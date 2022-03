Orosz harci repülőgépek sértették meg a svéd légteret, lezuhant egy román MiG-21-es

Négy orosz harci repülőgép megsértette a svéd légteret a Balti-tenger felett szerdán - közölte a skandináv ország hadserege, majd lezuhant este a román légierő egy MiG-21 Lancer típusú vadászrepülőgépe a Fekete-tenger partvidékén.

"A jelen történések tükrében nagyon komolyan vesszük ezt az incidenst" - olvasható a svéd hadsereg honlapján közzétett közleményben. Hozzátették, hogy a rövid ideig tartó légtérsértés Gotland szigetétől keletre történt.

Az Oroszországhoz tartozó Kalinyingrádi Terület közelségében lévő országok gyakran számolnak be az orosz harci repülőgépek légtérsértéseiről.

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében. Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét. A felek számos halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának és szankciókat hoztak Oroszország ellen.

Lezuhant szerda este a román légierő egy MiG-21 Lancer típusú vadászrepülőgépe a Fekete-tenger partvidékén, Konstanca megyében, nem sokkal később pedig a keresésére küldött IAR 330 Puma helikopter is eltűnt a radarok képernyőjéről. A román védelmi minisztérium közlése szerint a Mihail Kogalniceanu légi támaszpontról felszállt vadászrepülőgép helyi idő szerint nem sokkal 20 óra után tűnt el a radarról, és feltételezhetően lezuhant. A bázisról a román légierő IAR 330 Puma helikoptere indult az esetlegesen katapultált pilóta keresésére, fedélzetén öt katonával. A helikopter 20 óra 44 perckor tűnt el a radar képernyőjéről, miután a pilóta azt jelentette, hogy az időjárási viszonyok kedvezőtlenek, és parancsot kapott, hogy térjen vissza a támaszpontra.