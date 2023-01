Íme a pesti elit luxusélete: ilyen lakásokban bújnak el a kíváncsi tekintetek elől

Követte az elmúlt években megfigyelhető emelkedő trendet, és már a 1,5 millió forintos négyzetméterenkénti árat közelíti az új építésű lakások átalgára Budapesten. Az árszínvonal lendülete ugyanakkor nem egységes, míg Buda árszínvonalának emelkedése egyértelműen megtört, a pesti oldalon tovább emelkedik az új építésű lakóingatlanok árszínvonala. Ugyanakkor továbbra is őrület van, hiszen meglepően széles a dúsgazdagoknak szánt felhozatal, ráadásul bővülni látszik a sokszáz milliós otthonok kínálata. A Pénzcentrum ezúttal a Budapesti Lakáspiaci Riport legfrissebb adatait elemezte.

Immár 5 éve, negyedévről-negyedévre megvizsgáljuk itt a Pénzcentrumon a Budapesti Lakáspiaci Riport új építésű lakásokat összesítő adatsorát. Ahogy az elmúlt negyedévben, most is arra igyekeztünk választ kapni, hogy folytatódott-e a tavalyi évben kibontakozó kitörés, amely egyértelműen igazolta, hogy a koronavírus-járvány miatt kibontakozott válság nem érte el a budapesti lakáspiac ezen részét; továbbá, hogy megtudjuk, látszik-e már a hazai lakáspiacon a 2022-ben kibontakozó globális gazdasági válság, közte az infláció előidézte egzisztenciális problémák.

Nos, a nagyátlag egyértelműen igazolja, hogy mindez egyelőre meg sem kottyan az árszínvonal emelkedésének. Mint az látható, az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 2019 utolsó negyedévétől stagnálni kezdett, majd a 2020-tól újra erőre kapott az árszínvonal emelkedése. Viszont arra már kevesen számítottak, hogy 2021-ben, a járványhelyzet miatti válság ellenére, konkrétan kilőtt az átlagár, és ez a kitörés folytatódott egész évben. És ez a trend, vágtató infláció ide, elszálló lakáshitel-kamatok oda, 2022-ben is folytatódott. Olyannyira erőteljes volt a tavalyi emelkedés, hogy a legfrissebb statisztika szerint már az 1,4 millió forintot is átlépte és a 1,5 milliót közelíti a fővárosi árszínvonal. Íme:

Természetesen fontos, hogy a fővárost ennél erősebb nagyító alatt is megvizsgáljuk, hiszen a lakáspiaci mutatók egészen komoly kilengést is képesek produkálni. Az például már évek óta egyértelműen kivehető, hogy Buda és Pest viszonylatában, a Duna árban is komoly vízválasztó. Így van ez annak ellenére is, hogy Buda árszínvonalának emelkedése egyértelműen megtört és a 2022 harmadik negyedévében mért csúcs után már csökkenés figyelhető meg az átlagárakban. Mindeközben jól látható, hogy a pesti oldalon tovább emelkedik az új építésű lakóingatlanok árszínvonala. Íme

Érdekesség továbbá, hogy az elmúlt 5 évben az átlagosan majd 188 ezer forintos árdifferencia 2018 II. negyedévében volt legközelebb egymáshoz (86 762 Ft), míg 2022 negyedik negyedévében majdnem 255 ezer forintos a különbség a budai oldal javára. Ez azonban erőteljes mérséklődést jelent az előző negyedévben mért 392 ezer forintos árdifferenciához képest (a 2022 második negyedévében mért 423 ezres árdifferencia-csúcshoz képest meg pláne), melyet a budai oldal árszinvonal-lendületének megtörése magyaráz.

Két városrész mind fölött

Az igazi érdekességek persze akkor tárulnak elénk, ha a budai és a pesti oldalakat is városrészekre bontjuk. Mint az alábbi infografikánkon is látható, a budai és a pesti oldalon is 3-3 területi bontást alkalmaztunk, ezek a következők: Észak-Buda (II., III.), Közép-Buda (I., XII.), és Dél-Buda (XI., XXII.); valamint Pest belváros (V., VI., VII., VIII.), Észak-Pest (IV., XIII., XIV., XV., XVI.), és Dél-Pest (IX., X., XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII.). Általánosságként pedig az rajzolódik ki, hogy a belsőbb városrészek áremelkedése kitart, míg a külsőbb területek árszínvonala stagnál.

A budai bontásból például egyértelműen megállapítható, hogy a trendfordulót az Észak- és Dél-budai kerületek árszínvonalának esése okozza, a Közép-Budát alkotó I. és XII. kerületek árszínvonala ugyanis tovább emelkedett 2022 utolsó negyedévében is. Hasonló trend bontakozik ki amúgy a pesti oldalon is, itt a belvárosként megjelölt kerületek árszínvonalának erőteljes erősödése követte az eddigi trendet, míg Észak- és Dél-Pest új építésú lakóingatlanjainak áremelkedése megtorpant.

Garzont és penthouse-t vesznek a gazdagok

Érdemes még megnézni a Pénzcentrum méretkategóriák szerinti elemzését is. E szerint jól láthtó, hogy a lakások méretének növekedésével nem egyenes arányú a fajlagos árak csökkenése. Jelen állás szerint az a helyzet, hogy a fővárosban többnyire a legmélyebbre annak kell a zsebébe nyúlnia, aki garzont vagy méretes luxuslakást vásárolna magának.

Az viszont mindenképp érdekesség, hogy a legkisebb és legnagyobb méretkategóriákban is brutálisan kilőttek az átlagos négyzetméterárak, jelenleg egy 40 négyzetméternél kisebb lakást átlagosan 1 millió 528 ezer forintos, míg egy 101 négyzetméternél nagyobbat 1 millió 664 ezer forintos fajlagos áron vehetünk meg Budapesten.

Íme Budapest legdrágább lakásai

Szokásunkhoz híven ezútal is azzal fejezzük be elemzésünket, hogy turkálunk picit a leggazdagabbaknak szánt lakáskínálatban is. Megdöbbentő, de a legdrágább új építésű lakóingatlant jelenleg 1 545 345 000 forintért kínálják a VI. kerületi A47-ben. Ezért az összegért az Andrássy úton található luxustársasházban 5 szobát kap a vevő 323 négyzetméteren, és mindössze 32 négyzetméter erkély jár hozzá. Meglepő viszont, hogy a bő másfél milliárdot kicsengető tulajdonos az utcán parkolhat majd, ugyanis a Budapesti Lakáspiaci Riport adasora szerint nem jár parkolóhely az ingatlanhoz.

Amúgy őrület, de meglepően széles a dúsgazdagoknak szánt felhozatal, ráadásul bővülni látszik. Az aktuális lista szerint ugyanis 32 db 500 millió forintnál drágább, 185 darab 200-500 millió forint közötti, és 1293 darab 100-200 millió forint közötti lakás vár vevőre jelenleg Budapesten. E tekintetben tehát jócskán növekedett a kínálat, az előző negyedévben ugyanis mindössze összesen 1130 db 100 milliónál drágább ingatlan kereste gazdáját, szemben a IV. negyedévben mért 1510-es darabszámmal.