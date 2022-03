Ez a részvény nagyot zuhant a magyar tőzsdén: a háború alakulása sem segít a helyzeten

Bő egy éve nem látott szintre zuhant ma a tőzsdén az OTP-részvény, a bankpapír 20 százaléknál is nagyobb mínuszban járt 10 000 forint alatt. Ezzel a 12 000 forintos támasz simán elesett, innentől kezdve inkább ellenállásként funkcionál ez a szint. Ez azért is aggasztó, mert a technikai szempontból fontos szintek csak lejjebb találhatók - írja a Portfolio.

A 10 000 forintos szintnél ma lehetett látni némi vételi erőt, így a következő napokban érdemes lesz ezt is figyelni, azonban az igazán erős támasznak inkább a 8800-9000 forintos zóna és a 8000 forintos szint tűnik. Mindeközben érdemes kiemelni azt is, hogy a napi és a heti grafikon alapján is túladott a papír, tehát egy felpattanás lehetősége továbbra is benne van a pakliban, ha az általános piaci hangulat javulna - írták.

Miért esik az OTP?

Az orosz hadsereg éppen Kijevet támadja, a háború alakulása sajnos nem a megnyugvás felé halad, ebben a hangulatban a befektetők igyekeznek szabadulni a kockázatos eszközöktől, így a részvényektől is.

Általánosságban rossz a nemzetközi befektetői hangulat, az amerikai tőzsdék mérsékelten esnek, a nyugat-európaiak már nagyobb mértékben, a régiónk piacain viszont masszív eladói hullám söpört végig.

A magyar bank Oroszországban és Ukrajnában is jelen van, a két operáció adja a bankcsoport hitelállományának több mint 8 százalékát, a saját tőke több mint 13 százalékát, a tavalyi első 9 hónapban a bankcsoport profitjának 16 százalékát. Ma mindent adnak a befektetők, aminek van orosz és ukrán kitettsége, az OTP-nek mindkettő van.

Világszerte esnek a tőzsdék, ezek közül azok a legnagyobbat, amelyek közelebb vannak az ukrajnai háború epicentrumához, miközben az amerikai részvénypiacokon csak mérsékelt az eladói nyomás, a nyugat-európai tőzsdék már nagyobb esésben vannak, a régiós tőzsde és azon belül is a magyar viszont masszív eladói nyomás alá került, zuhan az OTP, meredeken gyengül a forint, ritkán látható esés bontakozott ki a magyar piacon.