Budapest Bank, MKB: ennyi minden változik áprilistól

Áprilistól új időszámítás kezdődik a Budapest Bank és az MKB Bank ügyfelei számára, ez teendőket és problémákat nem, új lehetőségeket viszont tartogat nekik – mondta el Ginzer Ildikó, a Magyar Bankholding standard kiszolgálásért felelős vezérigazgató-helyettese. A nagy váltás április első hétvégéje és az azt követő hétfői bankszünnap lesz. Ezt követően a két bank ügyfelei sajátjukként használhatják bármelyik pénzintézet ATM-jeit, elérhetik a közös, harmonizált termékpalettát, amelybe a legsikeresebb termékeket válogatták össze. 2023-tól aztán érkezik a Bankholdinghoz a Takarékbank is.

Március 31-ével beolvad a Budapest Bank az MKB Bankba. Mi a teendőjük ezzel kapcsolatban az ügyfeleknek, módosulnak-e például szerződések, bankszámlaszámok, banki elérhetőségek emiatt?

Az ügyfeleknek az átállással kapcsolatban semmilyen teendőjük nincs, a lehető legkevesebbet fognak érzékelni a háttérben zajló folyamatokról. A szerződések nem változnak, megmaradnak a jelenlegi bankszámlák is. Használatban maradnak a bankkártyák, és azok fognak csak új, MKB-s bankkártyát kapni a régi helyett, akiknek lejár a meglévő kártyájuk vagy kérik annak cseréjét.

A fúzióhoz kapcsolódóan a meglévő érvényes szerződésekben semmilyen kamat- és díjváltozás nem történik, az érvényes kondíciók továbbra is fennmaradnak.

Április 1-jétől az MKB Bank és a Budapest Bank bankautomatái honos ATM-ként használhatók mindkét bank ügyfelei számára. Ebből a szempontból már a Takarékbank ATM hálózata is érintett lesz, hiszen mind a Takarékbank, mind az egyesült MKB Bank ügyfelei a több, mint 1000 ATM-ből álló teljes hálózatot a saját banki ATM készpénzfelvételi díjjal megegyező díjért használhatják készpénz felvételre. Április 1-je és 4-e között valósul meg az átállás, április 5-étől, keddtől pedig már 66 város 143 fiókjában várjuk az ügyfeleket.

Ezek szerint nem változik az MKB Bank és a Budapest Bank összesített fiókszáma, hiszen 143 fiókja volt a két banknak eddig is. Azt jelenti ez, hogy egyetlen fiókot sem zárnak be párhuzamos működés és a földrajzilag közeli jelenlét miatt, vagy ezt a döntést későbbre hagyták?

Az egyesülésből fakadóan nem lesz változás a fiókok számában és elhelyezkedésében, a Budapest Bank fiókjai azonban arculatváltáson esnek át. 14 kijelölt Budapest Bank-fiók teljes átmárkázáson megy keresztül, ezek jellemzően budapesti és megyeszékhelyen található fiókok. A többi fiók is MKB-s arculati elemeket kap, de az ügyfelek eligazodását segítendő, néhány fiókban felismerhetőek maradnak a Budapest Bank egyes arculati elemei is. Az új fiókhálózati tervet az év második felében fogjuk elfogadni, az ezzel kapcsolatos háttérmunka jelenleg is zajlik.

Szabadon átjárható lesz április 1-jétől az MKB és a Budapest Bank fiókhálózata, internet- és mobilbankja? Onnantól teljesen gördülékenyen használhatják egyik bank ügyfelei a másik bank eddigi infrastruktúráját, platformjait?

Igen, minden fiókban és platformon ugyanazzal a harmonizált termékpalettával fognak találkozni az ügyfelek, nem lesz különbség köztük.

Az egyesülést követően minden ügyfél a megszokott mobilappját vagy internetes alkalmazását fogja tudni elérni, használni; az eddig ismert funkciók nem fognak változni.

A Budapest Bank eddigi internet- és mobilbankján egy átmárkázás történik, új logókkal és márkajelekkel találkoznak majd az ügyfelek.

Április 4-én az egyesülés miatt bankszünnapot tartanak. Milyen háttérfeladatokat hajtanak végre és mennyi ideig tart a háttérrendszerek tényleges, sok időt igénylő migrációja?

A jogi egyesüléshez kapcsolódó minden technikai jellegű és informatikai átállási folyamat megvalósul április első hétvégéjén.

A következő hónapokban egy elképesztően komplex jogi, technikai, informatikai felkészülési folyamat követi majd ezt a Takarék Csoport 2023 májusában várható beolvadásáig. Emellett előbb a lakossági, azon belül is a napi bankolást érintő újításokkal jelentkezünk, majd a vállalati ügyfélkör számára is megjelenünk ezekkel. Az első kézzelfogható eredményeket a lakossági ügyfelek már idén év végén megismerhetik, a széles körű elterjesztésükre 2023 első felében kerülhet majd sor.

Hozzáférnek-e a pénzükhöz az ügyfelek a hétvégi átállás alatt, illetve a bankszünnapon? Milyen számlaműveleteket hajthatnak végre ezen a napon?

Az átállást megelőzően, április 1-jén, pénteken a fiókhálózat a normál menetrend szerint kinyit, de rövidített, 12 óráig tartó nyitvatartással üzemelnek majd a fiókok, ahogy az év utolsó napján is lenni szokott. Április 2-3-án az azonnali fizetési rendszert érintő bankszünnap lesz, és nem lesznek elérhetőek az elektronikus csatornák sem, csak a vasárnap esti órákban. Az internetes és nem fizikai kártyával történő vásárlásoknál lehet ezen időszakban szolgáltatáskimaradás. Április 4-én, hétfőn nem lesz lehetőség személyes ügyintézésre a fiókokban – mivel azok zárva lesznek –, az azonnali fizetési szolgáltatások és az elektronikus csatornák azonban már használhatók lesznek.

A fizikai bankkártyával történő fizetés és a készpénzfelvétel azonban mindvégig elérhető marad, ezek átállítása zökkenőmentesen és az ügyfelek számára észrevétlenül fog zajlani a háttérben.

A call centerek megerősített kapacitással állnak majd az ügyfelek rendelkezésére az esetlegesen felmerülő problémák kezelése érdekében.

Teljesen megszűnik a Budapest Bank arculata, vagy bizonyos bankfiókok, termékek és szolgáltatások arculatában valami fennmarad belőle?

A Budapest Bank mint márkanév teljesen megszűnik, egyes arculati elemei azonban még az ügyfelek eligazodása érdekében megmaradnak az eddigi Budapest Bank-fiókok többségében.

Az MKB Bank vagy a Budapest Bank termékeinek paramétereihez fog jobban hasonlítani az egyesült bank kínálata? Mi az, amiben egyik, mi az, amiben a másik bank hagyományait folytatják inkább?

Az elmúlt időszak részben a termékharmonizációról szólt: az MKB és a Budapest Bank mellett még a Takarék Csoport termékpalettájáról is választottunk sikeres termékeket vagy megoldásokat.

Igyekeztünk az ügyfelek számára legkedvezőbb termékeket összeválogatni.

Egy példa lehet erre akár a Budapest Bank egyik sikeres áruhitel-terméke, amely az MKB Bank eddigi ügyfelei számára is elérhető lesz, a Budapest Bank eddigi ügyfelei pedig az MKB Bank széles prémium minőségű kártyapalettájával találkozhatnak.

Az elmúlt hetekben felfüggesztették az MKB Bank ingatlanfedezetű hiteleinek értékesítését. Miért?

A felfüggesztés néhány termékünket érintette és csupán néhány napra vagy egy-két hétre.

Ez az átállás megvalósításához szükséges technikai lépés volt, de az ezekkel a termékekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás mindvégig elérhető volt, sürgős esetben pedig a Budapest Bank és a Takarékbank termékpalettája is elérhető volt az érintett ügyfelek számára.

Április 5-étől a harmonizált termékpaletta lesz elérhető valamennyi ügyfél számára.

2023 tavaszán a Takarék Csoport is beolvad a bankba. Mikor ismerkedhetnek meg az új „szuperbank” nevével és arculatával az ügyfelek? Van-e, amit már elárulhat ebből?

Jelenleg is zajlik a kreatív szakmai munka , várhatóan 2023-tól fogjuk az új márkanevet és arculatot használni. A tervek szerint akár a már említett teljesen új digitális platformon bevezetendő szolgáltatások újszerű dizájn elemei azonban sok mindent előre vetíthetnek majd ezzel kapcsolatban.

Fotó: Berecz Valter / Portfolio