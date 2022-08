Jöhet az ezerforintos gázár: fájni fog a rezsiemelés felülvizsgálata?

A politikai játszmák és a világpiaci helyzet miatt egyáltalán nem nyugodhatunk meg, hamarosan akár ezer forintba is kerülhet egyetlen köbméter gáz.

Ezer forint is lehet hamarosan egyetlen köbméter gáz világpiaci ára, nagyon nyugtalanítóak az adatok és a politikai helyzet is - mondta a 24.hu-nak Holoda Attila energetikai szakértő, volt helyettes államtitkár. Szerinte azzal, hogy oroszország egyrészt kevesebb gázt szállít, másrészt viszont drágábban, abszolút a pénzénél van, közben pedig folyamatosan fenyegetőzik azzal, hogy elzárja a csapokat.

Mint Holod Attila elmondta, az oroszok ettől nem fogják azonnal az egész, eddig Európába irányított gázszállítást átterelni Ázsia felé. Bár Kína és India azonnal fel tudna venni jelentős mennyiséget, az ehhez szükséges vezetékek nem épültek ki. A Németország felé kiépített Északi Áramlat 1 nevű vezetéken azonban az eddigi mennyiségnek csak az ötöde érkezik naponta, ami az egyik mozgatórugója volt annak a súlyos energiaválságnak, amit hónapok óta tapasztal egész Európa.

Holoda Attila elmondta azt is, hogy a szükséges mennyiségen, illetve azon, hogy ez meglesz-e időben, egyelőre nem kell aggódni. Magyarországra egyszerre több irányból is érkezik gáz, és most úgy tűnik, hogy szeptember 20-ig, az úgynevezett betárolási időszak végéig meglesz az a 4-4,5 milliárd köbméter, ami a lakossági fogyasztás egészét fedezi.

A rezsiemelésről szóló kormányrendelet szerint az árakat az év végén felülvizsgálják a piaci viszonyoknak megfelelően.

A rezsiemelésről szóló kormányrendelet (2022.07.21.)

