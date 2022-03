Megszólalt egy bennfentes az oroszoktól: közel lehet a béketárgyalások megoldása, de Ukrajna még mindig lángol

Leonyid Szluckij, az orosz-ukrán tárgyalások egyik delegáltja azt mondta, az oroszok és az ukránok hamarosan közös nevezőre juthatnak. Mindekzöben azonban lángol Ukrajna.

A Sky idézte Leonyid Szluckijt, az orosz-ukrán tárgyalások egyik delegáltját, aki azt mondta, az oroszok és az ukránok hamarosan közös nevezőre juthatnak. Szerinte ugyanis a háttérben komolyan előrelépések voltak. Az orosz delegált szerint legalábbis az első tárgyaláshoz képest mostanra jelentős a haladás. A következő béketárgyalásra hétfőn vagy kedden kerülhet sor.

Közben Ukrajna lángokban áll

Ma reggel a Pénzcentrumon is beszámoltunk arról, hogy Mariupolban óriási a pusztítás, de ukrán tisztviselők vasárnap már azt is állították, hogy a megszálló orosz hadsereg foszforbombát is bevetett Luhanszk régióban, ami tilos nemzetközi egyezmények szerint. Ez utóbbira nincs bizonyíték, az viszont biztos, hogy Kijev környékén nagyon heves harcok dúlnak, ahogy a Javorrviv támaszpont elleni orosz légitámadásnak is rengeteg áldozata van. Az ukrán hatásóságok szerint itt 35-en haltak meg és 134-en megsebesültek.

Frissítés - Polgármesteri hivatal: több mint 2100 mariupoli lakos vesztette életét az offenzíva kezdete óta Több mint 2100 mariupoli lakos vesztette életét az orosz offenzíva kezdete óta - közölte vasárnap a dél-ukrajnai kikötőváros polgármesteri hivatala.



"A megszállók cinikusan és szándékosan lakóépületeket, sűrűn lakott övezeteket támadnak, gyermekkórházakat és városi infrastruktúrákat rombolnak le. (.) A mai napig (vasárnapig) 2187 mariupoli lakos halt meg az orosz támadásokban" - közölte Telegram-csatornáján a polgármesteri hivatal.



A hivatal közleménye szerint a 400 ezer lakosú város utolsó élelmiszer- és víztartalékait éli fel, nincs áram-, és vízszolgáltatás és fűtés, szinte teljesen leállt a mobilszolgáltatás.

Sok volt a halott a tengerparti Mikolajiv elleni orosz támadásban. Az odesszai régió kormányzójának közlése szerint, kilenc ember életét vesztette vasárnap a Fekete-tenger parti Mikolajiv ukrán város elleni orosz légitámadásban. Az ukrán hadsereg közlése szerint egyre intenzívebbek a Kijev környéki harcok. Oroszország egy hozzá hű polgármestert nevezett ki Melitopol városban, amelynek a legális elöljáróját korábban foglyul ejtették.

Putyin vesztett?

Mindeközben a lengyel államfő szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök politikailag már elvesztette az ukrajnai háborút, és katonailag sem áll nyerésre. Andrzej Duda a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyilatkozva úgy fogalmazott: az ukrajnai orosz invázió a második világháború óta nem látott méretű hadművelet, és az orosz haderő elsöprő túlerőben van az ukrán hadsereghez képest, jelenleg mégsem képes győzelmet aratni.

Arra a kérdésre, hogy Putyin elszánhatja-e magát vegyi fegyverek bevetésére, ahogy attól egyes nyugati szakértők tartanak, Duda azt mondta: az orosz elnök "bármit bevethet", mert nagyon nehéz helyzetbe került. Arra a felvetésre, hogy tömegpusztító fegyverek bevetése esetén a NATO-nak be kellene-e avatkoznia, a lengyel elnök kitérően azt mondta: mindenki reméli, hogy Putyin semmiféle ilyen eszközt - sem vegyi, sem biológiai, sem nukleáris fegyvert - nem használ. Ha azonban ez mégis bekövetkezik, az fordulatot jelentene, és a NATO-nak komolyan el kellene gondolkodnia a további teendőkön, mert ez már veszélyes helyzetet teremtene nemcsak Európa, nemcsak a szűkebb közép-európai térség, hanem az egész világ számára - mondta Andrzej Duda.

Arra a kérdésre, hogy a lengyel légierő MiG-29-es harci repülőgépeinek esetleges átadása Ukrajnának milyen hatást gyakorolna, a lengyel államfő úgy fogalmazott: ez nagyon érzékeny ügy, és különböző vélemények hangzottak el arról, hogy Lengyelország átadja-e Ukrajnának ezeket a gépeket vagy sem. Duda kijelentette: a lengyel közvéleményt komoly félelemmel töltötte el ez a terv, mivel Oroszország világossá tette, hogy hadüzenetnek tekintené a lengyel MiG-29-esek átadását Ukrajnának.

Ugyancsak a BBC-nek nyilatkozott Ben Wallace brit védelmi miniszter, aki a minap azt mondta: az ukrajnai repüléstilalmi zóna deklarálása óhatatlanul ahhoz vezetne, hogy a NATO légierejének orosz harci gépeket kellene lelőnie nyílt légi összecsapásokban. A brit fegyveres erők vezérkari főnöke, Sir Tony Radakin tengernagy ugyancsak a BBC-nek nyilatkozva a minap kijelentette: a Nyugatnak mindenképpen el kell kerülnie a háborút Oroszországgal, mert egy ilyen háború a mostani rettenetes helyzetnél is még rosszabbat teremtene. "Semmit nem akarunk kevésbé, mint a háborút Oroszországgal" - fogalmazott a brit vezérkari főnök.

(Címlapkép - MTI/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES)