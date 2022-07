Rendkívüli kormányinfót tart Gulyás Gergely: a rezsiárakról jelent be valamit?

Szokatlan időpontban, szerda délutánra hirdetett kormányinfót Gulyás Gergely. Délelőtt az energiaárak miatt rendkívüli kormányülést hívott össze Orbán Viktor, vélhetően az itt született döntéseket jelenti majd be a miniszer.

Szokatlan időpontban, szerda délután fél négykor tart kormányinfót Gulyás Gergely. A miniszter sajtótájékoztatójára negyed egykor küldték ki a meghívót, és semmilyen konkrét ügy nem szerepel benne, csak a szokásos "Mit, miért tesz a kormány?" cím.

A váratlan sajtótájékoztató már csak azért sem lehet véletlen, mert Orbán Viktor délelőtt rendkívüli kormányülést hívott össze, mivel a magas energiaárak és az európai energiaellátási problémák Magyarországra is kihatnak.

Vélhetően erről fog majd beszélni Gulyás is, illetve talán szó eshet majd a kata-szabályok módosításáról is. A kormányinfó fontos bejelentéseiről természetesen a Pénzcentrum is beszámol majd.

