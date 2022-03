Elképesztő a pusztítás ebben az ukrán városban: itt már szinte minden a földdel lett egyenlő

Szombat reggel készült műholdfelvételek alapján nagy pusztítást végeztek az orosz erők a civil infrastruktúrában Mariupolban - tájékoztatott a szatellit képek készítésével foglalkozó Maxar Technologies amerikai cég.

A Fekete-tenger partján fekvő Mariupol nyugati része lángokban áll, és több tucat lakótömbben súlyos károk keletkeztek.Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter szombaton megerősítette: az oroszok által erősen ostromlott város még mindig ukrán ellenőrzés alatt áll.

A városi tanács pénteken közölte, hogy a csaknem két hete tartó orosz blokád és az ismétlődő támadások legalább 1582 civil életét követelték. Az Azovi-tenger partján fekvő négyszázezres lélekszámú városban rohamosan romlik a humanitárius helyzet. A polgári lakosság többször próbált elmenekülni, de ezek a kísérletek rendre kudarcot vallottak. Szombaton sem járt sikerrel az evakuálás: ötven busz nem tudta elhagyni a várost a golyózáporban - mondta a moszkvai védelmi minisztérium.

Orosz lövedék becsapódása egy lakóházba a dél-ukrajnai Mariupolban 2022. március 11-én. (Jevhen Maloletka, MTI/MTVA)

Az ukrán fél az oroszokat vádolja a meghiúsult evakuáció miatt, míg az oroszok az ukrán nacionalistákat. Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes szerint a konvojt öt órán át várakoztatták egy ellenőrzőpontnál. Vasárnap újabb kísérletet tesznek a civilek kimenekítésére.

Az egyik templom maradványait fotózza egy ukrán katona megsemmisült épületek romjai között a délkelet-ukrajnai Mariupolban2022. március 10-én. (MTI/AP/Jevhen Maloletka)

Verescsuk szombat este arról számolt be, hogy a tizennégy humanitárius folyosóból kilenc működött szombaton, amelyeken keresztül csaknem 13 ezer civilt sikerült kimenekíteni a harci övezetekből. "Tegnap több mint hétezer embert sikerült evakuálni, ma valamivel kevesebb, mint tizenhárom ezret. Ez persze nagy fokban reménykeltő" - mondta. Verescsuk szerint vizsgálják annak lehetőségét, hogy további folyosókat nyitnának Kijev, illetve Luhanszk megyéből.

A Maxar Technologies által közreadott mûholdfelvétel megrongálódott épületekről a dél-ukrajnai Mariupolban 2022. március 9-én. (MTI/AP/Maxar Technologies)

Durva harcok folynak a városért

Az orosz csapatok továbbra is Mariupol elfoglalására összpontosítanak - közölte vasárnapra virradóra az ukrán vezérkar Facebookon közzé tett jelentésében. Az oroszbarát szeparatistáknak az orosz hadsereg segítségével sikerült betörniük a város külső kerületeibe. Ezt az ukrán hadsereg és az orosz védelmi tárca is megerősítette. Az ukrán vezérkar szerint ezen felül orosz támadás fenyegeti a százezer lakosú Szeverodonyeck városát is Luhanszk megyében. Moszkva szombaton közölte, hogy a luhanszki szakadárok alakulatai elérték a város határát.

Donyeck térségében pedig Vuhledar ellen készül orosz offenzíva. A településről ukrán adatok szerint kétszáz embert sikerült kimenekíteni szombaton. Az ország déli felén az orosz hadsereg Volodimir Zelenszkij elnök szülővárosát, Krivij Rihet támadja - ukrán források szerint - eddig sikertelenül. A vezérkar ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz csapatok gyenge pontokat keresnek az ukrán védelmi vonalakban és csapatokat vonnak össze a 600 ezer lakosú iparváros ostromára.

Ukrán sajtójelentések szerint komolyan megrongálódott az ország keleti felében található Szvjatohirszk kolostora egy orosz légicsapás következtében. Az Ukrainszka Pravda hírportál úgy tudja, szombaton este egy bomba csapódott be mintegy 50 méterre a kolostor bejáratától. A lökéshullám beszakította az ablakokat, több sebesültet a városi kórházba kellett vinni. Halottak nem voltak.

Az orosz hadsereg hadműveleteket folytat a Harkivhoz közeli Izjum városánál és megpróbált Szlovjanszk irányába előretörni. Szvjatohirszk kolostora nagyjából félúton található a két város között. A dpa német hírügynökség hangsúlyozta, hogy nem tudta független forrásból megerősíteni az értesüléseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnapra virradóra videóüzenetében az ország történetében első alkalommal tüntetett ki Inna Deruszova személyében egy nőt poszthumusz Ukrajna Hőse kitüntetéssel. A katonaorvos a harccselekmények kirobbanásának kezdetén vesztette életét Ohtirka városának térségében egy tüzérségi támadás során, miközben sebesülteket látott el. Zelenszkij szerint életét feláldozva tíz másik katona életét mentette meg.

(Címlapkép - Jevhen Maloletka, MTI/MTVA)