Véget ért a brutális drágulás? Megállhat az építőipari árrobbanás

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének szakértője szerint véget érhet az építőipari drágulás, sőt egy enyhe olcsósódás is megindulhat - derül ki Tibor Dávid a Világgazdaságnak adott nyilatkozatából.

Brutális drágulás ment végbe az építőanyagoknál is az elmúlt pár hónapban. De most úgy tűnik, némi enyhülés jön. Újabban átlagosan 10-15 százalékkal olcsóbban juthatnak a legtöbb építési termék előállításához szükséges fához, műanyaghoz és acélhoz az építőanyag-gyártók, ami máris, de legkésőbb néhány hét múlva megmutatkozhat a végtermékek fogyasztói árának csökkenésében is – mondta a Világgazdaságnak Tibor Dávid, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) Hazai Építőanyag-gyártó Tagozatának elnöke, aki a Masterplast Nyrt. elnökeként belülről is rálát a piaci folyamatokra.

Ha továbbra is lesz elég áru, akkor a gyártók az alapanyagárak csökkenését érvényre fogják juttatni a piacon, és a kereskedők szándéka is az, hogy ahol lehet korrigálni az árakat, ott induljon el az árcsökkenés – magyarázta.

„Egyértelműen érezhető, hogy megszűnt a szektorban az általános áruhiány, lecsengett a tartós és drasztikus áremelkedések időszaka. A kőzetgyapot kivételével nincs olyan termékkör, amelyhez ne lehetne biztonságosan hozzájutni, bár több termék szállítási határideje hosszabb, mint korábban volt. Az árak korrekciója egyelőre kismértékű, hiszen csak az alapanyagok ára mérséklődött” – olvasható a lapban.

És hogy mikor érezhetik a lakosok az alapanyagoknál elkezdődött árcsökkenést és mennyit? Legkésőbb három-négy hét múlva megmutatkozik a végtermékek fogyasztói árában is az acél és a műanyag alapanyagok árának átlagosan 10, valamint a fa árának 15 százalékos esése, jósolja a szakember.