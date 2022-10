Népszámlálás 2022: nem ért még véget a kérdések sora, jöhet az újabb forduló?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Október 19-én 10.00 órakor lezárult a 2022-es népszámlálás online kitöltési szakasza, mely során összesen 3,2 millió címről 7 millió személyi kérdőív érkezett be a rendszerbe, vagyis a címek 63,5 százalékáról küldték be a háztartások a válaszokat. Azokat a háztartásokat, ahol nem éltek a kérdőív online kitöltésének a lehetőségével, számlálóbiztosok keresik fel október 20. és november 20. között - közölte a KSH. Nagy volt tehát az online töltögetők aránya. Akinek lenne kedve további kérdésekre válaszolni, az most még kitöltheti a Pénzcentrum űrlapját, csupa olyan kérdéssel, ami a hivatalos kérdéssorból "kimaradt".

Sokan hagyták az utolsó pillanatra a válaszok beküldését, az eredeti határidőhöz közel, az október 15-16-i hétvégén a korábbi napi átlag többszöröse érkezett be a kérdőívekből. Míg péntek reggel 7 óráig a címek 42,9 százalékáról küldték be a válaszokat, szombat estére a kitöltési arány meghaladta az 50 százalékot, vasárnap estére pedig már a 60 százalékot is elérte. Vasárnap összesen több mint egymillió személyi kérdőívet küldtek be a háztartások. A határidőt ezek után meghosszabbították, múlt hét szerdáig. Október 20-a 10 óráig is rengeteg kitöltés érkezett be. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Október 20-án, csütörtöktől pedig elindult a népszámlálás számlálóbiztosi szakasza. Azokat a háztartásokat, amelyek nem éltek az online önkitöltés lehetőségével, október 20. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, most már csak az ő segítségükkel lehet kitölteni a kérdőívet. A számlálóbiztosok hétköznap és hétvégén is dolgoznak. Ha nem alkalmas az időpont a kérdőív kitöltésére, a számlálóbiztos a postaládában hagy egy papír értesítőt, megjelölve rajta a következő felkeresési kísérlet időpontját, valamint a telefonos elérhetőségét. Ezen a telefonszámon lehet időpontot egyeztetni a számlálóbiztossal, aki legközelebb akkor megy ki az adott lakcímre, amikor az biztosan megfelel az ott élőknek. A válaszadás a népszámlálásról szóló törvény értelmében kötelező. Azok, akik a szerdán zárult online adatszolgáltatási időszakban nem tettek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek, és a számlálóbiztosoknak sem sikerül elérniük a november 20-ig tartó összeírói időszakban, pótösszeírás keretében november 21. és 28. között, a települési jegyzőt felkeresve tölthetik ki a népszámlálási kérdőívet. Töltsd ki a Pénzcentrum kérdőívét! Rengetegen töltötték ki október folyamán a Népszámlálási Kérdőívet, így sokan érezhették, hogy voltak kérdések, amelyekre sajnos nem tértek ki az űrlapon. Pedig érdekes lenne tudni mi például a legtöbb magyar kedvenc színe? Hányas a lábmérete átlagosan a nőknek? Milyen zenét hallgatnak a legtöbben Békés megyében? A városiak cicásak és a falusiak kutyásak inkább, vagy fordítva? Hogy isszák a teájukat a fiatalok és az idősek? Melyik a kedvenc évszakunk, ünnepünk? Ezekre, és ehhez hasonló kérdésekre keresi most a választ a Pénzcentrum felmérése. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 7,78 százalékos THM-el, és havi 121 083 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,4% a THM; az MKB Banknál 8,59%; a CIB Banknál 8,63%, a Takarékbanknál Banknál pedig 8,77%; míg az Erste Banknál 9,41%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) A kérdőívet elsősorban azért készítettük, hogy aki már kitöltötte a Népszámlálás Kérdőívét, de még lenne kedve töltögetni, itt megtehesse. A kitöltés természetesen névtelenül, anonim módon zajlik és nincsen kapcsolatban a Népszámlálás kérdéseire adott válaszokkal. Fontos! A kérdéssor szándékosan komolytalan, célja pusztán a szórakoztatás. A válaszokból készült elemzések a Pénzcentrumon lesznek olvashatók. Köszönjük, ha a kitöltéssel segíted a munkánkat!

Címlapkép: Getty Images

