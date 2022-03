Kárpátalja védekezik, Putyinnak hű szövetségese fordított hátat: - esti hírösszefoglaló a háborúról

Az ukrán fegyveres erők ostromgyűrűbe zárták Kijev megyében Irpiny, Bucsa és Hosztomel körül az orosz erőket, az orosz tüzérség viszont változatlanul folyamatosan lövi a településeket. A putyini kormányzat egyik magasrangú tagja elhagyta Oroszországot. Kárpátalján eközben önvédelmi alakulatok kezdtek létrejönni, az oroszok pedig egy múzeumot is leromboltak.

Az ukrán kormány szerint Oroszország 15 600 embert veszített eddig az invázió február 24-i kezdete óta. A hatóságok szerint az orosz hadsereg 517 harckocsit és 1578 páncélozott járművet vesztett – írja a Sky News, hozzátéve, hogy nem tudják leellenőrizni az adatok hitelességét, miközben szakértők szerint a háborúban álló országok érdeke, hogy minél magasabb becsléseket közöljenek az ellenség áldozatairól. Az orosz védelmi minisztérium ebben a hónapban azt közölte, hogy 498 katonája halt meg Ukrajnában, 1597-en pedig megsebesültek.

Putyin szövetségese elmenekült Oroszországból

A Sky News beszámolója szerint Vlagyimir Putyin egyik közeli szövetségese elhagyta az orosz kormányt, és elmenekült az országból. Anatolij Csubajsz, veterán politikus és a kormány klímamegbízottja volt. A politikus állítólag ellenezte Putyin ukrajnai „különleges katonai műveletét”, és nem áll szándékában visszatérni Oroszországba. Csubajsz lenne a legmagasabb politikai tisztségű orosz, aki eddig szembefordult Putyinnal és elhagyta az országot.

Kijev környékét ágyúzzák az oroszok

A bucsai tanács hozzátette hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy a megyében számos falvat megszálltak az oroszok, és humanitárius katasztrófa fenyeget ezeken a településeken. Az ukrán rendőrség szerdán a Telegram üzenetküldő alkalmazáson arról tájékozatott, hogy Irpinyben a Kijev megyei rendőrezred hozzálátott a város megtisztításához a szabotőröktől, de elsősorban a helyi lakosok segítése és evakuálása a fő feladatuk. Andrij Nyebitov Kijev megyei rendőrfőnök az UNIAN ukrán hírügynökség szerint közben a Facebookon azt írta, hogy az orosz tüzérség továbbra is folyamatosan lövi Irpiny lakónegyedeit. Szavai szerint a településen a lakóházak és a többemeletes épületek jelentős része megrongálódott vagy romba dőlt. Áldozatokról ugyanakkor nem hozott nyilvánosságra adatokat.

Az ukrán légierő keleti parancsnoksága közölte, hogy Harkiv megye fölött a légvédelem lelőtt újabb két orosz repülőgépet. A pilóták sorsa egyelőre ismeretlen. Az ukrán állami vasúttársaság közlése szerint az orosz erők szerdán az a Donyeck megyei Ocseretine vasútállomását lőtték. A vasúttársaság szerint személyi sérülés nem történt.

A Harkiv megyével határos oroszországi belgorodi régió kormányzója mindeközben az állította a Telegramon, hogy ukrán lövedék csapódott be az orosz régióban - jelentette az Ukrajinszka Pravda. Vjacseszlav Gladkov kormányzó szavai szerint egy faluban robbant a lövedék és vannak sérültek is, de pontos adatokat nem közölt. Az ukrán hírportál hozzáfűzte, hogy az említett oroszországi régióban az Ukrajna elleni háborúban részt vevő orosz csapataok állomásoznak. Az ukrán vezérkar legfrissebb, szerdai összesítése szerint eddig hozzávetőlegesen csaknem 16 ezer orosz katona esett el, mintegy ezer került fogságba. Az ukrán erők megsemmisítettek 103 orosz repülőgépet, 125 helikoptert, öt hadihajót, 525 harckocsit és 1590 egyéb páncélost.- számolt be szerdán az Ukrajinszka Pravda hírportál a bucsai városvezetésre hivatkozva.

Kárpátalján területvédelmi osztagok alakulnak

A 18. életévüket betöltött nők és férfiak jelentkezését várják a kárpátaljai kistérségekben a helyi területvédelmi osztagokba. A magyar–ukrán határ közelében található Péterfalvai Kistérség közösségi oldalán közzétett tájékoztatás szerint a feladat a közigazgatási épületek, intézmények védelme, valamint a közrend fenntartása.

A hadiállapotra való tekintettel a katonai közigazgatás arra szólít fel, hogy minden kistérségben a helyi lakosokból alakuljanak meg a helyi területvédelmi osztagok, amelyek elsődleges feladata a közigazgatási épületek, intézmények védelme és a közrend fenntartása lesz. Jelentkezni lehet a 18. életévüket betöltő nőknek és férfiaknak. Kistérségünk minden településén létre kell hozni ezeket az osztagokat. Jelentkezni, információt kérni lehet a polgármesteri hivatalban, községeinkben pedig a helyi elöljáróknál

– olvasható a bejegyzésben.

Az oroszok lerombolták a Mariupoli múzeumot

Az orosz csapatok lerombolták a mariupoli Arhip Kuindzsi Művészeti Múzeum épületét, ahol világhírű mesterek eredeti festményeit őrizték – közölte a mariupoli városvezetés. Konsztantyin Csernyavszkij, az Ukrán Művészek Országos Szövetségének vezetője szerint az alkotások eredeti példányai nem voltak a múzeumban az ágyúzás idején.

A múzeum mintegy kétezer műalkotással rendelkezett, köztük díszítő- és iparművészeti, grafikai és szobrászati alkotásokkal. Arhip Ivanovics Kuindzsi, a múzeum névadója görög származású festő, a XIX. századi orosz tájképfestészet egyik újítója volt.