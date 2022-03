Megszólaltak az oroszok: ez a feltétele a Putyin-Zelenszkij találkozónak

Nincsenek veszélyben az orosz gázszállítások Európa felé, mert menetközben végiggondolták az orosz felsővezetésben, hogy mivel járna a rubelben való fizetésre kényszerítés, így várhatóan továbbra is euróban tudunk fizetni a gázszámlákért – gyakorlatilag ezeket árulta el a tegnapi esti, Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről egy mai római sajtóeseményen Mario Draghi.

Draghi a római Foreign Press Clubban tartott beszédében úgy fogalmazott a Reuters beszámolója szerint, hogy nincsenek veszélyben az orosz gázszállítások Európa felé, és gyakorlatilag azt is mondta, hogy az európai cégek továbbra is fizethetnek euróban, majd Oroszországon belül lesz egy technikai jellegű átváltás rubelre. Az olasz kormányfő nyugtató üzenetei nagyon fontosak, hiszen tegnap már Németországban és Ausztriában is elrendelték a gázpiaci vészhelyzet első fokozatát.

Nem hiszem, hogy a nyugati országok bármit is tettek volna azon kívül, hogy azt mondták, hogy elfogadhatatlan lenne rubelben fizetni, hacsak nem lehetetlen. Úgy gondolom, hogy Oroszországon belül volt egy olyan gondolkodási folyamat, amelynek eredményeképpen tisztázták, hogy mit jelent rubelben fizetni. Amit én megértettem, de lehet, hogy tévedek, az az, hogy a fizetés átváltása ... az Orosz Föderáció belső ügye

– magyarázta Draghi. Közben Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő Moszkvában azt mondta a TASZSZ orosz hírügynökség szerint bemutatták Putyinnak a gázszállítások rubelben való elszámolásának végső tervét, és rövidesen, még ma be is jelentik a végső kereteket. Arra a kérdésre, hogy az benne van-e a tervben, miszerint a német vevők továbbra is euróban fizetnek és a Gazprombankon keresztül váltják majd át a moszkvai hivatalos euró/rubel árfolyamra a kifizetett összeget, azt mondta a Reuters kiegészítése szerint, hogy igen, ez is a felvázolt lehetőségek között van.

Mindez összecseng a már tegnap este, a német kancellárral folytatott beszélgetés után kiszivárgott részletekkel is, miszerint valójában továbbra is euróban fizethetnek majd az európai gázvásárlók. A fentiekből nagyon úgy tűnik, hogy az lesz a végső keret, miszerint az európai vevők továbbra is a megszokott devizanemben fizetik a gázszámlákat, és Oroszországon belül váltják majd át rubelre a pénzt, hogy aztán otthon „eladhassák” a közvéleménynek, hogy sikerült rubelalapúra átállítani a gázszállítások témáját.

Tűzszünet és olasz fegyverkezés

Az olasz minszerelnök a Reuters tudósítása szerint arról is beszélt: azt is érzékeltette neki Putyin, hogy nincs még itt az ukránokkal a tűzszünet ideje, mert nem teljesültek még az ahhoz szükséges feltételek orosz oldalról. Az olasz kormányfő a Putyintól hallottak és saját információi alapján az alábbit mondta ma Rómában:

Zelenszkij (ukrán elnök – a szerk.) hajlandósága mindig is teljes volt a béke kezdeményezésére, a probléma az, hogy megtaláljuk-e a feltételeket ahhoz, hogy Oroszország is békét akarjon, eddig a tények azt mondják, hogy nem volt ilyen szándék

- mondta Draghi. Hozzátette. hogy eddig a tények azt mondják, hogy csak Ukrajna védelme volt az, ami lelassította az inváziót, és ez talán ma egy békefolyamat kezdetéhez vezet.

Draghi emellett azt is bejelentette, hogy a NATO által elvárt, a GDP arányában 2 százalékos éves hadászati kiadási célt Róma várhatóan 2028-ra éri el és ebben a médiajelentések ellenére nincs vita a koalíciós partnerek között. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány hamarosan megjelenő gazdasági előrejelzési dokumentuma még nem szól majd a védelmi kiadások konkrét növeléséről.

Kreml: a Putyin-Zelenszkij találkozó előtt véglegesíteni kell a kétoldalú megállapodást

Nincs konkrét időkerete Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök lehetséges találkozójának, a csúcsot meg kell előznie a felek közötti megállapodás véglegesítésének - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő csütörtökön újságíróknak.

Nem erősítette meg azt az értesülést, hogy az orosz és az ukrán delegáció közötti újabb tárgyalásra most pénteken kerülhet sor. A két küldöttség legutóbb a héten kedden Isztambulban folytatott személyes megbeszélést, írta az MTI. Az ukrajnai biolaboratóriumok tevékenységét vizsgáló orosz parlamenti bizottság közölte: azon dolgozik, hogy tanúvallomásra hívja meg Victoria Nuland amerikai politikai ügyekért felelős külügyi államtitkárt és Joe Biden amerikai elnök fiát, Huntert. Irina Jarovaja, a bizottság társelnöke elmondta, hogy a testület fontolóra vette olyan amerikai tisztségviselők beidézését, akik nyilvános külföldi és orosz források szerint ismeretekkel rendelkeznek az ügyben.

Az Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője által csütörtökön ismertetett hadijelentés szerint az orosz légierő precíziós, levegőből-föld manőverező repülőgépekkel az éjszaka folyamán Dnyipróban, Liszicsanszkban, Csugujevben és Novomoszkivszkben semmisített meg ukrán üzemanyagbázist. Összesen 52 katonai létesítmény pusztult el. A beszámoló értelmében légvédelem eszközei 18 ukrán drónt, köztük egy Bayraktar-TB2 típusút lőtt le. A tábornok szerint az ukrán fegyveres erők a Moszkva által "különleges hadműveletnek" nevezett háború kezdete óta 124 repülőgépet és 77 helikoptert, 216 légvédelmi rakétarendszert, 341 drónt, 1815 harckocsit és más páncélozott harcjárművet, 195 rakéta-sorozatvetőt, 762 tüzérségi üteget és aknavetőt, valamint 1689 különleges katonai járművet veszítettek.

Eduard Baszurin, a donyecki "népi milícia" parancsnokhelyettese azt mondta, hogy lelőttek két helikoptert, amelyet az ostromlott Mariupolban védekező Azov ukrán nacionalista alakulat parancsnokainak kimenekítésére küldtek. Korábban hétfőn hangzott el bejelentés egy, az Azov-vezetők evakuálásra szánt helikopter megsemmisítéséről. Baszurin ismételten fegyverletételre szólított fel. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) csütörtökön közölte, hogy kész közreműködni a mariupoli civilek biztonságos kimenekítésében, amennyiben a szembenálló feleknek sikerül megállapodniuk az evakuálási útvonalakban, valamint a művelet időpontjában és időtartamában. A szervezet Genfben kiadott kommünikéje szerint a művelet, amelyen emberek tízezreinek sorsa múlhat, pénteken megtörténhet. A donyecki "népköztársaság" területvédelme arról számolt be, hogy az ostromgyűrűbe vont városból csütörtök reggel 615 embert, köztük 114 gyereket sikerült kimenekíteni a Bezimennoje településen lévő ideiglenes szállásra. A tájékoztatás szerint ukrán részről Luhanszkoje településre 20 Grad rakétát lőttek ki.

A Moszkva által ugyancsak függetlennek elismert luhanszki entitás hatóságai azt közölték, hogy a területen a háború kezdete óta 12 civil vesztette életét és 15 sebesült meg. A "népköztársaság" összesen mintegy 7800 belövést kapott, köztük négyet Tocska-U harcászati rakétával és több ezret Grad és Uragan rakéta-sorozatvetőből. A támadások következtében 326 ház és a polgári infrastruktúra 54 létesítménye semmisült meg. Putyin elnök csütörtökön aláírta a tavaszi behívásáról szóló rendeletet, amelynek értelében 134 500 18 és 27 fiatalnak kell bevonulnia katonai szolgálatra. Az államfő egyúttal előírta azon sorkatonák és tengerészek leszerelését, akiknek szolgálati ideje lejárt. Korábban Szergej Sojgu védelmi miniszter ígéretet tett rá, hogy a sorkatonákat nem vezénylik konfliktusövezetbe.

A Jurij Levada Független Elemzőközpontnak a háború kezdetét követően közzétett első, csütörtökön megjelent felmérése szerint Putyin elnök támogatottsága 83 százalékos, amely 12 százalékpontos növekedést jelent februárhoz képest. Az elutasítottsága 15 százalékon áll, amely ugyancsak 12 pontos csökkenést jelez.