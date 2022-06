Erre készül a kormány Brüsszellel szemben: rengeteg pénz múlhat rajta

Régóta szükségünk lenne a koronavírus utáni helreállítási alapra, ezért a magyar kormány kész kompromisszumot kötni Brüsszellel annak érdekében, hogy ez megérkezzen végre - mondta Navracsics Tibor az Euronewsnak.

A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter a csatornának adott interjújában úgy fogalmazott, hogy az ő kinevezése lehet a garancia a sikeres tárgyalásokra.

Mivel Magyarország az utolsó olyan uniós tagállam, amelynek még nincs megállapodása az Európai Bizottsággal a nemzeti gazdaságélénkítési tervről, az a célunk, hogy minél jobban felgyorsítsuk a tárgyalásokat, hogy az év végéig aláírhassuk a megállapodást

- mondta Navracsics. Hozzátette azt is, hogy a színfalak mögötti egyeztetések eddig sikeresek voltak, ezért is bízik abban, hogy ez folytatódik és meglesz a megállapodás. Szerinte vannak olyan kitételek a kormány álláspontjában, amelyet Brüsszel is támogatni tud, így erre szeretnének ráerősíteni a tárgyalások során.

A közbeszerzés és a korrupcióval kapcsolatos kérdésekben is olyan dolgokat javasolunk, amelyekkel a bizottság szakértői egyet tudnak érteni. Remélem, hogy politikai szinten is megállapodásra jutunk.