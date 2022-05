Olajkrízis rázhatja meg az élelmiszeripart: most aztán se pálma, se napraforgó

A következő negyedévben az élelmiszerárak további emelkedését eredményezi, hogy Indonézia április 28-tól gyakorlatilag betiltja a pálmaolajexportot – mondta a Takarékbank és az MKB Bank agrár- és élelmiszer-ipari üzletágvezetője az InfoRádiónak. Hollósi Dávid elmondta, hogy a pálmaolaj nagyon fontos alapanyag, szinte mindenben van, amit egy boltban megvásárolhatunk.

"A pizzától a csokoládén át a dezodorig, fogkrémig, samponig mindenben megtalálható, sőt még a bioüzemanyagban és a takarmányban is benne van – szögezte le. – Nyilvánvalóan versenyző termék a világon a napraforgó- és a repceolajjal, a távol-keleten, Malajziában és Indonéziában állítják elő. A világban az előállítás 85 százaléka ott történik. Exportban is ők a legnagyobbak, tehát ha onnan nem érkezik ilyen termék, akkor nem is fogunk tudni a világpiacról beszerezni. Nagyon hatékonyan lehet termeszteni, egy tonnát egynegyed hektáron tudunk előállítani."

Mivel ma nagyon magas az étolaj és a napraforgóolaj ára, ha kivezetik a pálmaolajat az európai felhasználásból, a szakértő szerint még tovább erősítik egymás árait a világpiacon. A helyettesítő termékek, vagyis a napraforgóolaj és a repceolaj mellett ott lehetne még az olívaolaj. "Van termesztési képességünk Dél-Európában, úgyhogy én azt gondolom, ezekkel fogunk tudni működni, ezek versengő termékek a világpiacon" - tisztázta a szakértő. A pálmaolajexport tilalmának hatása szerinte már a következő negyedévben éreztetheti hatását az élelmiszerárakban.