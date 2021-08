Őrült költekezésbe kezdtek a magyarok: az inflációtól jobban félünk, mint a delta-variánstól

A magyarok többsége úgy érzi, mostanra ugyanannyit, vagy akár már többet költ, mint a járványt megelőzően. Erősödnek az inflációs félelmek hazánkban. A pandémia negyedik hullámát biztosra veszi a lakosság, mégsem érződik óvatosság a viselkedésünkben - derült ki az Ipsos kutatásából.

A felnőtt lakosság harmada meg van győződve az ősszel újra élesen növekvő megbetegedési számokról, a megkérdezettek összesen háromnegyede lát esélyt az újabb Covid-19 hullámra hazánkban.

A fiatal felnőttek és a falusi, kistelepülési lakosok bizonyulnak optimistábbnak (a 30-39 évesek 18%-a egyáltalán nem fél a járvány felfutásában, a községben élők esetében ugyanez 20%), míg a 40 év felettiek, a fővárosiak és a diplomások az átlagosnál jelentősen magasabb arányban készülnek az újabb megbetegedésekre (79-88%.

A fentiekkel éles ellentétben állnak azok az eredmények, amelyek szerint a lakosság mindössze hatoda tartaná fent továbbra is a jelenleg még érvényes korlátozásokat, míg közel kétharmaduk enyhítene azokon.

Ismét a 40 év alattiak emelhetők ki, mint a nyitás mellett álló társadalmi szegmens (több, mint harmaduk eltörölne minden korlátozást). Ezzel szemben a 60 évnél idősebb lakosság változatlanul óvatos (fele akkora arányban pártolják a szabályok feloldását).

A korábban tapasztalt trend ugyan megtorpanni látszik, de a magyarok napi gyakorlata összességében továbbra is azt mutatja, hogy alapvetően veszélytelennek érezzük a vírus még jelenlevő mutációit.

Lakossági szegmensenként jelentős eltérésekről lehet beszámolni ez esetben is, ahol a megkérdezettek életkora bizonyul domináns szegmentáló tényezőnek: az idősebbek óvatosabbak, a fiatalok bátrabban élnek közösségi életet.

– tette hozzá Földes Annamária, a kutatás vezetője.

Az Ipsos kutatása ezúttal feltérképezte a lakosság vásárlási szokásait is, amely vizsgálat szerint a magyarok többet költenek most, mint a világjárvány megjelenését megelőzően. Az azonos költési szintet becsülő 58%-os többség mellett 23% magasabb, míg 14% alacsonyabb háztartási kiadásokról számolt be. A legnagyobb növekedés egyrészt a 60 év felettiek (30% többet költ), másrészt a diplomások (28%) és budapestiek jeleztek (30%).

Az Ipsos nemzetközi, What Worries the World kutatássorozata több, mint egy évtizede havonta méri a lakossági inflációs félelmeket, amelyben hazánk rendre a nemzetközi lista optimistább felében volt megtalálható. Az pénzromlás veszélye a magyarokat a fenti eredményekkel összhangban egyre magasabb szinten foglalkoztatja, egy jól látható trend kezd kibontakozni, amely szerint az inflációs félelmek abszolút és relatív mutatói is növekedtek az elmúlt időszakban.