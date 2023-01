Komoly rezsikönnyítést kaptak, akik ilyen családi házban élnek: már ők is jogosultak az olcsóbb gázra

Módosították a többgenerációs házakhoz kapcsolódó rezsikedvezmény szabályait, hívták fel a figyelmét ősszel pórul járt olvasónknak a helyi önkormányzatnál. Korábban sokak azért bukták a kedvezményt, mert a többgenerációs házban kialakított lakrészek közül nem mindegyiknek volt külön bejárata. Az Energiaügyi Minisztérium most a Pénzcentrumnak megerősítette, hogy könnyítettek a feltételeken, immár nem kell ezt figyelembe venni. Úgyhogy ha valakinek korábban elutasították a kérelmét a lakrészenként igényelhető, 144 köbméternyi rezsicsökkentett árú gázra, annak most érdemes lehet ismét próbálkozni!

Még tavaly szeptemberben hozott könnyítést a kormány a rezsiemelés alól a többgenerációs házban élőknek: a lényeg az volt, hogy azok a jogilag egy ingatlanon élő, egy mérőórát használó, de több családból álló lakóközösségek (magyarul a többgenerációs házban élő családok, vagy azok akik például egy telken, de külön-külön házban élnek) többszörösen (a rendelet szerint egy ingatlanon belül maximum 4-szer) is igénybe vehetik majd a továbbra is rezsicsökkentett áron elérhető gázmennyiséget, azaz havonta 144 köbmétert.

Ám a dolog nem ment ilyen egyszerűen, legalábbis többen hoppon maradtak: a rezsicsökkentett mennyiség csak azoknak a lakrészeknek jár, amelyek megfelelnek az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) kormányrendeletben meghatározott "lakás rendeltetési egység" kritériumainak.

Több háztulaj is ott csúszott el, hogy a lakás rendeltetési egységeknek nem volt külön külső bejárata, hanem mondjuk az alsó lakószintről lehetett lépcsőn felmenni a felső lakásba. Így járt olvasónk is, aki ősszel akarta igényelni a dupla rezsicsökkentett gázmennyiséget, mivel a tetőtér is meg van csinálva egy külön lakásnak. Csakhogy a kérelemhez csatolt alaprajz láttán már az ügyintző is azt mondta, hogy nem fogják megadni az igazolást, mert nincs külön bejárat a felső szintre. Azonban, mint beszámolt róla, a múlt héten felhívták az önkormányzattól, hogy adja be ismét a kérelmet, változott a szabály, már ők is megkaphatják a jegyzőtől a szükséges papírt.

Hogy kiderüljön, pontosan mi változott meg a többgenerációs rezsikedvezmény szabályaiban, az Energiaügyi Minisztériumtól kértünk tájékoztatást:

A kapcsolódó kormányrendelet december végi, 2023. január 10-étől hatályos módosítása egyértelműsíti, hogy a bizonyítvány kiállításához nem kell figyelembe venni az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára és a lakások műszaki megosztására az OTÉK mellékletében rögzített követelményeket. A szolgáltató a többletkedvezményt a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejét követően időarányosan érvényesíti

- közölte a tárca a Pénzcentrummal.

Úgyhogy most érdemes azoknak is újra próbálkozni, akik olvasónkhoz hasónlóan pórul jártak ősszel!

A települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról. Ezt kell benyújtani a szolgáltatónak. Fontos még tudni, hogy ahogyan a tárca is megírta, a kedvezményes gázmennyiséget nem lehet visszamenőleg igényelni.

Tehát aki most kezd el intézkedni, annak vélhetően legkorábban márciusban érvényesülhet a számláin a kedvezmény - hacsak nem villámgyors az önkormányzati ügyintézés és a szolgáltatói bürokrácia.

Korábban összeszedtük a kedvezményhez kapcsolódó legfontosabb tudnivalókat, érdemes elolvasni, mielőtt belevágnál!