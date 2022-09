A pénzpiac is reagált: ez történt a fonttal és a forinttal II. Erzsébet királynő halálhírére

A halálhírre gyengült az angol font,így a forint erősödéssel "búcsúztatta" a 70 éven át uralkodó II. Erzsébet királynőt.

Mint arról mi is beszámoltunk, tegnap elhunyt II. Erzsébet brit királynő, aki 70 éven át volt Anglia, Skócia és Észak-Írország uralkodója. Halála miatt tizenkét napos nemzeti gyász kezdődött Nagy-Britanniában, amely azt is jelenti, hogy a pénzpiac is leáll - ezt pedig az angol font máris megérezte.

A szigetország devizája rögtön a halálhír után gyengült a dollárral szemben, pár órára 0,87 fontba került egy euró. A dollárral szemben sokáig mozdulatlan volt, aztán ma reggelre visszaerősödött: ma kora reggel 0,8715-ről 0,8625-re javult az USDGBP devizapár. A forint sem hagyta szó nélkül a királynő halálhírét: a magyar fizetőeszköz kis mozgolódás után 457,59-ről ma reggelre 454,9-re javult.