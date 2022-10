Ekkora lenne a baj? Összeomolhat a magyar gazdaság, ha nem jön az uniós pénz

Súlyos bajba kerülhet a magyar gazdaság, ha az uniós források nem érkeznek meg a köverkező hónapokban - írja véleménycikkében a Bloomberg.

Alapjaiban rázhatja meg a magyar gazdaság, ha a következő néhány hónapban nem érkezik meg az EU-s támogatás - ezt írja véleménycikkében az amerikai Bloomberg, hozzátéve, hogy Orbán Viktor miniszterelnök politikája - szerintük - komolyan hibáztatható ezért.

Alap azt is írja, hogy az EU-s álláspont szerint nem tükröződnek a gazdasági megfontolások a döntések kivitelezésében és eleve a kitervelésükben - és a lap szerint azt már maga Orbán is beismerte, hogy a törvényeket nem feltétlenül az uniós irányelvek figyelembevételével dolgozzák ki. A lam elemett megszólaltatta Simor Andrást, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét is: ő azt mondta, hogy Magyarországnak nemcsak magára a pénzre van szüksége, hanem arra is, hogy a kedvező uniós döntés által a befektetők szemében is visszanyerje hitelességét az ország.

A Portfolio konferenciáján, a Budapest Economic Forumon ma egyébként szintén szóba kerültek az uniós források: Navracsics tibor, területfejlesztésért és az uniós forrásokért felelős tárca nélküli miniszter azt mondta: lesz EU-s pénz, mégpedig hamarosan.

A magyar kormány komolyan gondolja, hogy meg akar állapodni a Bizottsággal, meg akarja szerezni az uniós pénzeket. De ha ilyen rossz kép alakult ki a korrupciós helyzetről, akkor mutassuk is meg, hogy az ország az EU legtisztább országa ilyen szempontból. Ha azonban nem tartjuk be ezeket a vállalásokat, akkor nincs miről beszélni. Ehhez pedig Önökre is számítunk partnerként.

- fogalmazott a miniszter.

címlapi kép: Benko Vivien Cher, MTI/MTVA