Vallott a Richter: ennyi különadót kell fizetni a magyar óriáscégnek

Nemsokkal a hazai tőzsde zárása után, péntek éjjel jelent meg az új kormányrendelet, ami szerint a hazánkban termelő gyógyszergyártók is kénytelenek ezentúl különadót fizetni. Ez pedig a leginkább a Richtert érinti, ami most tette közzé azt, hogy pontosan mekkora adóterhet jelent ez számukra – számolt be a Portfolió.

Még 23-án este 11 óra körül jelent meg a Magyar Közlönyben az a rendelet, ami szerint a kormány a gyógyszergyártókra is kiterjeszti a korábban kivetett különadókat. Ennek megfelelően az adó a nettó árbevétel esetén 50 milliárd forint alatt 1 százalék, afölött 3 százalék, ha nem haladja meg a 150 milliárdot, míg 150 milliárd forintot meghaladó bevétel esetén 8 százalék. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Richter bejelentése szerint az extraprofit adókról szóló kormányrendelet alapján a cégnek 2022-ben várhatóan 28 milliárd forint gyógyszergyártási különadót kell fizetnie. A gyógyszeripari óriás részvényei ma reggel 6 százalék zuhanással indítottak így. Az adó várhatóan egyéb ráfordítások között kerül elszámolásra, így arányosan tudja csökkenteni a társaság a 2022. évi üzemi eredményét, illetve a szabad cash-flow mutatóinak az értékét.

Címlapkép: Getty Images

