Kiderült a féltve őrzött igazság a kamatemelésről és a kriptopénzekről

Az idei év több szempontból is áttörés volt a Pénzcentrum történetében. A 16 éves, közérthető pénzügyi, gazdasági híroldal 2021 tavaszán újult meg. Az átfogó fejlesztés során kiemelt szempont volt, hogy az oldal motorjának és megjelenésének újraírásán túl (melyet nemrég Az Év Honlapja Minőségi díjjal jutalmaztak) új tartalmi elemekkel is bővüljön a repertoár. Ezért indítottuk útjára a Pénzcentrum hivatalos YouTube-csatornáján a CashTag-vlogot, amelyben a legaktuálisabb pénzügyi-gazdasági témákról beszélünk közérthetően. Nézzük, melyek voltak az eddigi adások fólusztémái!

CashTag 1. rész: Ki nyer valójában az alapkamat emelésével?

Ezzel a résszel startolt el még októberben a Pénzcentrum videóblogja, a CashTag. Mivel a monetáris fordulatot már hónapokkal első adásunk előtt meglépte az MNB, így ősz végére már látszódtak az új jegybanki politika makrogazdasági hatásai. Így fontosnak éreztük összefoglalni mindazt, miért is indított kőkemény kamatemelési ciklust az Magyar Nemzeti Bank, és elmagyaráztuk azt is, hogy az egyre csak növekvő alapkamatnak milyen hatásai lesznek a hiteleidre, a megtakarításaidra, valamint mi várható mindezek nyomán az ingatlanpiacon. Mivel nagyon úgy tűnik, hogy a kamatemeléseknek még nincs vége, így a vlog első epizódja a mai napig igencsak aktuális.

CashTag 2. rész: Hogyan fogunk fizetni 5 év múlva?

Magyarország sokáig tipikus készpénzes országnak számított, "az a tuti ami a zsebemben van". Egy 2017-es adat szerint például az Európai Unióban még igencsak hátul kullogtunk a bankkártya terminálok számában. Azóta - köszönhetően az állam és a pénzügyi közvetítők határozott lépéseinek - ez a szám meredeken nő az országban, és bár az élmezőnytől távol vagyunk, de a készpénzes fizetések száma folyamatosan csökken, ami jó jel. A készpénz ugyanis káros a társadalomra nézve. Hogy miért, erre is választ kapsz a CashTag második részéből.

CashTag 3-4-5. rész: Mindent a kriptopénzekről

Satoshi Nakamoto, a Bitcoin feltalálója igen titokzatos figura, aki soha nem mutatkozott a nyilvánosság előtt. Neve valószínűleg álnév és magyarul körülbelül annyit tesz, "a bölcsesség eredete". A CashTag crypto-sorozatának első részében a kriptovaluták múltjáról, jelenéről és arról is mindent megtudhatsz, mivel kell tisztában lenni, hogy belevágj a kriptovalutázásba. A műsor vendége Honti Roland volt. Pitner Gábor és a Crypto Falka csoport alapítójának beszélgetésében szóba került minden, amit tudni érdemes a Bitcoin-ról, a bányászattól egészen a Bitcoin-árfolyam alakulásáig.

Tudtad? A bitcoinunk tárolására több lehetőségünk is van. Tarthatjuk szoftvertárcában, mobiltárcában, online tárcában, de akik a biztonságot, és az anonimitást preferálják, ők hardveres megoldásban is gondolkodhatnak, legyen szó USB-ről vagy Trezor tárcákról. Nos, ha ennyire már nem vagy képben a kriptopénzek világával, akkor itt a segítésg. A CashTag crypto-sorozatának második részében a kriptopénz tárolásáról, és a kereskedési felületekről tudhatsz meg mindent.

A CashTag crypto-sorozatának harmadik részében megtudhatsz mindent, amit érdemes, nem csak az Ethereumról, de az idei év legnagyobb slágerének számító nem helyettesíthető tokenekről (NFT) is. A műsor vendége ezúttal is Honti Roland volt. Pitner Gábor és a Crypto Falka csoport alapítójának beszélgetésében szóba került az Ethereum népszerűségének titka, és az is, hogy válhatott kvázi műgyűjtéssé a kriptozás 2021-ben.

Figyelem! December 30-án érkezik a CashTag crypto-sorozatának 4., egyben befejező epizódja!

2022-ben is folytatódik a CashTag!

A sorozatnak nincs vége, a CashTag további izgalmakkal folytatódik 2022-ben is. Csak ízelítőül, januárban például elkalauzolunk titeket a metaverzumba, ami egy olyan virtuális világ, amelyhez minden embernek hozzáférése lesz, és életének jelentős részét ott töltheti majd. De szó lesz még a pénzügyi csalásokról, illetve a pénzügyi- tanácsadókról, coach-okról is. Amennyiben nem akarsz lemaradni a CashTag legfrissebb epizódjairól, iratkozz fel a Pénzcentrum YouTube-csatornájára, de a friss adásokat megtalálhatod videó rovatunkban is. Jó szórakozást!