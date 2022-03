Orosz-ukrán béke: Lavrov komoly árat kér Ukrajnától

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán kijelentette, hogy Ukrajna Ausztriához és Svédországhoz hasonló státuszú semleges állammá válását is megvitatják a Kijevvel folytatott béketárgyalásokon – jelentette ki szerdán Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Ezt az orosz fél kompromisszumos megoldásnak tekintené – mondta újságírók előtt Peszkov.

Az orosz főtárgyaló, Vlagyimir Medinszkij arról beszélt, hogy az általuk ajánlott osztrák és svéd modellek azt jelentenék, hogy Ukrajna megtarthatja hadseregét, de nem létesíthetne támaszpontokat külföldi csapatok számára, és azokat nem is fogadhatna be az országba – számolt be róla a Guardian.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerda reggel azt állította, hogy az Ukrajnával kötendő békemegállapodás egyes részei már közel állnak a megállapodáshoz, mert Kijev állítólag beleegyezett a semlegesség megvitatásába.

Azt Volodimir Zelenszkij, Ukrajna elnöke is elismerte kedden, hogy Ukrajna egyhamar biztos nem, de lehet, hogy soha nem lesz NATO-tag, és erről beszélt Boris Johnson brit miniszterelnök is szerdán. Ez komoly engedménynek tekinthető Oroszország felé.

Az oroszok felvetésére reagált Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó, az ukrán tárgyalódelegáció tagja. Podoljak a Telegramon kifejtette, megérti, hogy Oroszország aktív tárgyalópartner akar lenni, de Ukrajnában most háború zajlik, ezért nem lehet szó osztrák vagy svéd modellről, hanem egy ukrán modellt kell létrehozni.

Podoljak szerint egy olyan egyezményt kell kötni, amely garantálja, hogy ha Ukrajnát hasonlóképpen megtámadják, mint most, akkor az aláíró felek nem állnak félre, hanem aktívan segítséget nyújtanak az országnak. Továbbá lehetővé kell tenni, hogy ne legyen bürokratikus akadálya annak, hogy Ukrajna légterét lezárják az ellenséges rakéták elől, mint most – emelte ki Podoljak.