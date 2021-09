Ők lesznek a jövő luxusnyugdíjasai: egyszerű a titkuk, így neked is összejöhet

Miért fontos minél hamarabb elkezdeni befektetésekkel foglalkozni? Milyen befektetési típusok közül választhatsz? Hogyan alakítsd ki a legjobb befektetési stratégiát a pénzügyi helyzeted, életkorod és kockázattűrő képességed alapján? Ezekre mutatja meg a választ most a Pénzcentrum!

Ha számodra eddig túl bonyolultnak tűnt befektetni, ezért inkább meg sem próbálkoztál vele, akkor itt az ideje, hogy ezen a hozzáálláson változtass. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a pénzbefektetés mindig okos ötlet. Pár hasznos tippel, és tájékozódással pedig te is sikeres lehetsz benne!

Nem számít, hogy kezdő, vagy már tapasztalt befektető vagy, a Quick and Dirty összeszedte számodra azokat a dolgokat, amiket egy befektetőnek tudnia kell ahhoz, hogy sikeres befektetései legyenek minimális kockázattal.

Az első, és legfontosabb dolog, amit tisztáznia kell minden kezdő és haladó befektetőnek az, hogy a befektetés és a megtakarítás nem ugyanaz. Megtakarításnál a pénzt biztonságos, alacsony hozamú számlákra, megtakarítási számlára halmozzuk, megőrizve azt. Ennek akkor van jelentősége, ha rövid távú célokat, autó vásárlást, utazást tervezünk, valamint vésztartaléknak is megfelel.

A befektetés azonban szuper stratégia akkor, ha hosszútávban gondolkodunk. Lakásvásárlás, nyugdíj esetén a befektetéseinkre támaszkodhatunk. A befektetés kockázattal jár, de enélkül nem növekedne annak értéke, nem tudnánk finanszírozni belőle a hosszútávú terveinket. Jó ötlet a nyugdíjas éveinkre már most gondolni. A nyugdíjba vonuláshoz például minden évben a jövedelmünk 10-15 százalékát kellene nyugdíjcélú befektetésre fordítani.

Befektetéskor pénzt fektetünk pénzügyi eszközökbe, részvényekbe, kötvényekbe befektetési alapokba azt remélve, hogy ennek értéke a jövőben növekedni fog. A buy-and-hold befektetési stratégia alkalmazásával hosszú távon növelhetjük a potenciális hozamot, így ez rövid távú célok eléréséhez nem alkalmas, hiszen úgy az árak is jobban ingadoznak.

Mielőtt belevágunk bármilyen befektetésbe, fontos, hogy kiépítsük a saját pénzügyi biztonsági hálónkat. Persze, bölcs dolog minél hamarabb elkezdeni befektetni, azonban mindenki anyagi helyzete különböző. Befektetés előtt rendezzük tartozásainkat, adótartozásainkat és számláinkat, hiszen ezek később problémát okozhatnak. Legyen elegendő megtakarításunk, amivel fedezni tudjuk a váratlan kiadásokat. A másik biztonsági háló, amivel rendelkeznünk kell, az a biztosítás, hiszen ez is kihatással lehet anyagi helyzetünkre.

Mielőtt pénzt fektetne befektetésekbe, egy másik biztonsági háló, amelyre szüksége van, a konkrét biztosítási kötvények, például az egészségbiztosítás. Egy betegség vagy baleset miatti gyors utazás a sürgősségi osztályra akár több ezer dollárba is kerülhet.

Jobb előbb befektetni, mint később! Hiszen minél hamarabb fekteted be a pénzed, annál nagyobb vagyonra tehetsz szert később. A túl sok várakozás kihat a végső összegre, a lemaradást pedig nehezebb behozni a tőkepiacon is.

A stratégiánk alapján egyszerre több diverzifikált alapba is befektethetünk, olyan befektetésekkel mint a részvének, ingatlanok kriptovaluták. Ezek az alapok több száz, vagy ezer értékpapírból állnak, és ez a diverzifikáció lehetővé teszi a magasabb átlagos hozamot, miközben a kockázat csökken. Akkor is, ha az alapban lévő értékpapírok közül néhány értéket veszít is, a többi stabilan tartja, vagy éppen növeli azt, így a veszteségünk is minimalizálódik.

Használjuk ki a különböző befektetési alapok előnyeit. A befektetési alapok, tőzsdén kereskedett alapok és index alapok ismerete minden kezdő és tapasztalt befektetőnek kötelező. Ezek az alapok különböző díjakkal, költséghányadosokkal járnak, ezért fontos ezekkel is tisztában lenni, ezáltal megszabadulva a felesleges kiadásoktól.

Akár szabadúszóként dolgozunk, akár nem, nyugdíjszámlát mindenképp nyithatunk. Mindenki, aki rendelkezik bevétellel az jogosult a nyugdíjszámlára is, így ezt is tudjuk befektetésként kezelni. Használhatunk adókedvezményes befektetési számlákat is, hiszen lehetőségünk van olyan számlát használni, amellyel csökkenthetjük az adónkat. Bármilyen adókedvezményes befektetési számlát is használsz, érdemes automatizálni a befizetéseket, és azokat minden évben kissé növelni. Ez segíthet abban, hogy pénzügyi céljaidat eléréséhez vezető úton maradj.

Fontos azonban mindig szem előtt tartani, hogy amikor befektetésről beszélünk, egy csomó dolgra nincs kihatásunk. Amit nem tudunk befolyásolni, vagy irányítani azzal jobb nem törődni. A tőzsdei esések, változások ellen semmit nem tudunk tenni, ezért jobb nem bosszankodni ezen. A veszteségek helyett összpontosíts a hosszú távú vagyonépítésre. A pénzpiacok változásai akkor számítanak, ha pont ebben az időszakban likvidálnánk a befektetéseinket. Ne hagyjuk, hogy a különböző hírverések és részvénytippek befolyásoljanak minket, és ne hozzunk elhamarkodott döntéseket.

Ragaszkodjunk a célunkhoz, ahhoz, hogy a befektetéseink hosszútávon növekedjenek, nem pedig hónapokon belül.

Fordulhatunk pénzünkkel és ötleteinkkel befektetési tanácsadóhoz is. Ha bizonytalan vagy abban, hogy melyik befektetés lenne a legmegfelelőbb neked, úgy fordulhatsz szakértőhöz is. Ne szégyeljünk kérdezni: a mi pénzünkről van szó, így a későbbiekben a szerzett információk a javadat fogják szolgálni.

Arról, hogy hogyan gazdagodhatsz meg megtakarításaidból a Pénzcentrum is írt korábban. Amennyiben félsz az inflációtól, úgy befektethetsz aranyba, bitcoinba. A hiperinflációról a Portfolio Trader befektetési igazgatója, Bence Balázs szakértő azt nyilatkozta,

jelenleg úgy tűnik, az esélye nulla. Más világban élünk mint 30 éve: a technológiai fejlődés, a gyártás áthelyezése a szegényebb országokba levitte az árakat, ezért nincs a nyugati világban 15 éve infláció. Viszont van eszközerinfláció, és az ingatlan, tőzsde pedig emelkedik