméretezik a fűtési rendszerüket, mondván, az a biztos. De közben lehet, hogy az ingatlanba elég lenne egy sokkal kisebb teljesítményű, ezáltal takarékosabb készülék is. Na, pont ezért fontos, hogy bármilyen beruházás előtt kérjük ki szakértő véleményét, ne ugorjunk bele ész nélkül, mert utána csak a kármentés marad!

- magyarázta Szilágyi László, majd arra is felhívta a figyelmet, hogy ha új kazánt szerelünk fel egy régi rendszerbe, akkor mindenképpen át kell azt mosni, a vízbe megfelelő vegyszereket kell tenni. Ez azért különösen fontos, mert ha nem tesszük ezt meg, akkor a különféle lerakódások is megindulhatnak, amelyek hosszú távon nem csak a rendszert tömíthetik el, hanem végső soron magát a készüléket is tönkretehetik.