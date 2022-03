Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Rendkívüli bejelentést tett a magyar külgazdasági- és külügyminiszter, miszerint hazánk is csatlakozik azokhoz az uniós országokhoz, akik támogatják Ukrajna csatlakozási kérelmét. Korábban Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia elnöke is kiállt az ukrán csatlakozás mellett, ahogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is.

Rendkívüli bejelentést tett a magyar külgazdasági- és külügyminiszter ma délelőtt a Facebookon. Szijjártó Péter közölte, hogy minden támogatást megadnak azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek békés segítséget nyújtanak Ukrajnának. Bejelentette, hogy Magyarország támogatja Ukrajna tagjelöltségét az Európai Unióba. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Volodimir Zelenszkij hétfőn jelentette be, hogy aláírta az EU-s csatlakozási kérelmet, ezzel Ukrajna indítványozta, hogy EU-s taggá válhasson. Volodomir Zelenszkij korábban pedzegette, hogy Ukrajna számára kedvező lenne a gyorsított uniós tagság. Ezt Lengyelország és Svédország is támogatta. Tegnap közösen írt nyílt levelet Bulgária, Csehország, Észtország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia elnöke, amelyben kijelentették: véleményük szerint Ukrajna megérdemli, hogy a lehető leggyorsabban az Európai Unió tagja legyen. A levélben, amelyet a cseh köztársasági elnök, Miloš Zeman honlapján tették közzé, az aláíró tagországok felszólítják az EU tagállamait, hogy erősítsék meg Ukrajna legmagasabb politikai támogatását, és tegyék lehetővé az uniós intézmények számára, hogy azok megtegyék a megfelelő lépéseket Ukrajna tagjelölt státuszának azonnali megadása és a tárgyalások megkezdése érdekében. Ursula von der Leyen az Euronewsnak adott interjújában vasárnap azt mondta, hogy „Ukrajna egy közülünk, és szeretnénk, ha az Európai Unió tagja lenne”. Az Európai Bizottság elnöke csak támogatását fejezte ki az ukrán EU-s tagsággal kapcsolatban, nem utalt arra, hogy szó lenne bármiféle felgyorsított eljárásról, csak arról beszélt, hogy idővel az EU tagja lehet az ország. Címlapkép: MTI

NEKED AJÁNLJUK