Lassan nyugdíjazzák a készpénzt Magyarországon: így fizetnek helyette a bankolók

Tovább bővült az elfogadóhelyek száma és a vásárlók körében is töretlen az elektronikus fizetés népszerűsége. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb pénzforgalmi adatai alapján 2021. harmadik negyedévében csaknem 188 500 fizikai és online elfogadóhelyen 236 ezer POS-terminál üzemelt, a kártyás fizetések értéke pedig ismét meghaladta a készpénzfelvételekét.

Az elektronikus fizetési lehetőségek töretlen népszerűségéről árulkodnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb pénzforgalmi adatai. Míg 2021. június 30-án 177 ezer, addig szeptember végén már közel 188 500 fizikai és online elfogadóhely tartozott a hazai pénzforgalmi szolgáltatók fizetési kártya elfogadói hálózatához. Ez negyedéves szinten 6,4 százalékos, éves szinten pedig majdnem 37 százalékos bővülést jelent. A harmadik negyedévben az elfogadóhelyeken üzemelő POS-terminálok száma túllépte a 236 ezret.

A fizetési infrastruktúra bővülésével és a korlátozások teljes feloldásával párhuzamosan dinamikusan növekedett az elektronikus fizetés népszerűsége a vásárlók körében is. Az átalakuló fogyasztói szokásokat támasztja alá az a tény, hogy a harmadik negyedévben mind a kártyás vásárlások, mind a készpénzfelvételek száma és értéke is tovább emelkedett az előző negyedévhez képest.

A hazai kibocsátású fizetési kártyákkal Magyarországon lebonyolított vásárlások mind értékükben, mind darabszámukban jelentősen, közel 21 százalékkal növekedtek az előző év azonos időszakához képest. Sőt, az értékük – újabb rekordot felállítva – ismét meghaladta az ugyanezekkel a kártyákkal végrehajtott készpénzfelvételek értékét.

A bővüléssel együtt erősödött az elektronikus fizetési megoldások biztonsága is. Az MNB harmadik negyedéves adatai alapján az online kártyás vásárlásoknál elkövetett visszaélések száma közel negyedével csökkent egy év alatt.

A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikái is megerősítik azt, hogy a koronavírus járvány által súlyosabban érintett kereskedők és szolgáltatók is eleget tettek a jogszabályi előírásnak, miszerint 2021. január 1-jétől minden online pénztárgépet használó vállalkozásnak biztosítania kell vásárlói részére az elektronikus fizetés lehetőségét. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a vásárlók továbbra is szívesen használják kártyájukat, vagy éppen mobiltelefonjukat a kasszáknál, ezért az elektronikus fizetés további térnyerésére számítunk

– mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.