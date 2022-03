Durva drágulás jöhet a fuvarozásban: ezt bizony minden magyar meg fogja érezni

A közúti fuvarozás is megdrágul, akár 20 százalék felett is növekedhetnek a közúti fuvarozás díjai, az elmúlt hetek változásai nyomán. A DigiLog Consulting, a Közúti Fuvarozási Árindexet alig egy hónapja bevezető cég sajtóközleményében kiemeli, hogy bár a Közúti Fuvarozási Árindex-et (KFX) negyedévente kalkulálják teljeskörűen, az elmúlt három hétben bekövetkezett extrém gazdasági hatások arra késztették a csoportot, hogy márciusi adatokkal frissítsék a 2022-es előrejelzésüket.

Lajkó Ferenc a DigiLog Consulting ügyvezetője azt is elmondta, hogy március elején az euróárfolyam és a nyersanyagárak is rendkívüli kilengéseket mutattak, nem is beszélve a hazai üzemanyagár korlátozás változásairól. A célunk, hogy hirtelen és nagy változások esetén is segítsük a közúti szerződések résztvevőit, a megbízókat, a fuvarozókat és a szállítmányozókat abban, hogy pontos, objektív számokat használhassanak az üzleti döntéseikhez, megállapodásaikhoz.

A 7,5 tonnát meghaladó kamionok estében március 13-tól eltörölt ár-stop önmagában is komoly költség sokkot okozhat a hazai gazdaságban, hiszen csak ennek a hatása a belföldi fuvarozásban 14,3%-os, a nemzetközi fuvarozásban pedig 10,9% azonnali áremeléssel kompenzálható. Ha az összes költségelem változását vizsgáljuk (beleértve az előbb említett ár stop megszűnését, a gyengülő forintot, a munkabérek, a járművek, az autópálya díjak és az egyéb költségek), akkor 2022-re vonatkozóan

a nemzetközi közútifuvarozás 18,6%-os, a belföldi közúti fuvarozás 24,8%-os drágulása adódik.

Ez az érték azt jelenti, hogy a 2021-es bázishoz képest, a 2022-ben jelentkező összes gazdasági hatás okozta költségnövekedést a nemzetközi közúti fuvarozás esetében 18,6%-os, a belföldi közúti fuvarozás esetében pedig 24,8%-os díjemelés kompenzálná. Lajkó kiemelte, hogy a március eleji adatokkal frissített értékek azt mutatják, hogy korábbi, 10 százalék körüli becslésükhöz képest is drámaian nőhetnek a közúti fuvarozás árai a tavalyi évhez viszonyítva, elsősorban a kőolaj világpiaci ár növekedésének, a forint extrém gyengülésének és a hazai ár maximum fuvarozók számára történő megszüntetésének (7,5 t feletti nagy teherautók esetében) köszönhetően.