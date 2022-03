Már kétezer civil áldozata van a bombázásnak, Oroszország ellenszankciókra készül - a nap legfontosabb hírei

Mutatjuk a mai nap legfontosabb híreit az orosz-ukrán háború kapcsán: reggel arra ébredtünk, hogy bedőlt a Sberbank, mennyiségi korlátozásokat vezettek be a Mol-kutakon. A nap folyamán aztán ismét beszakadt a forint, újabb történelmi mélypontot produkálva. Közben folytatódtak a harcok Ukrajna területén, Szerda este CNN ukrajnai stábja légiriadóról és egy óriási kijevi robbanásról számolt be sötétedés után. Oroszország pedig ellenszankciókat ígért.

Szerda este CNN ukrajnai stábja légiriadó szirénákról és egy nagy robbanásról számolt be sötétedés után. Egy, a vasútállomás közelében található távfűtő állomás lehetett a rakétatámadás célpontja. Később az ukrán vasúttársaság megerősítette, hogy a pályaudvar közelében történt a robbanás, az épületben kisebb károk keletkeztek, sérültekről vagy áldozatokról viszont még nem tudni. (Telex)

Az európai szanálási hatóság végelszámolást indított a magyar Sberbank anyavállalatánál, az osztrák Sberbank Europe AG-nál. A Sberbank Magyarország Zrt. súlyos likviditási és tőkehelyzete miatt az MNB is visszavonta a hazai hitelintézet tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását. Az Országos Betétbiztosítási Alap 10 napon belül 100 ezer euróig helytáll valamennyi jogosult ügyfél betéti követeléséért - közölte az MNB.

Az Egységes Szanálási Testület (SRB), az Európai Unió szanálási szervezetének ma esti bejelentése szerint elrendelte az ausztriai Sberbank Europe AG., a hazai Sberbank Magyarország Zrt. anyavállalatának végelszámolását. Mint ismeretes, a hazai Sberbank az orosz-ukrán válság nyomán az osztrák anyabanktól, illetve annak tulajdonosától, a – nemzetközi szankciók által sújtott - orosz Sberbanktól érkező negatív hatások miatt került súlyos fizetőképességi (likviditási) és tőkehelyzetbe.

Romokban a forint

Gyengült a forint a főbb devizákhoz képest szerda estére a reggeli szintekkel összevetve, de a napközben elért mélypontokhoz képest erősödni tudott. Az euró jegyzése a reggeli 377,70 forintról 381,10 forintra emelkedett este 7 órára. Napi csúcsa, ami egyben történelmi csúcs is, 383,03 forint volt. Szerdán az euró 375,60 forint és 383,03 forint között mozgott.

Az orosz-ukrán konfliktus egyik legérzékenyebb pontja a gázszállítás: Európa és Oroszország kölcsönös energiaellátási függőségben vannak, hiszen a kontinens gázfelhasználásának legnagyobb részét az oroszok biztosítják, míg az orosz gazdaságnak elengedhetetlenek az importból befolyó jövedelmek.

Ellenszankciókat ígért Oroszország

Három évre mentesül a nyereségadó megfizetése és a hatósági ellenőrzés alól minden orosz IT-vállalat - jelentette be szerdán Mihail Misusztyin orosz kormányfő a vonatkozó elnöki rendeletet ismertetve. Emellett Vlagyimir Putyin elrendelte, hogy az IT-cégek kedvezményes hiteleket kapjanak, kedvező feltételekkel. A kamatláb nem haladja meg a 3 százalékot. Az informatikai vállalatok alkalmazottai kedvező jelzáloghitelt vehetnek fel, és mentesülnek a katonai szolgálat alól arra az időre, amíg orosz vállalatnál dolgoznak. Az adókedvezményeket kiterjesztik a mobilalkalmazások fejlesztőire és a hazai megoldások megvalósításában, telepítésében és tesztelésében részt vevő szervezetekre is. A kormány emellett 2022 végéig moratóriumot vezet be az egyéni és kisvállalkozók ellenőrzésére, továbbá hat hónappal meghosszabbítja a kisvállalkozásoknak az orosz gyorsfizetési rendszer használatára való áttérést segítő kártalanítási programját.

"Természetesen Oroszország gazdasága komoly nyomás alatt áll, mondhatnám, komoly csapás érte. Azonban van biztonsági tartalék, vannak lehetőségek, tervek és energikus munka zajlik, talpon fog maradni" - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerdán újságíróknak. Peszkov Joe Biden amerikai elnök kijelentésére reagált, miszerint az orosz gazdaság "a szankciók után megingott".

Kilátásba helyezte, hogy Oroszország is ellenszankciókat fog bevezetni, amelyek segítenek minimalizálni az ellenséges jellegű lépések kockázatait és következményeit, és a gazdaság megingása ellen hatnak.

Több mint kétezer civil áldozata van az orosz bombázásnak

Az ukrajnai polgári infrastruktúra és lakónegyedek elleni orosz bombázásnak már több mint kétezer civil áldozata van - írta szerdán az ukrán katasztrófavédelem Facebook-oldalán. "A háború hét napja alatt Oroszország megsemmisítette a közlekedési infrastruktúra több száz objektumát, de lakóépületeket, kórházakat és óvodákat is. Nem számítva védelmezőinket, ez idő alatt több mint kétezer ukrán vesztette életét. Az ukrán katasztrófavédelem az emberek megmentésén fáradozik. Több mint 150 ember életét sikerült megmentenünk, az ellenséges lövések okozta 400 tüzet oltottunk el, és 500 embert menekítettünk ki. A tűzszerészek 416 robbanásveszélyes eszközt hatástalanítottak" - összegezte a hatóság az UNIAN ukrán hírügynökség honlapján közzétett közleményében, amely szerint a halálos áldozatok között van a mentőcsapatok tíz tagja is. Az Ukrinform ukrán hírportál legfrissebb értesülései szerint Csernyihivet szárnyas rakétákkal lőtték, találat érte a helyi rendőrfőkapitányságot és a kórházat, komoly károkat okozva, vannak polgári és katonai áldozatok.

Az orosz védelmi tárca az invázió kezdete óta először osztott meg konkrét veszteségadatokat: az ukrán hadseregnek több mint 2870, az orosznak pedig 498 halottja volt a háború hét napja alatt - állította Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője szerda este ismertetett hadijelentésben. Konasenkov szerint az ukrán félnek mintegy 3700, az orosznak pedig 1597 katonája sebesült meg. A tábornok 572 ukrán hadifogolyról tett említést, fogságba esett oroszokról nem szólt.

Látványos térkép: így áll a háború

A brit védelmi minisztérium közzétette térképét az orosz előrenyomulásról, az orosz-ukrán háború március 2-i állapotáról. A hírszerzés friss jelentéséből az is kiderült, hogy az orosz tüzérség és légierő keményen támadja a lakott területeket, különös tekintettel Harkovra, Kijevre, Mariupolra és Csernyihivre. Azon civilek száma, amelyek otthonaik elhagyására kényszerültek, vagy kitelepítették őket, mintegy 660 ezerre tehető a háború kirobbanása óta. Arról, hogy mi várható a következő napokban, Ben Wallace brit védelmi miniszter adott előrejelzést: Vlagyimir Putyin Ukrajna elleni háborúja egyre brutálisabb lesz. A brit védelmi miniszter elmondta, mivel Vlagyimir Putyin nem képes érvényesíteni az akaratát, körbeveszi az ukrán nagyvárosokat, éjszakánként kegyetlenül bombázza őket és végül megpróbálja megtörni az ellenállásukat, hogy elfoglalhassa őket.

A brit védelmi minisztérium nemrég megosztotta friss térképét, amin jól látható, mely területeket foglalták el az orosz csapatok, illetve mely városokat zárták körbe. a hírszerzési információk alapján azt is jelölték, milyen további csapatmozgások várhatóak. (Portfolio)

Itt vannak fehéroroszok elleni uniós szankciók

Mivel Fehéroroszország szerepet vállal az Ukrajna elleni orosz agresszióban, az Európai Unió Tanácsa a fehérorosz katonaság 22 magas rangú tagja ellen büntetőintézkedéseket vetett be, és célzott kereskedelmi korlátozásokat vezet be Minszkkel szemben - közölte az EU-tagországok kormányait képviselő Tanács. A döntés indoklása szerint az unió azokat a fehérorosz tábornokokat ás főtiszteket szankcionálta, akik támogatják vagy részt vesznek az Ukrajna területi egységét, önállóságát és függetlenségét aláásó vagy fenyegető orosz fellépésben, illetve hozzájárultak a döntéshozatali és stratégiai tervezési folyamatokhoz. Fehéroroszország támogatja az Ukrajna elleni orosz katonai agressziót. Lehetővé teszi Oroszország számára, hogy ballisztikus rakétákat lőjön ki a fehérorosz területről, engedi az orosz katonaság és a nehézfegyverek, tankok és katonai járművek szállítását és áthaladását az országon. Engedélyt ad az orosz katonai repülőgépek számára, hogy átrepüljenek a fehérorosz légtér felett Ukrajnába, illetve tankolási lehetőséget biztosít az orosz katonai járművek számára, és lehetővé teszi, hogy orosz fegyvereket és katonai felszereléseket tároljanak az országban.

141 ENSZ-tagország ítélte el Oroszországot szerdán

A 193 ENSZ-tagországból 141-en ítélték el Oroszországot az Ukrajna elleni támadás miatt, ezzel együtt felszólították a hadműveletek azonnali beszüntetésére és az orosz haderők Ukrajnából való kivonására az ENSZ Közgyűlésén szerdán, Genfben. A határozat nem kötelező erejű, de fokozza a Vlagyimir Putyinra helyeződő nemzetközi nyomást. A szavazáson 35 ország nem vett részt, például Kína, Kuba, Azerbajdzsán, Üzbegisztán és Venezuela, öten pedig a javaslat ellen szavaztak: Oroszország, Fehéroroszország, Észak-Korea, Eritrea, Szíria. Magyarország megszavazta a javaslatot.

1/2 I praise the approval by the #UN GA with an unprecedented majority of votes of the resolution with a strong demand to Russia to immediately stop the treacherous attack on 🇺🇦. I’m grateful to everyone & every state that voted in favor. You have chosen the right side of history pic.twitter.com/1sb0qjxXKs — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 2, 2022

Olaf Scholz: Nem lesz külső katonai beavatkozás, a szankciók hatásosak

Az Ukrajna lerohanásáért Oroszországot sújtó szankciók működnek, s a jelenlegi helyzetben nem lesz külső katonai beavatkozás – jelentette ki Olaf Scholz német kancellár jeruzsálemi látogatásán szerdán, Naftali Bennett izraeli kormányfővel közösen tartott sajtótájékoztatóján a Jediót Ahronót című újság hírportáljának jelentése szerint. A szankciók hatásosak, s erőfeszítések folynak a háború befejezésére – mondta a német kormányfő az ukrajnai háborúról Jeruzsálemben az újságíróknak.

Lavrov: a harmadik világháború nukleáris és pusztító lenne

A harmadik világháborút atomfegyverekkel vívnák, és pusztító hatása lenne - figyelmeztetett Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerdán a Daily Mail című brit napilap szerint. A lap emlékeztetett arra, hogy a genfi leszerelési konferencián kedden lejátszott videóüzenetében Lavrov azt mondta: elfogadhatatlan Oroszország számára, hogy több európai ország területén amerikai nukleáris fegyver van. Azt hangoztatta, hogy az amerikai atomfegyverek európai állomásoztatása megsérti az atomsorompó-szerződést. Sürgette az atomfegyverek visszaszállítását az Egyesült Államokba, valamint a kapcsolódó európai infrastruktúra megsemmisítését. Lavrov azt is leszögezte: Oroszország elkötelezettje annak, hogy megakadályozzák a tömegpusztító fegyverek elterjedését, és mindent elkövet annak érdekében, hogy ilyen fegyverek ne jelenjenek meg Ukrajnában. Azzal vádolta meg Kijevet, hogy atomfegyver beszerzésére törekszik.

Oroszország háborús bűncselekményeket követ el Ukrajnában

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint Oroszország háborús bűncselekményeket követ el az ukrajnai háborúban. Johnson ugyanakkor ismét kizárta, hogy a Nyugat repüléstilalmi övezetté nyilvánítsa az ukrán légteret, és Ben Wallace brit védelmi miniszter is elvetette ezt a lehetőséget. A kormányfőt a londoni alsóházban, a képviselői kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerda délutáni félórájában a Skót Nemzeti Párt (SNP) frakcióvezetője, Ian Blackford kérdezte arról, hogy London támogatja-e Vlagyimir Putyin orosz elnök felelősségre vonását a hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) előtt háborús bűnök vádjával. Johnson válaszában kijelentette: "teljes mértékben kimeríti a háborús bűncselekmény tényállását azoknak a hadianyagoknak a bevetése, amelyeket Putyin rezsimje ártatlan civilek ellen használ". Az ICC már bejelentette, hogy vizsgálatot indít az ügyben.

Durván drágultak a magyar áramárak is a háború miatt, közel a történelmi csúcs

A gázárak szárnyalásával párhuzamosan az utóbbi napokban a magyar tőzsdei azonnali és határidős áramárak is hatalmasat emelkedtek, történelmi csúcs közelében járunk, így ez is fáj azoknak a magyar intézményeknek, akiknek mostanában kell új szerződést kötnie, vagy a tőzsdei árakhoz igazodik az áramköltsége – írja a Portfolio.

Eddig 104 ezren érkeztek Ukrajnából

Eddig 104 ezren érkeztek Ukrajnából, és közülük több mint 80 ezer lehet olyan, aki kifejezetten a háborús veszély miatt jött Magyarországra - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerdán az M1 aktuális csatornán. Lengyelország után Magyarországra érkezik a legtöbb ukrajnai menekült, és az ő ellátásuk, elhelyezésük fontos karitatív feladat. Az ENSZ előrejelzése szerint a háború miatt csak Magyarországra több mint 250 ezer menekült érkezhet - jelezte a főtanácsadó.

Folyamatosan érkeznek a menekültek a budapesti ügyfélszolgálatokra is

Folyamatosan érkeznek kedd óta az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) budapesti ügyfélszolgálataira az orosz-ukrán konfliktus elől menekülők, többségében harmadik országbeli állampolgárok. Az OIF az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: a határ menti gyűjtőpontok mellett a budapesti ügyfélszolgálatok is forgalmasak, ezeken két nap alatt csaknem ezer ügyfél jelent meg. Munkatársaik soron kívül, megemelt létszámmal folyamatosan rögzítik a külföldiek adatait és kérelmeit, valamint fényképfelvételt készítenek, hogy aztán a szükséges tartózkodásra jogosító okmányokkal lássák el a segítséget kérőket – hangsúlyozták. Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság az orosz-ukrán konfliktus kezdetétől szerda délig 416 menedékeskénti elismerés iránti kérelmet regisztrált.

A debreceni Aranybikát is megnyitják a kárpátaljai menekültek előtt

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a debreceni Aranybika szabad szobáit is megnyitja a kárpátaljai menekülteknek.

Rekordmértékben nőtt a kutak üzemanyag igénye, így korlátozásokat vezettek be a Mol-kutakon. Normál kutakon 100 literben maximalizálják az egyszeri vásárláskor engedélyezett tankolási mennyiséget, függetlenül attól, milyen fizetőeszközzel rendezik azt.

Putyint meglepte a NATO és az EU egysége

A NATO és Európai Unió bebizonyította egységét és eltökéltségét, Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig nem számolt ezzel, amikor elkezdte valóra váltani nagyhatalmi fantáziáit - jelentette ki Christine Lambrecht német védelmi miniszter szerdán a kelet-romániai Kogalniceanu légi támaszponton, ahol román kollégája, Vasile Dincu társaságában felkereste a NATO-parancsnokság alatt szolgáló német katonákat. "Putyin brutálisan megtámadta Ukrajnát, elfogadva, hogy a háború miatt lesznek szenvedő, erőszaknak kitett, menekülő, otthonaikat elhagyni kényszerülő emberek" - idézte a német minisztert az Agerpres hírügynökség. Lambrecht elismeréssel beszélt a szabadságért, a békéért, a demokráciáért harcoló ukránokról és azt mondta: konkrét intézkedésekkel kell a NATO-n belüli együttműködésről tanúságot tenni, ezért kereste fel a Romániában állomásozó német katonákat.

Németország jelenleg hat Eurofighter Typhoon vadászgéppel és az ezeket kiszolgáló 75 katonával vesz részt a román légtérvédelmi járőrszolgálatban. A román védelmi minisztérium keddi közlése szerint Olaszország is újabb négy Typnoont vezényelt át a Kogalniceanu támaszpontra, így már nyolc harci géppel vesz részt a közös járőrszolgálatban. Közben folyamatosan érkezik a szárazföldi csapaterősítés is Romániába, ahol a NATO egy új, francia parancsnokság alatt működő állandó harccsoport létrehozásával erősíti a keleti szárny védelmét. A hivatalos bejelentések szerint ebben ötszáz francia és háromszáz belga katona vesz részt. A Digi24 hírtelevízió úgy értesült, hogy Portugália 174 katonát küld Romániába.

A Volkswagen felfüggeszti több németországi gyárában a termelést

A Volkswagen több németországi gyárában kénytelen felfüggeszteni az autók gyártását, mert az Ukrajna elleni orosz háború miatt leállt az ukrajnai alkatrészek szállítása. A cég azt közölte, hogy még nem lesz fennakadás a héten a legnagyobb Volkswagen-gyárban, Wolfsburgban, azonban a konszern előrejelzései szerint a jövő héten vissza kell fogni az autógyártást, rá egy hétre pedig teljesen leállítják a termelést. A Volkswagen arról is beszámolt, hogy a héten ideiglenesen felfüggesztette a gyártás a drezdai, valamint a zwickaui gyárában, ahol a cég elektromos autóit készítik.

Spanyolország is küld fegyvereket Ukrajnába

Spanyolország is küld fegyvereket az "ukrán ellenállásnak", amellett, hogy tagállamként részt vesz az uniós fegyverszállításban Ukrajna számára - közölte Pedro Sánchez miniszterelnök a spanyol törvényhozásban szerdán Madridban. Mint mondta, Spanyolország 150 fővel növeli a Lettországban NATO-missziót teljesítő katonáinak számát, de nem küld csapatokat Ukrajnába, ahogy a transzatlanti szövetség sem

Sorra szakítják meg kapcsolataikat az amerikai nagyvállalatok az orosz partnercégekkel

Sorra szakítják meg kapcsolataikat az amerikai nagyvállalatok az orosz partnercégekkel az Ukrajna orosz katonai megszállását követően életbe léptetett nemzetközi büntetőintézkedések nyomán - jelentette az amerikai sajtó. A legismertebb amerikai nagyvállalatok közül az Apple, a Google, a Ford, a Harley-Davidson és az Exxon Mobil határozottan visszautasította Ukrajna orosz megtámadását, miután egyre jobban nőtt a nyomás a cégek befektetői és fogyasztói részéről, akik elutasítják az orosz erőszakot. A januárban a világon elsőként 3 ezer milliárd dollár értékűre becsült technológiai óriásvállalat, az Apple kedden jelentette be, hogy mindenfajta termékértékesítést felfüggesztett Oroszországban, hozzátéve, hogy a cég megváltoztatja Maps online térképét is, ezzel is védve az ukrajnai polgári személyeket. A Google cég anyavállalata, az Alphabet a Play Store online boltjában blokkolja az RT és a Szputnyik orosz hírcsatornákhoz kapcsolódó okostelefonos alkalmazások használatát, miután korábban már eltávolította az orosz állami kiadóvállalatokat a hírszolgáltató részlegéből. A Microsoft az RT mobiltelefonos alkalmazásainak eltávolítását jelentete be, és közölte, hogy betiltja az orosz állami támogatású médiumok reklámjait is. A Dell Technologies laptopgyártó vállalat felfüggesztett minden termékértékesítést felfügesztett, de nemcsak Oroszországban, hanem Ukrajnában is. Az amerikai Exxon Mobil kőolajipari óriásvállalat kivonul a 4 milliárd dollár értékűre becsült oroszországi kőolaj- és földgázipari tevékenységéből, beleértve a Szahalin-1 projektet is, valamint felfüggeszti minden további oroszországi befektetését, a BP és a Shell brit energiaipari óriásvállalatok lépéseit követően, amelyek Oroszország legnagyobb külföldi befektetőinek számítanak. A két nagy michigani gépkocsigyártó, a detroiti székhelyű General Motors (GM) és a három oroszországi vegyesvállalattal is rendelkező, dearborni székhelyű Ford Motor Company további intézkedésig felfüggesztette az Oroszországba irányuló gépkocsi-szállításait. A Harley-Davidson milwaukee-i motorkerékpár-gyártó vállalat szintén szünetelteti üzleti és szállítási kapcsolatait Oroszországgal. A Boeing repülőgépgyártó nagyvállalat minden alkatrészszállítási, karbantartási és javítási szolgáltatását felfüggesztette az orosz légitársaságokkal. Az amerikai székhelyű UPS és FedEx globális csomagszállító és logisztikai óriásvállalatok a kézbesítési szolgáltatásaikat, a Nike sportszergyártó cég a termékértékesítést függesztette fel Oroszországban. A Nike az okostelefonos alkalmazással történő értékesítést is beszüntette. Korábban már a Disney, a Warner Bros és a Sony Pictures Entertainment is bejelentette, hogy egyelőre töröltek minden premier-filmvetítést Oroszországban. További fegyvereket kért Amerikától az ukrán külügyminiszter, elsősorban a légierő számára

A kínai bankfelügyelet nem támogatja az Oroszországgal szembeni szankciókat

Kína egyelőre nem ítélte el a múlt héten kezdődött orosz agressziót, viszont szerdán megszólalt egy sajtótájékoztatón az ügyben a kínai bankfelügyeletet ellátó szervezet vezetője, Kuo Sucsing – írja a Reuters. A világ számos országával ellentétben Kína nem vezet be szankciókat a bankrendszerében Oroszországgal szemben.